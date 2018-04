Von Ingeborg Salomon

Leimen-Gauangelloch. Für die Bettendorffsche Galerie in Gauangelloch ist es ein besonderes Jahr, und deshalb zeigt das Haus ab 15. April auch eine sehr besondere Ausstellung. Seit 25 Jahren ist die Galerie im verwunschenen Schlosspark von Gauangelloch auf zeitgenössische afrikanische Kunst spezialisiert. Mit "Benin Artists" präsentieren sich zwei Künstler, die aus dem westafrikanischen Benin stammen und tief in der Kultur ihrer Heimat verwurzelt sind, ihre Werke. Atacora Youssouf, genannt Youss Atacora, und Victor Arsène Amoussou Hounhonenon alias Pumba sind Autodidakten, die kraftvolle Farben und großzügige Formen bevorzugen. In den hellen Räumen der Galerie kommen diese besonders gut zur Geltung.

Youss Atacora, geboren 1988, begeisterte sich schon als kleiner Junge für die Kunst. Er verließ früh die Schule und absolvierte auf Wunsch seiner Eltern eine Schweißer-Ausbildung; seine Laufbahn als Künstler begann er 2006. Als "Réalisme stupide" bezeichnet Atacora seinen persönlichen Stil. Neben großformatigen Porträts, die an Pop-Art erinnern wie seine "Marilyn", sind in der Galerie Bettendorff auch kleinformatige Arbeiten zu sehen, inspiriert von der Geschichte Afrikas und ihrer Menschen.

Der sechs Jahre ältere Pumba stammt aus Porto-Novo, der politischen Hauptstadt Benins. Geboren in ärmlichen Verhältnissen in einer Familie mit neun Kindern, zeigt der Junge früh technisches Interesse und bastelt aus Draht und wiederverwertbaren Materialien eigenes Spielzeug wie Autos und Drachen.

Pumba arbeitet sich hoch, schließt eine Metaller-Ausbildung ab und findet Arbeit auf dem Kunsthandwerkermarkt von Cotonou. Hier, mitten im quirligen Markttreiben, blühen seine Fähigkeiten auf, er lässt sich inspirieren von Malerei und Skulpturen. Der Autodidakt findet seine Motive in der afrikanischen Kultur und der Natur, aber auch in der Liebe zum Leben. Pumba setzt sich für die Rechte der Frau ein, er will ein besseres, fortschrittlicheres Leben für die Menschen seiner Heimat.

Beide Künstler haben bereits an mehreren Ausstellungen in Ghana, der Republik Kongo und Burkina Faso teilgenommen, in Europa zeigt erstmals die Bettendorffsche Galerie ihre Werke.

Info: Die Ausstellung "Benin Artists" wird eröffnet am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr in der Bettendorffschen Galerie im Schlossgarten Leimen-Gauangelloch. Zu sehen sind die Bilder bis 1. Juli, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12. bis 18 Uhr.