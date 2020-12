Hier laufen die Fäden des Heidelberger Geisteslebens zusammen: In der Alten Universität finden sich das Universitätsmuseum, die Alte Aula, das Rektorat und die Pressestelle der Ruperto Carola. Aber so alt ist die Alte Universität nun auch wieder nicht. Als das Gebäude ab 1712 erbaut wurde, war die Universität schon über 300 Jahre alt. Ihre Gründung 1386 war ein wichtiges Ereignis für Deutschland. Foto: H. Vogt

Heidelberg. Alles ist relativ. So schreibt der Frankfurter Historiker Andreas Fahrmeir im Klappentext seines neuen Buches "Deutschland. Globalgeschichte einer Nation" gleich zu Beginn: "Wenn die Welt ein Dorf ist, so ist Deutschland ein Ortsteil dieses Dorfes. Wer diesen Band liest, erfährt, wie die Verbindungen zu den anderen Vierteln des ‚global village‘ entstanden sind und wie sie sich heute gestalten." Zoomt man in diesem Bild weiter, dann wäre Heidelberg vielleicht ein einzelnes Haus in der globalen Ortschaft.

Aber es gibt auch die umgekehrte Erzählung: nämlich dass im Mikrokosmos Heidelberg irgendwie der Makrokosmos des ganzen Erdballs enthalten ist. In diesem Sinne bezeichnete man die Neckarstadt – etwa im frühen 20. Jahrhundert – häufig als "Weltdorf". Obwohl vergleichsweise klein, wurde Heidelberg immer wieder international berühmt.

Auch in der vorliegenden Globalgeschichte Deutschlands ist dieser Name häufig und prominent vertreten. Ganz offensichtlich mischte die traditionsreiche Universitätsstadt vor allem mit geistiger Strahlkraft in der Welthistorie stark mit. Schon im Vorwort von Herausgeber Fahrmeir findet sich die Frage: "Wäre das Jahr 1563, als der Heidelberger Katechismus formuliert wurde, vielleicht ein zentraleres Datum für die Wirkung der ‚deutschen‘ Reformation als 1517?"

Aber der Name Heidelberg findet sich zeitlich noch sehr viel früher. Denn man trifft ihn bereits in den allerersten Worten der Globalgeschichte an: Das erste Kapitel trägt den Titel "400.000 v. Chr.: Vom Homo heidelbergensis bis zu den ersten Ackerbauern und Viehhirten – Frühe Migrationsgeschichte im späteren Deutschland". Verfasst wurde dieser Text von Hermann Parzinger, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Und der Prähistoriker erläutert: "Der Homo heidelbergensis beherrschte – ebenso wie schon viel früher der Homo erectus in Afrika – das Feuer und die Treibjagd. Er verzehrte an Herdstellen zubereitete Nahrung und hinterließ meisterhaft ausgearbeitete Faustkeile. Ganz besonders beeindruckte er die Nachwelt jedoch mit seinen perfekten hölzernen Speeren, wie sie im niedersächsischen Schöningen erhalten geblieben sind".

Dann ein weiter Sprung ins Spätmittelalter zum Großen Abendländischen Schisma, der Glaubensspaltung von 1378 mit Päpsten in Rom (Urban VI.) und Avignon (Clemens VII.). In der Folge wurde die Universität Heidelberg gegründet, so Frank Rexroth: "Durch diese Polarisierung veränderte sich die Situation deutscher Gelehrter an der Universität Paris ganz massiv. Der Druck, der auf sie ausgeübt wurde, ins clementistische Lager überzusiedeln, wurde so hoch, dass sich viele von ihnen zur Abwanderung aus Paris entschlossen… Infolgedessen nahm die Wiener Universität endlich einen Aufschwung (1384), und die Neugründungen in Heidelberg (1386), Köln (1388/89) und Erfurt (1392) gelangen."

Auch in dem Abschnitt "1502: Konrad Celtis – Die Geburt Deutschlands aus dem Geist des Humanismus" von Martin Korenjak spielt die Neckarstadt eine Rolle: "1459 in Wipfeld als Sohn eines Winzers geboren, studierte Celtis in Köln und Heidelberg und stieg als begnadeter Selbstdarsteller und Netzwerker zur tonangebenden Gestalt des deutschen Humanismus um 1500 auf." Er hatte Großes vor: "Tatsächlich war Celtis von dem Gedanken besessen, Deutschland auf das kulturelle Niveau Italiens, des Mutterlandes des Humanismus und der Renaissance, zu heben – ein Vorhaben, das er durch eine umfangreiche, programmatische Publikationstätigkeit auf Latein ebenso verfolgte wie durch die Gründung gelehrter Sodalitäten" (Vereinigungen). Und zum Jahr 1563 findet sich dann der Beitrag "Heidelberger Katechismus – Weltweite Erfolgsgeschichte eines Lehr- und Trostbuchs". Insbesondere die Verbindung der Kurpfalz mit den Niederlanden trug dazu bei, dass sich der Katechismus "zum wichtigsten Text der niederländischen Reformierten" entwickelte, wie der Theologe Christoph Strohm von der Universität Heidelberg erläutert.

Weiter heißt es zum Katechismus: "Er bestimmte die Mission in dem ausgedehnten niederländischen Kolonialreich bis in die Gegenwart. Die Verbreitung reichte von Ceylon (Sri Lanka) bis Indonesien und Formosa, von den USA bis Surinam. Übersetzungen in ungefähr vierzig Sprachen zeugen von einer weltweiten Wirkungsgeschichte. In den Niederlanden, in Teilen der USA und in einigen Ländern Asiens wie Südkorea und Indonesien ist er bis heute ein zentrales Element kirchlichen Lebens."

In die Heidelberger Glanzzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts führt sodann das Kapitel "1904: Max Webers ‚Protestantische Ethik‘ erklärt den globalen Kapitalismus". Weber gehört zu den größten Geistern am Neckar überhaupt. Zu seinem aus zwei Abhandlungen bestehenden Werk "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" wird festgestellt: "Bis heute halten Sozialwissenschaftler in aller Welt die beiden Aufsätze aus den Jahren 1904 und 1905 für den wichtigsten soziologischen Text des letzten Jahrhunderts."

Ein Beispiel für diesen Erfolg: "Nirgendwo sonst auf der Welt hat die auf 47 Bände geplante Max-Weber-Gesamtausgabe einen so großen Absatz gefunden wie in Japan. Mehr als 200 Texte Webers – und damit fast der ‚ganze Weber‘ – liegen in japanischen Übersetzungen vor, und gut 3000 Monographien und Sammelbände demonstrieren die Stärke des Interesses am großen Max, von dem oft in ehrfürchtiger Andacht gesprochen wird."

Schließlich führt der Abschnitt "2001: Jürgen Habermas – Deutschland, der Westen und die universelle Vernunft" in die jüngste Zeit. Mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 "war die Welt verändert und begann das 21. Jahrhundert". Der weltberühmte Denker (Jahrgang 1929) lehrte von 1961 bis 1964 in Heidelberg. Und: "In den Achtzigerjahren konnte Jürgen Habermas bereits als der einflussreichste Intellektuelle in der Bundesrepublik gelten".

In Bezug auf die Anschläge von 2001 findet sich über ihn der Passus: "Zu denjenigen, die diese Spannungslinien mit feinem Sensorium aufnahmen, längst bevor sie sich in politischen oder militärischen Entscheidungen niederschlugen, gehörte der Frankfurter Philosoph Jürgen Habermas. Im 11. September 2001 und seinen Wirkungen erkannte er einen ‚gespaltenen Westen‘ und fand damit, wie wo häufig in den Titeln seiner Aufsätze und Bücher, eine prägnante Formel für die neuen Zustände seiner Zeit. Der Kitt, der den von den USA geführten Westen nach dem Zweiten Weltkrieg etwa ein halbes Jahrhundert zusammengehalten hatte, war brüchig geworden." Und dieser Befund mutet bis heute höchst aktuell an.

Weitere Persönlichkeiten der Heidelberger Kulturgeschichte finden Erwähnung, wie der Schriftsteller Jean Paul, der Komponist Robert Schumann oder die Philosophen Hans-Georg Gadamer und Karl Löwith. Auch unter den Autoren dieses Bandes finden sich Heidelberger. So sind Bernd Schneidmüller und Christoph Strohm Professoren an der Universität. Martin Korenjak promovierte dort, und Johannes Fried lebt in der Stadt. Auch der heute in Bonn tätige Kunsthistoriker Christoph Zuschlag wirkte lange in Heidelberg und war hier häufig für das RNZ-Feuilleton tätig.

Freilich gehören in dem vorliegenden voluminösen Band auch jenseits der Kultur- und Geistesgeschichte sowie der politischen Historie weitere wichtige Sektoren zur Globalgeschichte Deutschlands, zum Beispiel derjenige der deutschen Autoindustrie oder der deutschen Fußballnationalmannschaft mit vier Weltmeistertiteln. Und natürlich haben auch die beiden regionalen Tennislegenden Boris Becker und Steffi Graf den Rhein-Neckar-Raum in der Welt bekannt gemacht.

Insgesamt entsteht durch die kompakten Beiträge zu rund 170 Stichjahren ein sehr facettenreiches Bild Deutschlands über 2000 Jahre und im weltweiten Kontext. Der in der deutschen Geschichte kontaminierte Begriff der Nation rückt dabei zugunsten zahlreicher internationaler Aspekte in den Hintergrund. Letztlich muss sich jeder Leser selbst eine kohärente Meinung zu Deutschland bilden – bis hin ins Globalisierungszeitalters und zur Corona-Pandemie.

