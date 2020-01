Von Matthias Roth

Heidelberg. Es gibt Komponisten, die Klänge in Farben sehen. Olivier Messiaen zum Beispiel hatte diese Gabe. Unter Malern ist das umgekehrte Phänomen ebenfalls verbreitet, sie hören "Farbklänge". Wissenschaftlich gesehen handelt es sich bei beiden Künsten um Wellen, beim Ton genauso wie bei Licht und Farbe. In der Heidelberger Gedok-Galerie, wo seit Anfang Januar der Abend zum leuchtenden Tag wird, entfachten Licht und Klang, Farbe und Akustik jetzt einen betörenden Tanz.

Es war eine Premiere, denn der Lichtkünstler Nils Herbstrieth und die Musikerin und Klangtherapeutin Luna Martina Pracht trafen hier zum ersten Mal aufeinander. Beide beteuerten nach zwei jeweils 15- bis 20-minütigen Sets, dass es aber sicher nicht das letzte Mal gewesen sein soll. Auch die Begeisterung des Publikums war groß.

Was sah und hörte man? Mit drei Beamern warf Herbstrieth unterschiedliche, sich bewegende Formen meist in Grün, Rot oder Blau, aber auch Gelb und Violett, auf die kahlen Wände der Galerie, während Pracht ihre Klänge auf ca. einem Dutzend Klangschalen, Gongs und einem großen Tamtam entfaltete.

Über Mikrofon beeinflussten diese Klänge die Bewegungen des Lichts und umgekehrt reagierte die Musikerin auf die sie umgebenden Lichtfluten. Luna Martina Pracht benutzte auch eine Querflöte und ein Saiteninstrument, das "Motako" genannt wird: Der Name setzt sich aus Monochord, Tanpura und Koto zusammen, das Instrument wird wie eine Art Harfe gespielt.

Die unterschiedlichen Frequenzen der Töne von Klangschalen, Tamtam, Flöte und Motako verursachten auch unterschiedliche Farb- und Formmuster der Projektionen. Im Künstlergespräch, das Liliana Geiss führte, die auch die herzliche Begrüßung der Gäste vorgenommen hatte, gestand der Lichtkünstler, dass die aufeinander wirkenden Einzelparameter des Computerprogramms so komplex seien, dass jede Art bewusster Steuerung eigentlich auszuschließen ist: Die Eingriffe, die er, der musikalischen Improvisation folgend, am PC live vornimmt, lassen sich in ihren Auswirkungen nicht wirklich kontrollieren. Herbstrieth, eigentlich Architekt, ist auch unter dem Künstlernamen Simraysir bekannt und arbeitete unter anderem mit dem Heidelberger Unterwegstheater bei diversen Tanzproduktionen zusammen. Doch auch diese reiche Erfahrung nütze wenig: Es bliebe stets ein Rest Unberechenbarkeit oder Chaos. Oder eben künstlerischer Intuition: So entstand ein faszinierender Dialog der Künste. Herbstrieths Lichtinstallation "Spektrum" ist in der Gedok Galerie Heidelberg (Römerstraße 22) abends noch bis 19. Januar zu sehen.