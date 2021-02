Von Daniel Schottmüller

Tampa. Nein, mit Schmetterlingen im Bauch lässt sich das nicht vergleichen: "Eher mit einer Adrenalinspritze, die dir mitten ins Herz gejagt wird!" So beschrieb Bruce Springsteen seine Anspannung kurz vor der Halbzeit des Super Bowl 2009. Mehr als 70.000 American-Football-Fans im Stadion und fast 100 Millionen Amerikaner vor ihren Fernsehern sollten dem "Boss" anschließend bei seiner adrenalingeladenen Pausen-Performance in der Mitte des Raymond James Stadium zusehen. Am Ende schlitterte ein selig lächelnder Springsteen auf den Knien über die Bühne – und rumms in die Kamera.

Ein denkwürdiger Abschluss für einen von vielen denkwürdigen Auftritten, den die Zuschauer der wohl spektakulärsten Halbzeitpause der Welt miterleben durften. Lady Gaga schwebte vom Stadiondach herab, Beyoncé führte ihre Tänzerinnen in Black-Power-Formation aufs Feld und Prince spielte im lila angestrahlten Regen von Miami ein Gitarrensolo für die Ewigkeit.

In der Nacht auf Montag ist es wieder soweit: Nach den ersten beiden von vier Vierteln werden die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs dann dem R'n'B-Sänger Abel Makkonen Tesfaye, besser bekannt als "The Weeknd", den Rasen überlassen. Sein Auftritt in der Halbzeitpause des 55. Super Bowl findet in Tampa statt. In der gleichen Arena, in der Bruce Springsteen vor zwölf Jahren auf die Knie ging.

Zwölf Minuten wiederum hat der Kanadier Zeit, die Welt von sich zu überzeugen. Fernsehmacher rechnen mit einem globalen Publikum von 900 Millionen. Damit ist es noch nicht vorbei: Der gefeierte Super-Bowl-Auftritt von Jennifer Lopez und Shakira im vergangenen Jahr zum Beispiel wurde seitdem knapp 200 Millionen Mal auf der Videoplattform YouTube abgerufen.

Wer geschickt ist, kann aus der "Halftime-Show" richtig Kapital schlagen. So heißt es, dass die Albumverkäufe der Red Hot Chili Peppers in den Wochen nach ihrem Auftritt beim Super Bowl 2014 um 220 Prozent nach oben schossen. Beeindruckend.

Umgekehrt kann es ziemlich peinlich sein, wenn der Halbzeit-Gig in die Hosen geht. So kam vor einigen Tagen bei einer internationalen Befragung von 4376 American-Football-Fans heraus, dass Maroon 5 den schlechtesten Auftritt der vergangenen 20 Super Bowls hingelegt haben. Das schmerzt sicher mehr als ein kurzer Knie-Kontakt mit der Kamera.

Vielleicht tröstet die Band der einordnende Blick in die Vergangenheit. Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass statt globaler Superstars lokale Blasmusik-Formationen in der Halbzeit des Super Bowl für Unterhaltung sorgten. Auf der Setlist standen das "Bonanza-Theme", "Puttin‘ on a Ritz" oder, wenn es mal richtig peppig werden sollte, "Johnny B. Goode".

Die Wachablösung erfolgte erst in den Neunzigern mit der Boyband "New Kids on the Block". Michael Jackson war dann der erste Megastar auf der Super-Bowl-Bühne.

Seine Schwester Janet wiederum sorgte zusammen mit Justin Timberlake für den ersten Skandal der Halbzeit-Show-Geschichte. Jacksons Busenblitzer beim Super Bowl 2004 hatte zur Folge, dass die Veranstalter in den Jahren danach statt US-Popstars scheinbar manierlichere Rocker von der Insel einluden. So kamen Paul McCartney, U2, The Who und die Rolling Stones zu Auftritten auf Amerikas größter Bühne.

Inzwischen geht es in der Halbzeit wieder bunter und jugendlicher zu. Der 30-jährige Tesfaye zeigt sich vor seinem Auftritt trotzdem lieber bescheiden: "Ich bin demütig, geehrt und begeistert, das Zentrum dieser berühmt-berüchtigten Bühne zu sein."