Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Der Traum vom Geliebten ist weiß und in gleißende Helligkeit getaucht. Wie wehende Schleier umfangen Leintücher die Körper und öffnen in Ausschnitten den Blick auf ein Gesicht. Der Musiker Paul ist tot, und seine trauernde Frau Corine (Cécile de France) lebt wie unter einer Glasglocke isoliert, zurückgezogen und in sich gekehrt. Ihre Tage sind leer und gedämpft.

Corine, die als Tontechnikerin arbeitet, agiert träge und geistesabwesend. Ihre schwangere Schwester Louise (Ludivine Sagnier), die sich um sie kümmert, kann die Depressive kaum erreichen. Um auf andere Gedanken zu kommen, erhält sie den Auftrag, für Tonaufnahmen in die Mongolei zu reisen, wo sie ein schamanistisches Ritual dokumentieren soll. Die holprige Fahrt im Kleinbus zum Nomadenvolk der Tsaatan im äußersten Norden des riesigen Landes ist beschwerlich. Doch mit dem Blick auf die weite, helle Landschaft, auf wilde Pferde und ein endlos erscheinendes Wolkenband, öffnet sich auch etwas für Corine.

Es scheint naheliegend, diese Reise in eine fremde Kultur zunächst als eine Möglichkeit zur Selbstbegegnung zu verstehen. Fabienne Berthaud geht in ihrem Film "Eine größere Welt", der sich auf den autobiografischen Erfahrungsbericht der französischen Musikerin und Autorin Corine Sombrun bezieht, aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Denn sobald das Ritual beginnt und die tanzende Schamanin eine Trommel schlägt, fängt Corine an, am ganzen Leib zu zittern, um schließlich schreiend in Trance zu fallen.

Die irreale Atmosphäre und die physische Gewalt dieses bedrohlichen Ereignisses teilen sich dem Zuschauer unmittelbar mit. Der Geist des Wolfes sei in sie gefahren, sagt die alte Schamanin, die in Corine eine Gleiche erkennt. Es sei ihr Schicksal, diese esoterischen Kräfte zu nutzen. Corine müsse deshalb bleiben und lernen. Doch die innere Abwehr führt sie zunächst zurück nach Frankreich, wo ihre Erlebnisse auf ärztliche Skepsis stoßen.

Die Rationalität westlichen Denkens und die Spiritualität östlichen Geisterglaubens stehen sich gegenüber. Für die ihrerseits skeptische Corine werden die neu entdeckte Sensibilität und ihre Erfahrung der Trance aber zu einem Medium der Erweiterung, das ihr den Zugang zu einer anderen, größeren, ja unsichtbaren Welt ermöglicht.

Fabienne Berthaud nutzt in ihrem einfühlsam gestalteten Film dieses Motiv der Transzendenz, um ihre trauernde Heldin in Kontakt mit ihrem verstorbenen Man zu bringen und so von einer Liebe zu erzählen, die stärker ist als der Tod. Auf der Bildebene zeigen sich hier überraschende Parallelen zu Christian Petzolds ebenfalls gerade in den Kinos gestartetem Film "Undine". "Jeder Kummer hat ein Ende", sagt die alte Schamanin zu Corine, die für ihre "Neugeburt" zu den Nomaden zurückkehrt. Und so beginnt für sie, die unter einem schweren Verlust leidet, ein Prozess des Loslassens, an dessen Ende ein Abschied und ein Neubeginn stehen.

Info: Heidelberg, Gloria-Kino: täglich 20.30; Sa./So. 15.40 Uhr; Mo. bis Mi. 17.50 Uhr.