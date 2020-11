Von Wolfgang Nierlin

Mannheim/Heidelberg. "Es gibt keinen einzigen richtigen Weg, es gibt mehrere", heißt es in Emmanuel Mourets geistreicher Liebeskomödie "Love Affair(s)" ("Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait") über die Umwege der Liebe und die Spiegelbildlichkeit des Verlangens. Zwischen Treue und Untreue, Ernst und spielerischer Leichtigkeit dekliniert Mouret die Spielregeln der Liebe.

Er balanciert zugleich auf dem schmalen Grat des Begehrens. Geht es dabei etwa primär um die Nachahmung von Gefühlen? Und wie viele Zufälle, Verhinderungen und Verfehlungen sind nötig, damit die Liebesordnung zu einem vielleicht nur vorläufigen Sinn findet? Dass es eine Differenz gibt zwischen den Dingen, die wir und die Protagonisten des Films sagen und denen, die wir tun, unterstellt bereits der französische Originaltitel diese wendungsreichen Films.

Emmanuel Mouret ist ein Meister der romantischen Konversation und ein höchst raffinierter Erzähler, der unverkennbar in der Tradition von Eric Rohmer und Woody Allen steht. Seine bittersüßen Geschichten über die Irrungen und Wirrungen der Liebe siedeln fernab der sozialen Realität in einem Ambiente aus Geschmack und Schönheit und werden von klassischer Musik orchestriert. Außerdem liebt er erzählerische Verpuppungen und Vexierspiele, deren Verschlingungen sich in einer zügigen Gangart immer weiter fortsetzen.

In den "Love Affair(s)" sind es zunächst Daphné (Camélia Jordana) und Maxime (Niels Schneider), die sich in einem abgelegenen Landhaus im Süden Frankreichs ihre vertrackten Liebesgeschichten erzählen - und sich dabei näher kommen.

Während das Gefühlschaos des Übersetzers Maxime zwischen zwei Schwestern ausgespannt ist, versucht die Cutterin Daphné eher unfreiwillig, ihre enttäuschte Liebe zu einem Dokumentarfilmer (Louis-Do de Lencquesaing) mit dem überschwänglichen Begehren eines Architekten (Vincent Macaigne) in Einklang zu bringen. Maxime und Daphné sind romantische Helden inmitten eines modernen Beziehungslebens. Einmal sagt der angehende Schriftsteller, er wolle "Geschichten über Gefühle" in der gegenwärtigen Zeit schreiben.

"Es gibt keinen Platz für ein Kind in unserem Leben", sagt dagegen Claire Girard (Marine Fois) in Sophie Letourneurs turbulenter Beziehungskomödie "Enormous" ("Énorme"). Während in Mourets Film gleich zwei Schwangerschaften als Zeugnis der Liebe fungieren, verweigert sich die international gefeierte Pianistin in diesem Film aus Karrieregründen der Mutterschaft.

Tatsächlich lassen sich Tournee-Stress und Familienleben schwerlich miteinander verbinden. Diese Perspektive ändert sich, als Claires stets bevormundender Ehemann und Manager Frédéric (Jonathan Cohen) auf einem Flug zum Geburtshelfer wird und seinen eigenen Kinderwunsch entdeckt. Fortan beginnt er mit unlauteren Mitteln, seiner lethargisch wirkenden Frau zu einer Schwangerschaft zu "verhelfen".

Sophie Letourneurs schwungvolle Komödie bezieht ihren Witz zunächst aus dem Kontrast gegensätzlicher Charaktere, aus der Variation sich wiederholender Situationen und Abläufe sowie aus dem kommunikativen Aufeinanderprallen des untypischen Paars mit einer sehr alltagstypischen Umgebung. Außerdem etabliert die französische Filmemacherin einen eher ungewöhnlichen Rollentausch, der dazu führt, dass sich Fred bald schwangerer fühlt als seine Frau.

Falls es in "Enormous" so etwas wie eine "feministische Botschaft" geben sollte, dann bezieht diese sich eher auf den Mann und endet vor der Natur der Frau. Auch die Tonlage des Films nimmt schließlich eine unerwartete Wendung und kulminiert, nachdem die Erzählung zwischenzeitlich schwächelte, in der sehr realistischen Sequenz einer Geburt.

Das nackte, aber schon wissende Neugeborene, für das in der Vorstellungswelt des Paares zunächst kein Platz war, füllt schließlich mit seiner berührenden, an ein Wunder grenzenden Gegenwart die Leinwand.

Info: Zu sehen sind "Enormous" ab jetzt und "Love Affair(s) vom 20. bis 22. November, Sektion "Pushing the Boundaries" auf www.expanded.iffmh.de.