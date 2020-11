Von Volker Oesterreich

Mannheim/Heidelberg. Alles neu, alles anders wollte Sascha Keilholz machen, um dem traditionsreichen Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg neuen Schwung zu verleihen. Mit vielen Ideen trat er die Nachfolge von Michael Kötz beim zweitältesten deutschen Filmfestival an, doch dann kam der Corona-Lockdown. Der brachte eine Vollbremsung mit sich. Von jetzt auf gleich. Sascha Keilholz schaut trotzdem nach vorn und bietet sein Programm nun online an. Knallgrüne Plakate und Broschüren werben für den Neustart. Morgen geht’s los.

Herr Keilholz, ist das durch den Corona-Lockdown ausgebremste Festival noch irgendwie zu retten?

Festivaldirektor Sascha Keilholz. Foto: Greiner

Was gerade passiert, sind Rettungsangebote für die Kultur und fürs Publikum. Wenn die Kulturstätten geschlossen sind, dann müssen wir erfinderisch sein und schauen, wo und wie wir die Kultur sichtbar machen können.

"Facing New Challenges" sollte eine Sektion des Festivals heißen – also neue Herausforderungen. Denen müssen Sie sich jetzt stellen.

Der Titel hat uns eingeholt, das stimmt. Wir denken und handeln lösungsorientiert. Das Festival findet ab morgen online statt, wir nehmen diese Herausforderung an. Das Positive dabei ist, dass wir auf der Produktionsseite auf ganz große Zustimmung treffen: bei den Verleihern, den Filmemacherinnen und Filmemachern. Alle sind froh, dass nun das Publikum ihre Arbeiten kennenlernen kann. Konkret zu "Facing New Challenges": In dieser Sektion arbeiten wir mit der Kunsthalle Mannheim und dem Heidelberger Kunstverein zusammen, um den Grenzbereich zwischen Film, bildender Kunst und elektronischen Medien auszuloten. In Heidelberg war unter diesem Motto eine Gruppenausstellung unter dem Titel "Water" geplant, sie beschäftigt sich mit dem Klima, mit der Umweltzerstörung und den Verteilungskämpfen auf der Welt. Ein hochaktueller, politischer Ansatz. Einige Werke der Sektion sollen jetzt online präsentiert werden.

Online-Angebote bieten zwar einen gewissen Ersatz, trotzdem wird das Publikum das ganz reale Festival-Erlebnis vermissen.

Es sind unterschiedliche Welten. Wir begreifen das Festival als Teil der Kinokultur. Filme gehören ins Kino, da stimme ich eindeutig zu. Aufgrund der aktuellen Situation weichen wir in enger Absprache mit den Beteiligten ins Internet aus. Aber der Kern bleibt, im Mittelpunkt stehen weiterhin die Filme in den unterschiedlichen Sektionen. Wir zeigen ein sehr exklusives, kuratiertes und moderiertes Programm, das man sonst nirgends online finden kann.

Wie gehen Sie und wie gehen die Städte mit den in Heidelberg und Mannheim fürs Festival angemieteten Kinos um?

Es gibt zwei Ebenen, die kommunalen Kinos werden von den Städten getragen, und wir haben individuelle Vereinbarungen mit den Kinobetreibern. Wir gehen davon aus, dass die vom Bund zugesicherte Ausfallentschädigung gezahlt wird. Es ist ja die Rede davon, dass 75 Prozent von den Einnahmen im November des Vorjahrs erstattet werden. Wir positionieren uns in der Form solidarisch zu den Kinos, dass sie von jedem Film, der online geschaut wird, einen Euro erhalten sollen.

Hintergrund > Sascha Keilholz wurde in Hamburg geboren und wuchs im pfälzischen Pleisweiler auf. Er studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und wurde mit einer Dissertation über den amerikanischen Polizeifilm promoviert. Der 42-Jährige hat viele Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt. Von [+] Lesen Sie mehr > Sascha Keilholz wurde in Hamburg geboren und wuchs im pfälzischen Pleisweiler auf. Er studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und wurde mit einer Dissertation über den amerikanischen Polizeifilm promoviert. Der 42-Jährige hat viele Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt. Von 2009-2019 leitete er das Regensburger Filmfest, von 2000-2010 war er als Lektor für die Redaktionen Fernsehfilm/Sonderprojekte des NDR tätig, von 2006-2019 lehrte er an Universitäten und Hochschulen im In- und Ausland. In Berlin arbeitete er für das Museum der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz, außerdem war er Stellvertretender Chefredakteur eines Online-Portals für Filmkritiken. Seinen neuen Posten als Direktor des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg trat er als Nachfolger des langjährigen Festivalchefs Michal Kötz an. (voe)

Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger? Oder anders gefragt: Es gibt in Deutschland sehr viele Filmfestivals, wie definieren Sie das zweitälteste deutsche Festival in Mannheim und Heidelberg?

Ich will das gar nicht personalisieren. Weltweit gibt es 10.000 Filmfestivals, in Deutschland 430. Das sind in der Tat enorm viele. Das hiesige Festival feiert 2021 sein 70-jähriges Bestehen. Als gemeinnützige GmbH geht es mit einem komplett neuen Team in die Zukunft. Wir haben wieder unterschiedliche, auch neue, Sektionen, und wir haben einen Wettbewerb mit dotierten Preisen, das ist für mich ganz wichtig. Die Manfred-Lautenschläger-Stiftung finanziert den International Newcomer-Award mit 25.000 Euro, der Rainer-Werner-Fassbinder-Award ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Internationale Jury entscheidet über diese beiden Hauptpreise.

Und der Markenkern?

Wir sind spezialisiert, wir entdecken Talente. Außerdem wollen wir uns über die Retrospektive neu positionieren. Ziel dabei ist es, dass man die Filmgeschichte neu erlebt. Die Hauptsektion heißt "On the Rise", dort zeigen wir erste bis dritte fiktionale Kinofilme von Nachwuchstalenten als Welt-/Europapremiere oder unmittelbar danach als Deutschlandpremiere. In diesem Jahr sind es elf Debüts. Es ist unser Anspruch, dass diese Namen nicht in der Versenkung verschwinden, sondern dass wir später wieder von ihnen hören werden. Wir wollen die Regiegrößen der Zukunft entdecken und fördern.

Morgen startet das Festival mit Daniel Rosenbergs Film "The Death of Cinema And My Father Too", dem Eröffnungsfilm aus Israel, der im Heidelberger Luxor-Kino gezeigt werden sollte.

Eine ganz spannende Produktion, die mit fiktionalen und dokumentarischen Ebenen spielt – und zugleich ein Film im Film. Er gehörte auch zur Auswahl von Cannes. In dieser Familiengeschichte schwingt viel Zeitgeist und sehr viel Komik mit.

Sie haben im Museum der Deutschen Kinemathek gearbeitet – und damit auch im Windschatten der Berlinale, die als größtes Publikumsfestival der Welt gilt. Wollen Sie sich an diesem "großen Bruder" orientieren?

Wir haben uns in diesem Jahr sehr stark vernetzt, was gut ist, da sich alle neu orientieren müssen. Die Berlinale hat auch eine neue Leitung – und deshalb war es interessant zu schauen, was dort geschieht. Wir tauschen uns neben einem landesweiten Netzwerk in der "AG Filmfestival" auch auf Bundesebene aus. Das heißt aber nicht, dass wir die Berlinale als Vorbild betrachten, sie ist ein hierzulande einzigartiges riesiges Publikums- und Branchenevent.

Was ist aus Ihrer Sicht fürs Publikum des hiesigen Festivals geeignet? Und was ist für Sie persönlich ein guter Film?

Da heißt die Devise: "Weder Malen nach Zahlen noch Backen nach Rezept." Ein guter Film bleibt mir in Erinnerung, er regt mich an, so dass ich mich mit anderen über ihn austauschen möchte. Er inspiriert, er zeigt mir neue Perspektiven aus Blickwinkeln, die man vielleicht noch nicht kennt. Und genau das möchte unser Team auch dem Festival-Publikum bieten. Am Freitagabend vor dem Fernsehschirm weiß man genau, was einen erwartet. Bei uns weiß man das nicht, man soll sich überraschen lassen.

Können Sie Teile Ihres Programms ins nächste Jahr retten?

Ja, auf jeden Fall. Einzelne Teile des Programms sollen über das Jahr verteilt in den Kinos laufen.

Es gehen immer weniger Leute in die Kinos, dieser Trend hält seit langem an. Kinoschließungen waren die Folge, in den Metropolen genauso wie in kleineren Städten. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?

Wir haben einen gewaltigen digitalen-medialen Umbruch hinter uns. Und wir befinden uns in einer Zeit der Diversifizierung. Andererseits ist das Kino schon oft totgesagt worden: als das Fernsehen aufkam, durch das Home-Entertainment, zuletzt durch die Streaming-Dienste. Aber es lebt. Und es gibt viel mehr Filme als früher, die über viel mehr Kanäle angeboten werden. Das kann man auch als Demokratisierungsprozess sehen. Es ist viel einfacher als früher, einen Film herzustellen. Und er ist schneller und vielfältiger zugänglich. Das Kino selbst hat weiterhin seine Funktion, es hat viele Krisen überstanden und bleibt ein wichtiger Ort der Kommunikation und der sozialen Zusammenkunft. Ich glaube, dass uns das Kino noch lange erhalten bleibt. Ob in der Vielfalt wie bislang, wage ich nicht zu prophezeien. Aber wir müssen uns dafür einsetzen.

Sie erwähnten, dass enorm viel produziert wird, speziell von Streamingdiensten. Wie stark haben Serienangebote von Netflix und Co. unsere Sehgewohnheiten verändert?

Das ist ein total spannendes Thema: Wo kommen welche Sehgewohnheiten her? In Deutschland sind sie häufig vom Fernsehen geprägt. Wenn ich bestimmte Formate wie beispielsweise "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" über Jahre sehe, dann verändert das meine Wahrnehmung. Die Netflix-Produktion "House of Cards" beispielsweise war sehr einflussreich und hat endgültig das Binge Watching etabliert, also serielle Formate in großen Blöcken zusammenhängend zu schauen. Selbstredend haben Netflix-Serien inzwischen ihre eigene standardisierte Dramaturgie und Sprache gefunden. Darauf werde ich gewissermaßen trainiert. Das ist wie bei der Lektüre: Wenn ich über lange Zeit Dostojewski lese, gewöhne ich mich auch an dessen Diktion.

Es gibt viel schneller getaktete Schnitte, viel mehr Cliffhanger. Langsames Erzählkino bildet die Ausnahme.

Im ARD-Vorabendprogramm hat man die Serienfolgen eine Zeit lang extrem kurz gehalten, quasi ohne große Spannungsbögen. Das "Großstadtrevier" bildete damals die letzte Ausnahme mit knapp 50 Minuten pro Folge. Das waren insbesondere Formate für ein junges Zielpublikum. Inzwischen laufen dort aber wieder längere Serien für ein älteres Publikum. Sowohl Sender als auch Produktionsfirmen denken häufig in Zielgruppen. Entsprechend passt sich Form und Tempo an.

Wollen Sie die Arbeiten von Regiestudenten mit einbeziehen? Immerhin gibt es in Ludwigsburg eine bedeutende Filmhochschule. Auch die Absolventen aus Potsdam und aus anderen Städten sehnen sich bestimmt nach einem Forum wie dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg.

Eindeutig ja, und zwar auf allen Ebenen. Die studentische Jury hatte ich ja schon erwähnt. Außerdem haben wir das "Cutting Edge Talent Camp", das sich ganz gezielt an Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen aus den Bereichen Produktion, Regie oder Drehbuch richtet. Sie treffen bei Workshops mit Experten zusammen, diesmal natürlich auch online.

Info: 69. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg, 12. bis 22. November. www.iffmh.de