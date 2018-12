Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Schon seit etlichen Jahren beschäftigt sich Carlos Saura mit den Musiktraditionen der spanischsprachigen Welt. In seinem neuen Film "Jota - Mehr als Flamenco" (La Jota) widmet sich der Meisterregisseur nun dem alten, titelgebenden Musikstil seiner Heimatregion Aragonien, dessen Tänze und Gesänge auch heute noch sehr lebendig sind. Dabei folgt er den Spuren der ¾-taktigen, mit dem Flamenco verwandten Jota nicht nur durch die Zeit, sondern vor allem in die verschiedenen Regionen Spaniens.

In streng komponierter, völlig auf Musik und Tanz konzentrierter Abfolge dokumentiert Saura die verschiedenen Variationen der Jota, die auch viele klassische Komponisten inspiriert hat. Auf einer durch farbige Lichtflächen gegliederten Bühne führen renommierte Musiker und Tänzer durch Vergangenheit und Gegenwart der Jota, wobei die Statik der Inszenierung die Dynamik und Intensität des Dargebotenen noch steigert.

Nach Filmen über den Flamenco und die Sevillana fügt Carlos Saura mit "Jota" nun ein weiteres Mosaikstück in die Landkarte spanischer Musiktraditionen. Dabei geht es dem hochbetagten Filmemacher um ein Bewahren, das seinen Blick in die Zukunft richtet und aus der Vergangenheit sein Fundament für die Gegenwart bezieht. Abzulesen und zu bestaunen ist das auch am disziplinierten Unterricht einer Klasse von Kindern und Jugendlichen, mit dem der Film beginnt, und am dörflichen Gemeinschaftstanz von Jung und Alt, womit er endet.

Dazwischen liegen die Unterschiede und Schnittmengen, die sich aus regionalen Besonderheiten ergeben, etwa wenn ein farbenfroher Hochzeitstanz mit dem kehligen, orientalisch anmutenden Gesang einer Jota aus Calanda kontrastiert wird. "Erfreue dich und weine nicht!", lautet gleich zu Beginn die Aufforderung an jene Herzen, die ein trübseliger Liebeskummer plagt. In vielen Liedern, die von Gitarren, Dudelsäcken, Trommeln und Kastagnetten begleitet und rhythmisiert werden, geht es um ein verstecktes oder offenes Werben.

In anderen findet der Geschichtenerzähler Saura aber auch Erinnerungen an den Bürgerkrieg und seine vielen Toten. Dann wieder heißt es mit festem Blick auf das, was kommt: "Verschwende keine Zeit, danach zu fragen, was du schon weißt."

Stimmungsvoll und ausdrucksstark zelebrieren die Musiker und Tänzer die Jota, um schließlich in einem heimatverbundenen Loblied auf diese musikalische Kunst zu enden: "Dein Rhythmus erreicht meine Seele."

