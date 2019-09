Von Milan Chlumsky

Mannheim. Zwei der größten französischen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, André Gide und Louis Aragon, scheiterten - in einer Zeitspanne von beinahe 60 Jahren - grandios, als sie die Malerei von Henri Matisse zu erklären versuchten. Der Erste kurz nachdem er den Salon d’Automne 1905 in Paris besucht hatte. Matisse nahm in dieser Ausstellung zweifellos den wichtigsten Platz ein. Mit dieser "Orgie der klaren Töne" begann der neue Malstil des "Fauvismus" (der Wildheit), ein Begriff, den der Kunstkritiker Louis Vauxcelles geprägt hatte. Der im gleichen Jahr wie Matisse geborene André Gide sah in Matisses Bildern eine Folge von verschiedenen Theoremen, die seiner Meinung nach eine neue Kunstrichtung definieren. Doch Matisse ging es überhaupt nicht darum, irgendwelche Theorien zu begründen.

Louis Aragon, der nach der ersten wirklich großen Retrospektive von Henri Matisse 1970 im Grand Palais in Paris sein Buch "Henri Matisse, Roman" veröffentlichte, verzichtete darauf, einen gemeinsamen Nenner für die Arbeiten des Künstlers zu suchen. Stattdessen begnügte sich Aragon damit, etwa 20 Artikel, verschiedene Texte und Katalogbeiträge chronologisch zu ordnen und herauszugeben. Es scheint, als ob sich das Graffito, das man kurz nach Matisses Teilnahme am Pariser Salon d’Automne an den Wänden von Montmartre lesen konnte, bewahrheitete: "Matisse macht euch verrückt! Matisse ist viel gefährlicher als Absinth!" Und was teilten die beiden Brücke-Maler Pechstein und Kirchner, nachdem sie in Berlin in der Galerie Paul Cassierer die Matisse-Ausstellung gesehen haben, dem in Dresden gebliebenen Erich Heckel mit? "Matisse, z. T. sehr wüst, Gruß Dein Max."

Henri Matisse im Jahr 1930 auf einem Porträtfoto von Edward Steichen. Repro: RNZ

In September 1909 hatte der bald 40-jährige, mittlerweile sehr erfolgreiche Maler einen Vertrag mit den Galeristen Josse und Gaston Bernheim unterschrieben, der ihm ein Viertel des Verkaufspreises garantierte: "Jetzt bin ich dazu verurteilt, lauter Chef d’oeuvre zu produzieren," seufzte er. Er beschritt ganz neue Wege und pflegte eine gewisse Vereinfachung (Simplification) bei seinen Porträts, den Figur- und Raumdarstellungen, bei den Stillleben, Landschaften sowie den zahlreichen Atelierbildern und Skulpturen. Allesamt kleine Revolutionen der Kunstgeschichte. Nichts schien auf seinem Weg in eine besondere Form der Abstraktion unmöglich.

Ebenfalls 1909 bestellte der russische Sammler Sergei Schtchukine zwei Bilder bei ihm: "Der Tanz" und "Die Musik", zwei Hauptwerke des Malers. Bevor sie nach Moskau reisten, wurden sie in Berlin, München, London und New York gezeigt. Allein diese Aufzählung macht deutlich, dass Matisse zu den wichtigsten Repräsentanten moderner Kunst weltweit zählte.

Die Nachfrage nach dem Unterricht des Meisters stieg, und der umfangreiche Zirkel seiner Freunde finanzierte schon ab Ende 1907 eine "Akademie Matisse", wo im Unterschied zu anderen Pariser Akademien keine Gebühren für den Unterricht verlangt wurde. Matisse hatte auf Anhieb etwa 40 Schüler, doch er tat sich mit dem Unterricht schwer.

Der in Speyer geborene Maler und Freund von Matisse, Hans Purrmann, wurde zum eigentlichen Direktor und Verwalter der Akademie. Matisse gab sich zwar alle erdenkliche Mühe, bei seinen abendlichen Durchgängen der Unterrichtsräume, begriff aber schnell, dass er kein Pädagoge war. Seine baldige Demission war die aufrichtige Folge.

Zwischen 1908 und 1910 unternahm er mit Hans Purrmann einige Deutschlandreisen. Die erste führte ihn nach Speyer und Heidelberg, bevor es weiter über München nach Berlin ging. Die Freundschaft zwischen den beiden Malern dauerte bis zu Matisses Tod 1954. Zweifelsohne war es Purrmann, der die Geheimnisse der Malerei des elf Jahre älteren Matisse am besten kannte. Doch er war klug genug, um seinen eigenen Weg zu finden, was wiederum der einstige Lehrer hoch schätzte, wie jetzt in der schönen Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle zu sehen ist.

Die von Peter Kropmanns und der früheren Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz kuratierte Schau zelebriert den 150. Geburtstag des Künstlers mit über 65 Werken von Henri Matisse und ebenso vielen von seinen Schülern und Mitstreitern, Hans Purrmann und die deutschen Expressionisten Ernst-Ludwig Kirchner, August Macke und Max Pechstein allen voran. Aber auch Henri Manguin, André Derain und Georges Braque haben sich mit Matisse auseinandergesetzt. Idealerweise wurden Matisses Anfänge gewählt, um nachzuzeichnen, wie seine Entwicklung im Atelier von Gustave Moreau zu einem neuen Zusammenklang zwischen Form und Farbe führte. Der Weg der "Simplifikation", den Matisse ab etwa 1905 verfolgte, ist exemplarisch an den Bronzeskulpturen zu sehen. Ihr Höhepunkt sind die vier großformatigen Rückenakte (das letzte abstrakteste Relief der Reihe ist im Besitz der Mannheimer Kunsthalle). Sie beginnen zunächst fast klassisch modelliert, bis am Ende nur der lange Zopf der Protagonistin auf die Verwandtschaft mit den drei anderen hinweist.

Dieser Ausstellung gelingt es, den Künstler als einen der wichtigsten Impulsgeber der modernen Malerei des letzten Jahrhunderts zu zeigen und zugleich exemplarisch seine Wirkung auf die Arbeiten seiner Kollegen nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland zu dokumentieren.

Info: "Inspiration Matisse" in der Mannheimer Kunsthalle, bis zum 19. Januar 2020, Katalog: 29,80 Euro, www.kuma.art