Von Kirsten Kieninger

Der Titel trifft es gut: Hassjünger waren sie beide. Heute ist Felix Benneckenstein ein Ex-Neo-Nazi und Dominic Schmitz ein Ex-Salafist. Zwei Aussteiger aus sehr unterschiedlichen extremistischen Milieus also, die sich aber in ihren Beweggründen erstaunlich nahestehen. Sie sind die Protagonisten der TV-Dokumentation "Hassjünger", die am 29. Juni beim SWR Doku Festival in Stuttgart Premiere haben wird. Für die Filmemacher Julia Knopp und Max Damm ist das ein guter Start: Der Film ist ihr Diplomfilm, mit dem sie ihr Regie-Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg abgeschlossen haben.

Allerdings: Ganz neu ist die filmisch-journalistische Arbeit für die beiden nicht. Der in Eberbach aufgewachsene Max Damm hat über Zeitungs-Praktika bei der Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ) und Journalistik-Studium früh zum journalistischen Film gefunden. Julia Knopp arbeitete schon als Redakteurin für das ZDF, bevor sie an der Filmakademie ein Studium im Bereich Fernsehjournalismus draufsattelte.

Dort haben die beiden Filmemacher erstmals gemeinsam gearbeitet. Inzwischen haben sie in Mannheim zusammen die Produktionsfirma Filmkombüse gegründet. Dort verfolgen sie weiter ihr Konzept des journalistischen Films, das auch bei "Hassjünger" zum tragen kommt.

Wie entsteht Hass und warum radikalisieren sich Menschen? Dieser Frage geht die 60-minütige TV-Dokumentation nach. Jenseits von Sensations-Journalismus und Meinungsmache nehmen sich Knopp und Damm Zeit für ihre beiden Protagonisten, die zuvor als prominente Aussteiger auch schon durch etliche Talk-Shows und Magazin-Sendungen gejagt wurden.

In "Hassjünger" erzählen die Filmemacher nun die Werdegänge von Felix Benneckenstein und Dominic Schmitz parallel montiert - das probate filmische Mittel, um das Augenmerk auf Gemeinsamkeiten in Biographie und Persönlichkeit zu lenken, die auf den ersten Blick eher niemand erwarten würde. Beide Protagonisten stellen sich reflektiert ihrer Vergangenheit, erzählen von ihrer Jugend und wie sie immer tiefer in die extremistischen Milieus hineingezogen wurden.

Felix Benneckenstein war zehn Jahre als Neo-Nazi dabei und hat sich als Liedermacher "Flex" in der rechten Szene einen Namen gemacht, Dominic Schulz war als Konvertit "Moussa" sechs Jahre eifriger Salafist im engsten Kreis von Salafistenführer Sven Lau - bevor beide im Jahr 2010 jeweils an einen Punkt kamen, an dem ihre Ideologie Brüche bekam und sie den schwierigen Ablösungsprozess aus den jeweiligen extremistischen Szenen begannen.

In 60 Filmminuten wird so nachvollziehbar, was einen (Ex-)Salafisten und einen (Ex-)Neo-Nazi verbindet, was aus einem nach Orientierung und Anerkennung suchenden Teenager einen gewaltbereiten Extremisten macht - wenn die richtigen (oder besser: falschen) Umstände zusammenkommen. Nicht umsonst lassen Julia Knopp und Max Damm ihren Film mit der These eines Sozialpsychologen beginnen: "Ich glaube, dass jeder Mensch ein Potenzial zu brutalem Fanatismus hat".

"Hassjünger" ist im Rahmen des SWR Doku Festivals am 29. Juni um 17 Uhr im Metropolkino Stuttgart zu sehen, vorher gibt es um 16 Uhr ein Filmgespräch im Haus der Katholischen Kirche mit Regie, Redaktion und Protagonisten. Der Film wird dann voraussichtlich im September im SWR ausgestrahlt.