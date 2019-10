Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Das ist der Stoff, aus dem Märchen sind. Auch Dramatiker, Romanautoren und Krimischreiben könnten sich an der Familiengeschichte von Friedrich V. von der Pfalz, seiner Gattin Elizabeth Stuart sowie ihrer 13 Kinder bedienen. Es gab Hochzeiten, Todesfälle, Tragödien und Zwischenmenschliches - und das Ganze vor der Kulisse des 30-jährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 das damalige Europa erschüttert hatte.

Das Kurpfälzische Museum Heidelberg (KMH) zeigt bis 16. Februar 2020 in vielen Exponaten das Schicksal des Winterkönigs und seiner Familie - und der Titel "Königskinder" zeigt deutlich, worauf der Fokus liegt. Kuratiert haben die Ausstellung Yvonne Stoldt und Josua Walbrodt vom KMH.

Als Friedrich V. 1613 die englische Prinzessin Elizabeth Stuart in London heiratete, waren beide 16 Jahre jung und offenbar schwer verliebt. Ihre Hochzeitsreise zurück in die Kurpfalz führte über die niederländische Republik, wo die jungen Royals stürmisch gefeiert wurden. Schließlich war Friedrich ein Enkel von Wilhelm von Oranien und ein Neffe der Prinzen Maurits und Frederik Hendrik. Dass dieses Traumpaar acht Jahre später als Flüchtlinge mit bereits fünf kleinen Kindern zurückkommen würde, ahnte da noch niemand. Nur einen Winter lang hatten Friedrich und Elizabeth in Prag die Königskrone getragen, die ihnen die protestantischen Stände Böhmens nach der Absetzung des katholischen Königs Ferdinand II. angetragen hatten. Heute vor 400 Jahren, am 7. Oktober 1619, verließ das Paar die Pfalz Richtung Prag.

"Friedrich ist grandios gescheitert", erklärte Prof. Sven Externbrink vom Historischen Seminar der Universität Heidelberg bei der Vernissage. Friedrich und Elizabeth sollten Heidelberg nicht wiedersehen, doch für ihre älteren Kinder blieb die Kurpfalz immer ein Sehnsuchtsort. Ein Jahr nach dem Westfälischen Frieden 1648 kehrte Karl Ludwig, der zweitgeborene Sohn, als Kurfürst nach Heidelberg zurück. Sein älterer Bruder, Thronfolger Friedrich Heinrich, war als 15-Jähriger bei einem Fährunglück ums Leben gekommen. Noch eine Tragödie!

Wie die ständig wachsende Familie - Elizabeth brachte bis 1632 in Den Haag acht weitere Kinder zur Welt - nach ihrer Flucht aus Böhmen im niederländischen Exil lebte, wissen wir aus Hunderten von Briefen und den Erinnerungen vor allem der jüngsten Tochter, der 1630 geborenen Sophie. Sie heiratete den Kurfürsten von Hannover und wurde die Mutter des ersten englischen Königs aus diesem Hause.

Elizabeth begriff nach dem frühen Tod ihres Gatten 1632 das Exil auch als Chance und ließ ihre Söhne und Töchter erst in Leiden am "Prinzenhof" und später an der dortigen Universität erziehen. Es mangelte den Königskindern an nichts, allein ihr Hofstaat bestand aus fast 200 Bediensteten. Alle Söhne und Töchter bekamen eine erstklassige Ausbildung, lernten mehrere Sprachen und alles, was für ein Leben bei Hofe wichtig war.

Offenbar waren sie auch alle sehr selbstständige Persönlichkeiten, die nicht immer taten, was Familie und Gesellschaft von ihnen erwarteten: Eduard konvertierte zum Katholizismus, um die neun Jahre ältere Anna Gonzaga von Mantua zu heiraten. Louise-Marie, eine begnadete Malerin, wurde ebenfalls Katholikin und lebte in einem französischen Zisterzienserkloster, wo sie 1709 starb. Auch die älteste Tochter, die hochintelligente Elisabeth, die mit Descartes korrespondierte, wurde Äbtissin im (evangelischen) Kloster von Herford, Ruprecht machte als Admiral im Dienste Englands Karriere, Philipp fiel 1650 im französisch-spanischen Krieg, Moritz, offenbar ein echter Abenteurer, galt ab 1652 als verschollen. Drei weitere Kinder starben jung.

Bei der Eröffnung sprach Bürgermeister Dr. Joachim Gerner völlig zu Recht von einem "Kopfkino", das das Schicksal der Königskinder beim Betrachter der Ausstellung auslöse. "Kurpfälzische Geschichte war damals Weltgeschichte", unterstrich der Direktor des Museums, Prof. Frieder Hepp, in seiner Begrüßung. Er dankte ebenso wie Willem Jan Hoogsteder von der Hoogsteder Museum Foundation in Den Haag allen Leihgebern und Sponsoren, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Das Publikum erwarten in dieser Sonderschau neben Stichen und Gemälden auch Trinkbecher, Pokale und Medaillen aus der Zeit des Winterkönigs.

Info: Die Ausstellung "Königskinder" ist bis 16. Februar 2020 im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Hauptstr. 97, zu sehen: Di. bis So. 10-18 Uhr. Es gibt zahlreiche Führungen, die nächste am Mittwoch, 9. Oktober, um 12.15 Uhr. Zahlreiche weitere Begleitveranstaltungen. Zudem ist ein reich bebildertes Buch erschienen (www.museum.heidelberg.de).