Von Christine Frei

Schaidt. An die Weißenburger Senke, zwischen Südpfalzbergen und dem Rhein bei Karlsruhe fügt sich der Bienwald: Ein großes, zusammenhängendes Waldgebiet, das im Süden an die Grenze zu Frankreich stößt, und in mehrfacher Hinsicht besonders ist.

Zuerst fallen die vielen Wasserläufe, meist in Form von Gräben auf. Bei höheren Wasserständen, wie jetzt im Frühjahr, gibt es sumpfige und überflutete Bereiche mit spezialisierter Vegetation wie den Erlen. Auch die Bismarckeiche, eine der mächtigsten Eichen des Bienwaldes, kommt mit der Feuchtigkeit gut klar. Ihr Alter wird auf 300 bis 350 Jahre geschätzt, der Umfang beträgt etwa fünfeinhalb Meter. Es gurgelt und gluckert neben dem Pfad, wo moorbraunes Wasser im Heilbach seinen Weg um die Stämme gefallener Bäume sucht. Auf dem weichen Boden ist jeder Schritt ein Genuss. Der Wald soll hier weitgehend sich selbst überlassen bleiben, und diese zurückkehrende Wildheit macht sich bemerkbar.

Doch spürbar ist in diesem Wald auch die Vergangenheit: Einst war er Teil der Hauptkampflinie im Zweiten Weltkrieg. Hier stand der am stärksten befestigte Teil des 600 Kilometer langen Westwalls. Ein militärisches Bollwerk an der ehemaligen Westgrenze des Deutschen Reiches, errichtet in den Jahren 1936 bis 1940. Zu den Relikten an der Route gehören Bunker und Panzersperren in Form von Sprengtrichtern und wassergefüllten Panzergräben. Über 300 Bunkerbauten unterschiedlichster Art und Größe lagen allein im Bienwald.

Dieser in Ost-West-Richtung verlaufende Korridor des ehemaligen Westwalls ist noch heute erkennbar, obwohl nach dem Krieg die meisten Bunker mit Erde zugeschüttet oder gesprengt wurden. Dabei und bei der Räumung der Minenfelder verloren wieder Menschen ihr Leben. Unvorstellbar hart muss damals auch der Dienst in dem sumpfig-feuchten Wald gewesen sein. Der Aushub für die Stellungen flutete sich mit Grundwasser, sodass die Anlagen nicht tief genug im Boden eingelassen werden konnten.

Doch wozu der ganze Aufwand? Mit die größte Invasionsgefahr im Hinblick auf Geschichte und Landschaftsformen sahen die Erbauer in der Weißenburger Senke. Hier bot sich die für Armeen günstigste Stelle zwischen dem bergigen Pfälzerwald und dem dicht bewaldeten und häufig wassergesättigten Bienwald.

Viel hat die Natur schon von dem zurückerobert, was einst ein Werk enormer Kraftanstrengung gewesen sein muss. Die Bunkerruinen dienen heute mit ihren Hohlräumen als Heim für viele Bewohner wie Wildkatze, Dachs und Spitzmaus. Die Spalten und Stollen sind ideale Schlafplätze für Fledermäuse. Auch Reptilien wie die Mauer- oder Zauneidechse, fühlen sich im Steinblockchaos gesprengter Bunker wohl.

Zum Finale der Tour überrascht noch eine Reihe prachtvoller Grenzsteine. Die auffallend großen Exemplare, hier "Mundatsteine" genannt, wurden zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert aufgestellt, um den Bezirk des Klosters Weißenburg gegen den des Bistums Speyer abzugrenzen. Das eingravierte Kreuz und der Schlüssel zeigen, wo genau wessen Land beginnt.

Dieses einst so umstrittene Land in Frieden erleben und bewandern zu dürfen, ist ein besonderes Privileg.

Westwallweg

Strecke: Rundwanderung von Schaidt ab dem Sportgelände in der Waldstraße. Die Wegmarkierung zeigt ein Piktogramm "Roter Punkt über Höckerlinie", das durch die gesamte Runde führt. Nicht zu verwechseln mit einem zweiten Westwallweg von Steinfeld, der kurz parallel verläuft, aber eine eigene Markierung hat.

Länge: neun Kilometer

Höhenunterschied: gering

Dauer: drei Stunden ohne Pausen

Anfahrt: Von Heidelberg über Speyerer Straße und A 5 bis zur Ausfahrt Karlsruhe Mitte. Weiter in Richtung Rheinhafen, auf der B 10 und A 65 bis zur Ausfahrt 23 Wörth-Dorschberg. Hier auf der K15 bis nach Schaidt in die Waldstraße, am ausgeschilderten Sportgelände parken.

ÖPNV: Zugverbindungen von Heidelberg über Neustadt zum Bahnhof Schaidt (Pfalz). Dieser liegt etwa zwei Kilometer vom Ausgangspunkt der Wanderung entfernt.

Verpflegung: Rastplätze am Weg für ein mitgebrachtes Picknick

Karte und App: eine Karte findet sich auf www.suedpfalz-tourismus.de. Für die kostenlose App QR-Code auf der Infotafel am Parkplatz scannen.