Von Karin Katzenberger-Ruf

Wiesenbach. Acryl, Pastell, Aquarell: Diese Maltechniken faszinierten Dinara Daniel von Kindheit an. Die gebürtige Russin lebt seit dem Jahr 1998 in Deutschland, arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Heidelberg, gründete hier eine Familie. In ihrer Heimatstadt Ufa studierte sie nicht nur Medizin, sondern besuchte auch die Fachschule für Bildende Kunst. In diesem Bereich hat sie sich ständig weitergebildet, nahm an zahlreichen Ausstellungen teil und stellt ihre Werke unter dem Motto "Der Frühling kommt" nun bis zum 4. April im Museum und der Galerie "Alte Ziegelei" in Wiesenbach aus.

Eine Vernissage gab es nicht. Leiter Jürgen Berger und sein Team haben mit der neuen Reihe "Schaufenster-Ausstellung" eine Corona-Alternative auf den Weg gebracht. Das funktioniert schon deshalb, weil der Raum, der als Galerie dient, rundum verglast ist.

Frauen-Porträts ziehen den Betrachter in Bann. Nicht nur die zarte Gestalt, die eine russische Märchenfigur darstellt und mit den ersten warmen Sonnenstrahlen dahinschmilzt. Nein, da ist auch "Mongolian Girl" mit festem Blick, die Dinara Daniel als die Frau von Dschingis Khan vorstellt – dem legendären Kämpfer und Gründer des mongolischen Reichs im 13. Jahrhundert. Die beiden vergangenen Monate arbeitete die Künstlerin an dem Werk. Wie immer beim Malen von Porträts, beschäftigte sie sich intensiv mit der Person und deren Persönlichkeit. Oder zumindest mit möglichen Gefühlsregungen. "Blick nach draußen – Blick nach innen" nannte sie ein Bild, auf dem sie eine Frau mit entsprechendem Gesichtsausdruck darstellte. Auch das Thema "Schönheitswahn" hat sie künstlerisch umgesetzt. Dabei sind ein Frauenkörper und eine symbolhafte Blume ineinander verschlungen.

Dinara Daniel interessiert sich besonders für die japanische Kultur, hat ein Teil ihrer Arbeit daher den Geishas und deren Geschichte gewidmet. Sie sei im Corona-Jahr 2020 nicht so kreativ gewesen wie sonst, verrät die Künstlerin. Vielleicht auch, weil ihr das Publikum gefehlt habe. Ihre letzte große Gemeinschaftsausstellung mit Rudolf Mense Atsma, die im großzügigen Foyer der Manfred-Sauer-Stiftung in Waldwimmersbach unter dem Titel "Begegnung" über die Bühne ging, musste wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen werden. Die "Schaufenster-Ausstellung" umfasst rund 30 Exponate, Originale wie Drucke sowie einige Skulpturen.

Frauen spielen dabei eine herausragende Rolle. Die anmutige "Flora" darf deshalb nicht fehlen. Sie ist bei der Ausstellung auf der Staffelei platziert. Mit Ausnahme von einigen Baum-Bildern, darunter auch das vom goldenen Herbst, sind alle Gemälde zur den Fensterfronten ausgerichtet und abends ansprechend beleuchtet. Ein kleiner Abstecher zur Galerie "Alte Ziegelei" im Postweg 8 lohnt sich also auch noch nach Feierabend. Normalerweise finden hier vier Ausstellungen jährlich statt, die an Wochenenden zugänglich sind. In der neuen Reihe ist nun der Besuch auf Anfrage möglich. Das kann auch von Vorteil sein, zumal Dinara Daniel herrlich über ihre Ideen und Schaffensweise erzählen kann.

Info: Anmeldung bei Dinara Daniel unter 0 62 21 / 86 36 05 oder bei Jürgen Berger unter 0 62 23 / 4 60 60.