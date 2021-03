Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Fünf Einsendungen hätten Felipe Lehmann glücklich gestimmt. "20 wären das Maximum gewesen, das ich mir hätte vorstellen können", erzählt er beim Telefonat mit der RNZ. Am Ende purzelten fast doppelt so viele Songs im elektronischen Postfach des Heidelberger DJs ein: "38 Tracks haben wir zugeschickt bekommen", freut sich der 25-Jährige. "Viele von Künstlern aus der Region. Uns haben aber auch Musikstücke aus Frankfurt, Hamburg und Berlin erreicht – eines sogar aus Nairobi." Enormer Anklang für ein Projekt, das in der Stille geboren wurde.

Lehmann und seine drei Mitstreiter im 2017 gegründeten "Fingerhut Kollektiv" hatten vor einigen Monaten versucht, an den Orten Heidelbergs Geräusche einzufangen, an denen im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten gespenstische Stille herrscht. Die Rede ist von den Partylocations "Villa Nachttanz", "Karlstorbahnhof", "Schmitthelm-Gelände" und "Breidenbach Studios". Dazu kamen drei Areale im Freien, die dem Kollektiv bereits als Spielwiese für ausgedehnte Elektro-Partys gedient hatten. Was ihnen akustisch begegnete – vom sanften Blätterrascheln bis zum Knarzen der ausgestorbenen Tanzflächen – nahmen die DJs auf und stellten es ins Netz. Dann riefen sie Musiker dazu auf, sich dieser Geräuschpartitur zu bedienen.

Das wurde dankbar angenommen. Lehmann vermutet, dass der Herausforderungs-Charakter des Aufrufs viele Musiker motiviert hat. "Man merkt aber auch, dass an den Orten Emotionen hängen." Für die meisten Beteiligten sind die Geburtsorte der Geräusche nicht fremd. "Selbst die Einsendungen aus weit entfernten Städten stammen von Menschen, die einen Bezug zu Heidelberg haben – viele haben hier gewohnt, studiert oder gearbeitet", erzählt Lehmann. Auch im Fall der afrikanischen Einsendung spielte der persönliche Kontakt eine Rolle: Beim Mastering – dem klanglichen Feinschliff einer Aufnahme – hatte das Kollektiv Unterstützung von einem Musiker aus Kenia, der spontan Lust bekam, ebenfalls einen Song beizusteuern.

Überrascht war Lehmann nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Vielfalt der einzelnen Beiträge: "Die Lieder sind total divers. Von Lofi und Rap über Funk und House bis Techno und Trap ist alles dabei." Manche Musiker hätten die Geräusche in Form kleiner Klangschnipsel eingebaut, andere hätten sie zentral im Klangbild platziert. Lehmanns persönlicher Favorit? Er habe sich sehr über den Hip-Hop-Track "Beside U" gefreut – "besonders die Trompete am Ende". Auch der fast an einen epischen Filmscore erinnernde "Lauttraum" hat den 25-Jährigen beeindruckt. "Meinen persönlichen Geschmack trifft vielleicht ’Lonely Hips’ am besten. Das werde ich sicher in mein DJ-Set mitaufnehmen."

Lehmann hat den Traum, dass die Songs noch in diesem Jahr an ihren Ursprungsorten gefeiert werden können. Zumindest bis dahin würde er sich freuen, weiter mit den Musikern in Kontakt zu bleiben. Deren 38 Stücke hat das Fingerhut Kollektiv inzwischen abgemischt und als Kompilation zusammengestellt. Zehn Euro ist der Mindestpreis für das Klangpaket. Da der komplette Erlös an den gemeinnützigen Verein für interkulturelle Musik IKUMU gespendet wird, dürfe aber gerne mehr gegeben werden.

Info: Zu finden sind die Lieder unter soundcloud.com/fingerhuthd oder fingerhutkollektiv.bandcamp.com