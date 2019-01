Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Alle Menschen, die traurige Augen haben, sind Poeten", sagt eine geheimnisvolle Frau zu ihrem unsichtbaren Gegenüber. In ihren prophetischen Worten beschreibt sie die Erfahrung der Trauer als einen Schutz, der es zugleich erlaubt, sich dem Leben und der Welt zu öffnen. Wenn ihr Zuhörer, ein junger, nachdenklicher Mann, kurz darauf durch die blaue Nacht geht, um in einer verwitterten Villa sein provisorisches Nachtlager aufzuschlagen, mischen sich in die Melancholie Zeichen des Verlusts und des Verfalls.

Und doch wird in Vicente Alves do Ós Film "Al Berto", der von wahren Begebenheiten und persönlichen Erinnerungen seines Bruders João Maria inspiriert ist, dieses stattliche Haus mit seinem morbiden Charme zum Refugium für eine Künstlerkommune und zu einem Laboratorium der freien Liebe und des anderen Lebens.

Als der gut aussehende Al Berto (Ricardo Teixeira), der ein wenig Jim Morrison ähnelt, nach der Nelkenrevolution Mitte der 1970er Jahre in seinen kleinstädtischen Heimatort Sines an der portugiesischen Atlantikküste zurückkehrt, will er seiner Berufung zum Dichter folgen. In seinem Brüsseler Exil, wo er Malerei studiert hat, habe er herausgefunden, was er in seiner Heimat tun wolle.

Sein Künstlertum, dessen Praxis der Film weitgehend ausblendet, begreift er als Existenzform. In seinem stets offenen Haus schart er eine Gruppe von künstlerisch ambitionierten Hippies um sich, die mehr oder weniger alle auf der Suche sind und Konflikte mit ihren Eltern austragen. Im Zentrum der überaus toleranten Beziehungen steht dabei Al Bertos leidenschaftliche Liebe zu dem ebenfalls dichtenden Rocksänger João Maria Ó (José Pimentão). Im Geiste Rimbauds leben die beiden die Ewigkeit des Augenblicks und die Freiheit der Ekstase. Doch zugleich wird ihre homosexuelle Beziehung angefeindet, werden die ausschweifenden Partys in der alten Villa immer mehr zum öffentlichen Ärgernis.

In ihrer künstlichen Blase aus Rausch und Entgrenzung verschließen sie sich zunächst einer Realität, von der sie nach und nach eingeholt werden. "Die Zukunft ist hier noch nicht angekommen", kommentieren sie die konservativen Moralvorstellungen ihrer Zeitgenossen. Bis das Politische schließlich unmissverständlich privat wird und der öffentliche, zunehmend gewalttätiger werdende Druck die Gruppe aus ihrem Paradies vertreibt. "Die Welt ist erst real, sobald ein Mann weint", hat die geheimnisvolle Prophetin des Anfangs noch gesagt.

Vicente Alves do Ó inszeniert in seinem Anti-Biopic diesen Realitätsschock als doppelten Abgesang: Das Alte ist vergangen und das Neue noch nicht angekommen beziehungsweise gesellschaftlich akzeptiert. In diesem Vakuum zerplatzen die Träume noch ehe sie Wirklichkeit werden können. Im schmerzlichen Abschied liegt jedoch zugleich ein Aufbruch: Der Dichter Al Berto, der bürgerlich Alberto Raposa Pidwell Tavares heißt und heute zu den wichtigsten seines Landes zählt, scheint am Ende erst geboren zu werden.

