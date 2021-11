Von Wolfgang Nierlin

Mannheim. Aus dem Dunkel einer Höhle geht der Blick hinauf zum Licht und ins Blau des Himmels, während Geräusche tropfenden Wassers, das Summen von Bienen sowie Kuhglocken zu hören sind. Dann öffnet sich das Bild auf weite, grüne Matten, die von Bergen gesäumt werden. Dichte Wolken ziehen über sie hinweg. Die Dämmerung senkt sich auf ein kleines Bergdorf, dessen Bewohner sich im Freien vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher einer Bar versammelt haben, um eine Sendung über Wolkenkratzer zu sehen. Ein alter Hirte (Nicola Lanza) ruft seine Tiere zusammen und kehrt dann mit seinem Esel zurück in seine Holzhütte.

Gleichzeitig trifft eine Gruppe junger Höhlenforscher aus dem Piemont in dem kalabrischen Dorf ein. Sie lagern in der Kirche, spielen mit den Kindern und bereiten ihr Equipment für ihre geplante Expedition in eine Höhle des Pollino-Gebirges vor. In den langen, unbewegten Einstellungen seines fast meditativen Films "Il buco" beschreibt Michelangelo Frammartino eine auf den ersten Blick friedliche, überaus sinnliche Welt.

Beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg wurde die Produktion mit dem Hauptpreis ausgezeichnet, dem "International Newcomer Award". Das gab die Jury des Festivals am späten Donnerstagabend bekannt. Dotiert ist der Preis mit 30.000 Euro, die von der Manfred-Lautenschläger-Stiftung gesponsert werden (mehr zu den Preisträgern und Jury-Begründungen im Beitrag unten).

Meistens aus der Distanz aufgenommen, erzeugen die Bilder des prämierten Films ein Gefühl für Ferne und Abstand, für einen anderen Raum und eine andere Zeit. Fast wirkt es so, als sei der Mensch Teil einer Natur oder Welt, die sich ihm zugleich entzieht. In die Stille einer erhabenen Landschaft schleicht sich deshalb eine Melancholie angesichts der existenziellen Verlorenheit und Verlassenheit des Menschen. Die ästhetische Anmutung von Frammartinos Film evoziert eine Empfindung für die Größe einer Natur und einer Schöpfung, die sich allem forschenden Streben widersetzt. Wenn der alte Hirte aus dem Schatten eines Baumes über die weite, stille Landschaft blickt oder sich die hereinbrechende Dunkelheit über diese legt, vermittelt das eine ferne Ahnung der Bedrohung.

Insofern steht Michelangelo Frammartinos großartige Nachinszenierung einer historischen Expedition ins Unerforschte von Anfang an in einer Opposition zur Archaik des Hirtenlebens. Im August 1961 begeben sich die Wissenschaftler in den fast 700 Meter tiefen Abgrund von Bifurto, eine der größten Höhlen der Welt, ohne zu wissen, was sie erwartet. Immer tiefer dringen sie im Lichtschein ihrer Stirnlampen in die immer enger und feuchter werdende Tiefe einer schier undurchdringlichen Finsternis an der Grenze zum Unbekannten und Ungewissen.

Im Kontrast dazu steht die helle Farbigkeit einer Landschaft, die von grasenden Kühen und Pferden bevölkert wird. Das parallele Leben zwischen modernem Forschergeist und archaischem Hirtendasein trifft sich in der sorgsamen Genauigkeit ruhiger, geduldiger Arbeit. Unter Verzicht auf Dialoge beobachtet Frammartino nicht minder geduldig und aufmerksam den Weg der Höhlenforscher im Wechsel mit dem Sterben des alten Hirten, als berühre sich beides nicht oder stünde in Opposition am Beginn einer neuen Zeit. Beide Wege führen ins Unbekannte. Und doch öffnet sich am Ende der Film für eine Stimme, die aus einem Raum jenseits der Erfahrung kommt.

Info: "Il buco" wird an diesem Sonntag, 21.11., nochmals um 18.30 Uhr im Mannheimer Cinema Quadrat gezeigt. www.iffmhd.de