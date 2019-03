Von Matthias Roth

Heidelberg. Als er 1945 von der Army kam, hörte er in einem Pub jemanden sagen, ein anderer sei "schräg wie eine aufgezogene Orange", erzählte Anthony Burgess. Als er um 1960 an einem Roman schrieb, in dem es um Gehirnwäsche gehen sollte, erinnerte er sich daran und nannte das Werk "A Clockwork Orange" (Ein Uhrwerk Orange). Der Roman, der im Jahr 1983 spielt (was sicher kein Zufall ist), wurde zum Welterfolg und 1970/71 von Stanley Kubrick verfilmt. Einer, der dabei war, ist Jan Harlan, der am heutigen Donnerstag im Betriebswerk des Tankturms in Heidelberg zu Gast ist.

In einem Gesprächskonzert des Klangforums wird viel über Kubrick und die Entstehung des Films zu erfahren sein, in dem die Musik Beethovens eine besondere Rolle spielt. Der Pianist Hinrich Alpers trägt den musikalischen Part dieses Abends bei.

Der Filmproduzent und Regisseur Jan Harlan ist nicht nur Kubricks Schwager, sondern auch sein Nachlassverwalter und hat die Entstehung des Filmklassikers hautnah miterlebt. In Buch und Film geht es um den Gewaltverbrecher Alex, der wegen seines unterwürfigen Verhaltens für ein neuartiges Experiment der Gehirnwäsche vorgeschlagen wird, welches ihn zu einem guten Bürger umerziehen soll.

Dabei wird er so konditioniert, dass er unfähig zur Gewalt wird, weil ihm der Gedanke an Gewalt sofort Übelkeit verursacht. Seine moralische Einstellung zur Gewalt ändert sich dadurch allerdings nicht und besonders die Gewaltszenen wurden später auch kritisiert.

Romanautor Anthony Burgess äußerte sich 1982 über sein Werk: "Es ging mir nicht um Gewalt als solche, sondern darum, was Regierungen dagegen unternehmen würden ... Diese Jungkriminellen sollten einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um zu guten Bürgern zu werden ... Ich sah darin ein böses Übel. Diesen Jugendlichen wäre die Freiheit der Wahl genommen."

Info: Gesprächskonzert Donnerstag, 7. März 2019, 20 Uhr, im Betriebswerk Heidelberg.