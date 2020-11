Von Daniel Schottmüller

Mannheim-Heidelberg. Er hat den Begriff Feminismus erfunden und sich bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingesetzt: Viele Debatten, die der Philosoph Charles Fourier angestoßen hat, werden heute noch gerne weitergeführt. Aber dann ist da ja noch diese andere Vision des Franzosen, über die in der Öffentlichkeit weniger gesprochen wird. In seinem Essay "Eine neue Liebeswelt" plädierte Fourier für die Befriedigung der Triebe. Weg mit der Monogamie: "Die Orgie ist ein natürliches Bedürfnis." Da bekamen selbst seine Meisterschüler rote Ohren. Nach seinem Tod strichen sie Fouriers skandalöseste Zeilen und bereiteten seiner sexuellen Revolution zumindest vorläufig ein abruptes Ende.

183 Jahre nach Fouriers Tod geht mit "Come Closer" ein Kandidat ins Rennen um den Wettbewerb des Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg, der sich ebenfalls mit der freien Liebe befasst. Ein Skandal ist das nicht mehr. Dennoch zeigt Saskia und Ralf Walkers Film, dass der Abschied von der Monogamie 2020 immer noch nicht leicht fällt. Denn wenn sie sich nicht gerade in den unterschiedlichsten Konstellationen vergnügen, fragen sich auch die Protagonisten Bella (Saskia Walker), Daniel (Devid Striesow) und Andreas (Ralf Walker), wie zukunftsfähig ihre Beziehungen sind.

Fühlen sie sich wirklich frei und glücklich? Oder hält die Eifersucht das Dreiergespann – alle sind um die 50 Jahre alt – noch immer gefangen? Andreas formuliert es bei einem Abendessen so: "Was muten wir uns da zu?" Ihm, dem Mann mit den kalten Fingern und der Hornbrille, der mit Bella den gemeinsamen Sohn Kostja (Arsenij Walker) erzieht, fällt es am schwersten, sich einfach fallen zu lassen. Bella und Daniel leben dagegen im Moment. Ausgelassen kichern sie im Bett, mampfen Lachs und beweisen beim Yoga Flexibilität.

Dass eine Beziehung frei von Besitzansprüchen aber auch für sie ein Experiment darstellt, wird von der Kamera geschickt angedeutet. Die wackelt, wechselt scheinbar unfreiwillig vom Scharfen ins Unscharfe oder zeigt während eines leicht surrealen Zwischenspiels im Wald auch mal Figuren, die in diesem Moment gar nicht sprechen. Fast könnte man meinen, es wäre auch für den Kameramann das erste Mal. Ebenfalls improvisiert wirken teils die Dialoge, in denen scheinbare Nichtigkeiten immer wieder wiederholt werden. Aber all das verleiht "Come Closer" Intimität und Realismus.

Dass die Walkers, die sowohl vor als auch hinter der Kamera in Erscheinung treten, wissen, was sie tun, bleibt stets offensichtlich. Kein Zufall, dass just in dem Moment, in dem Vater und Sohn zusammen essen, im Hintergrund eine Tierdoku über Rabeneltern läuft. Oder dass sich Bella und Daniel beim Thema Ernährung ausgerechnet an den freien Radikalen festbeißen.

Apropos frei und radikal: Im Vergleich zur experimentierfreudigen Elterngeneration wirken die Jugendlichen fast spießig. Der gut aussehende Kostja erklärt seiner ebenso attraktiven Freundin zum Beispiel, dass es nur drei Arten von Beziehungen gibt: solche zum Angeben, dann Beziehungen, bei denen sich die Partner halbwegs sympathisch finden und schließlich die ultimative Beziehung, bei der beide füreinander brennen. Seine Eltern und ihr Freund, Dauerplauderer Daniel, scheinen nicht so recht in dieses Raster zu passen.

Die Männer ringen im wahrsten Sinne des Wortes miteinander. Nicht nur bei dieser Szene im Schlafzimmer wird deutlich: Jeder der drei setzt Grenzen, die für den anderen schwer zu akzeptieren sind. Bella empfindet es als Vertrauensbruch, dass Daniel sie in ihrem Zuhause verführen möchte. Der wiederum fühlt sich von Andreas körperlich nicht wirklich angezogen. Und Andreas hat Angst, die einzige Frau, die es mit ihm aushält, zu verlieren. Unsicherheit wohin man blickt. Soll das die große Freiheit sein, die Charles Fourier einst herbeigesehnt hat? Die endgültige Antwort darauf überlässt der Film dem Zuschauer. Und doch setzt "Come Closer" mit einer eindringlichen Schlussszene ein sanftes Ausrufezeichen.

Info: "Come Closer" ist zu sehen unter: www.expanded.iffmh.de