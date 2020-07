Von Monika Frank

Heidelberg. Ihren 100. und 101. Geburtstag hat sie im Garten des Pflegeheims St. Hedwig noch gebührend gefeiert. Als strahlender Mittelpunkt im großen Kreis ihrer Heidelberger Freunde und Bewunderer hieß sie die Gäste mit einer kleinen Ansprache willkommen, die – wie könnte es anders sein – im Goethe-Spruch "Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend, so ist es wundervolle Tugend" gipfelte. Den 102. ließ sie ausfallen, sie sei momentan so müde und habe beschlossen, erst im folgenden Jahr älter zu werden, teilte sie den Freunden in einer Rund-Mail mit. Doch diesen 103. Geburtstag am 6. Juni 2020 nahm sie nicht mehr bewusst wahr und ist wenige Tage später uns und dieser Welt für immer entschlafen.

Mit ihrem Tod endet auch eine bedeutsame Ära des Kultur- und Geisteslebens in Heidelberg, dessen Tradition sie bis zuletzt zu bewahren versuchte, ganz im Sinne ihres 1995 verstorbenen Mannes Edwin Kuntz, der in den Jahren 1969 bis 1982 das Feuilleton der Rhein-Neckar-Zeitung leitete, und zuvor schon als Redakteur zum Team der markanten Persönlichkeiten gehörte, die das Bild dieser Zeitung in der Neugründungsphase nach dem Krieg entscheidend geprägt haben. Als junge Volontärin habe ich diese überaus anregende Zeit selbst erlebt, als Begegnungen und Gespräche ohne den heute unersetzlichen Kollegen Computer noch einen besonderen Stellenwert hatten.

Da waren die Redaktion und die Wohnung von Edwin Kuntz in der Handschuhsheimer Landstraße gastliche Orte für viele Künstler, Literaten, Theaterleute und Professoren, die hier immer auf ein offenes Ohr, auf Inspiration und Unterstützung hoffen durften. Daneben gab es noch den exklusiven Kreis der monatlichen Treffen in Handschuhsheim am jeweils dritten Samstag, ein Forum des Gedankenaustauschs nach Art der Kultur-Salons, wie sie vor allem im 18./19. Jahrhundert gepflegt wurden. Dazuzugehören, war eine Auszeichnung, die hohes Ansehen genoss. Hilde Kuntz hat dafür gesorgt, dass der "Dritte Samstag" weiter existierte und seinen Gründer bis heute überleben konnte. Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei von Ute Richter, der Intendantin des Zimmertheaters, die bis zuletzt ihre engste Freundin war.

Hut ab vor dieser Frau, die lange selbst in verantwortungsvoller Position beim Hüthig Verlag voll im Berufsleben stand und trotzdem Energie genug hatte, ihrem Mann viel von der Last alltäglicher Pflichten abzunehmen, sei es als Wohlfühl-Atmosphäre verbreitende Gastgeberin oder auch im Dienst an der RNZ, wenn sie die handgeschriebenen Manuskripte der Theaterkritiken von Edwin Kuntz in höchster Eile gerade noch rechtzeitig in die Redaktion beförderte. Sie war eine starke, selbstbewusste Persönlichkeit mit wachem Geist und von großer Herzlichkeit, wir werden sie vermissen.