Heidelberg/Mannheim. Die Konferenz fand nicht in den beteiligten Städten, weder in Mannheim noch in Heidelberg, sondern in den Ludwigshafener Büros statt, von denen aus Michael Kötz auch das größere linksrheinische Festival des deutschen Films verwaltet. In den verlassenen Büroräumen im Mannheimer Collini-Center, in denen sein Team und er bislang arbeiteten, "laufen schon die Mäuse durch", begründete er den Ortswechsel. Sein Nachfolger Sascha Keilholz, der sein neues Konzept voraussichtlich im kommenden Januar vorstellen wird, wird nur in geringem Maß auf vorhandene Strukturen bauen können, neue Räume beziehen und "von Null auf" neu beginnen müssen, bestätigte Kötz.

"Das Gegenteil von spröde"

Sein 28. und letztes internationales Festival präsentiert ab 14. November insgesamt 57 Filme, darunter ein Dutzend Kinderfilme. 19 deutsche, drei Europa- und immerhin zwei Weltpremieren werden während der elf Festivaltage bis zum 24. November zu sehen sein. Das japanisch-mongolische Melodram "Under the Turquoise Sky" ist eine der Weltpremieren und wird das Festival am 14. November traditionell in Heidelberg eröffnen. Der Film sei "das Gegenteil von intellektuell und spröde", biete "opulente Momente" und besitze "eine ästhetische Wucht", verspricht Kötz, der zur Eröffnung neben Ministerin Theresia Bauer auch den japanischen Regisseur Kentaro sowie mehrere Schauspieler erwartet.

Die zweite Weltpremiere des Festivals kommt direkt aus Heidelberg. Laura Mahlberg, die hier geboren und aufgewachsen ist, wird ab dem 19. November ihr Langfilmdebüt "Holding Positions" vorstellen. Es erzählt von Träumen und Menschen am Frankfurter Flughafen. Sieben weitere Filme, darunter "Sag du es mir" und "Crescendo #makemusicnotwar", die Gewinner des Ludwigshafener Filmfestivals, kommen aus Deutschland, die anderen aus aller Welt.

In Heidelberg werden für das Festival zwei Kinozelte auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg errichtet, in Mannheim werden die Filme im Stadthaus N1 am Paradeplatz sowie im Atlantis gezeigt. Der Vorverkauf beginnt am 31. Oktober in einem Container an der Ecke Hauptstraße und Theaterstraße in Heidelberg sowie am Mannheimer Paradeplatz. Ebenfalls ab 31. Oktober sind die Tickets auch online unter www.iffmh.de zu erwerben.

Über die Auszeichnungen des Festivals, den Grand Newcomer-, den Talent- und den Special Award, wird diesmal keine Jury, sondern alleine das Publikum entscheiden. Verliehen werden die Preise abschließend bei einem Dinner, so Kötz, am vorletzten Festivalabend.

