Von Heide Seele

Heidelberg. Dieser Künstler ist in einem Alter, in dem man schon einiges hinter sich hat, aber noch manches zu erwarten ist. Wonkun Jun wurde 1970 in Seoul in Südkorea geboren, und sein künstlerisches Engagement kann man jetzt in Heidelberg nachvollziehen.

Die Galerie Grewenig in Handschuhsheim widmet ihm zur Zeit eine Bilderschau, die sich schlicht "Farben" nennt. Ein gut gewählter Titel, denn die Farbe stellt für Wonkun Jun das "Basic Element" dar. Er hatte seine Ausbildung nicht nur in seiner Heimatstadt erhalten, sondern auch in Braunschweig und Düsseldorf, wo er Meisterschüler von Helmut Federle war und noch heute lebt und arbeitet.

1996 war er nach Deutschland gekommen. Zunächst hatte er an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Im Laufe der Jahre bestückte er über 40 Einzelausstellungen und nahm an rund 85 Gruppenausstellungen teil. 1999 wechselte er an die Düsseldorfer Kunstakademie und widmete sich auch hier der freien Malerei.

Bei Grewenig nutzt er, der zum ersten Mal in Heidelberg ausstellt, alle drei Räume. Seine Arbeiten verdienen genaue Beachtung und regen zur Auseinandersetzung an, gerade weil sie ohne Titel sind und die Vorstellungskraft des Besuchers in mancherlei Richtungen abdriften lassen. Der Kunsthistoriker Helmut Orpel, der sich intensiv mit Wonkun Jun beschäftigte, bescheinigt ihm ganz zu recht die Fähigkeit, seine schimmernden Farben zum Sprechen bringen zu können, und unübersehbar ist auch Juns Vorliebe für die Horizontale.

Will man ihn stilistisch einordnen, zielt das in Richtung "konkrete Kunst". Seine Handschrift in den Farbraummalereien ist unverwechselbar, und er verwendet eine ganz spezielle Technik. Er trägt dünne Acrylfarben auf häufig farbig grundierte Leinwände auf und entwickelt damit spannende Farbräume, die den Betrachter faszinieren. Wonkun Jun gibt dem Besucher keine Rätsel auf. Vielmehr suggeriert seine künstlerische Sprache – wie auch sein kenntnisreicher Interpret betont – ein hohes Maß an Klarheit.

Helmut Orpel benutzt (wie man seinem verlesenen Manuskript entnehmen konnte) bei seinen Deutungen einprägsame Bilder. Er betont zum Beispiel, dass man beim Betrachten von Juns Objekten das Gefühl hat, wegen der unklaren Ränder die Brille gerade rücken zu müssen. Ursache dieses Eindrucks sei der offenbar intensiv durchdachte Farbaufbau.

Bis zu 20 Farbschichten liegen übereinander. Sie sind transparent und lassen den unter ihnen liegenden Grundton durchschimmern. Auf diese Art kommt es zu spannenden Wechselwirkungen, auf die der Interpret besonders hinwies. Vor allem in den "Streifenbildern" treten sie eklatant hervor.

Zu den Werkkomplexen, die bei Grewenig zu sehen sind, zählen zunächst Juns Streifenbilder, daneben die "Monochromen", die ihre Bezeichnung nur beim ersten Blick verdienen, denn geht man nahe an sie heran, lassen sie ihren Nuancenreichtum erkennen. Wonkun Jun erzeugt diesen Eindruck durch seinen nur scheinbar nachlässigen Farbauftrag.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Seitenränder der Arbeiten, denn hier hat der Künstler die von ihm verwendeten Farben wie bei einem Strichcode noch einmal musterartig neben einander gelegt.

Info: "Farben" in der Galerie Grewenig Heidelberg, Pfarrgasse 1, bis 11. August. Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Samstag 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung. Telefon: 06221-475689.