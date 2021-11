„You resemble me“ versucht, die Radikalisierung von Hasna Aït Boulahcen (Lorenza Grimaudo) nachzuvollziehen. Sie war 2015 in die Anschläge von Paris involviert. F.: The Match Factory

Von Wolfgang Nierlin

Mannheim/Heidelberg. "Du bist wie ich", sagt die etwa acht Jahre alte Hasna zu ihrer jüngeren Schwester Mariam. Um ihre innige Verbundenheit noch zu bekräftigen, schenkt sie dem Mädchen zum Geburtstag das gleiche Kleid, das sie auch selbst trägt. Wie verschworene Zwillingsschwestern streunen sie dann durch ihr Viertel einer Pariser Vorortsiedlung, das überwiegend von afrikanischen Immigranten bewohnt wird.

Ihr ausgelassenes Spiel und zielloses Unterwegssein machen aber auch klar, dass die beiden Mädchen von ihren Eltern vernachlässigt werden und sich deshalb umso mehr emotional aneinanderbinden. Als die geschiedene Mutter, die antriebslos und gleichgültig ihre Tage verbringt, Mariams Geburtstag vergisst und dann auch noch ihr Geburtstagskleid zum Weiterverkauf einfordert, kommt es zu einem heftigen Streit.

Die Kinder flüchten, verbringen eine Nacht auf der Straße, werden schließlich aufgegriffen und unter schlimmen Wehen voneinander getrennt. Fortan wachsen die beiden in verschiedenen französischen Pflegefamilien auf.

Die ägyptisch-amerikanische Journalistin und Filmemacherin Dina Amer nimmt sich in ihrem Spielfilmdebüt "You resemble me", das an diesem Donnerstag das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg eröffnet, zunächst viel Zeit. Mit einer dynamischen Handkamera folgt sie den beiden Mädchen auf ihren Wegen und durch ihre Gefühlsausbrüche hindurch. Deren Freiheitsdrang wird aber immer wieder gestoppt und reglementiert.

Besonders deutlich wird das an den Verhaltensregeln, die in Hasnas gut situierter Pflegefamilie herrschen; diese werden jedoch von Dina Amer leider etwas holzschnittartig zum Kulturkampf stilisiert. "Ich weiß, wer ich bin", wird Hasna immer wieder an markanten Stellen ihres konfliktreichen Lebensweges sagen; oder auch: "Ich bin nicht nichts."

Denn nach einem abrupten Zeitsprung befindet sich die stolze, jetzt junge Frau, deren wechselnde Rollen von verschiedenen Darstellerinnen (unter anderem der Regisseurin selbst) verkörpert werden, inmitten ihrer Suche nach sich selbst. Sie prostituiert sich, nimmt Drogen, jobbt in einem Schnellimbiss und versucht erfolglos, beim französischen Militär anzuheuern. Ihr Wunsch nach einer Familie und einem Zuhause, der ihre Identitätssuche zwischen den Kulturen kennzeichnet, wird sie schließlich zum islamistischen Terrorismus führen.

Aus verschiedenen Filmen sind ähnliche Geschichten der Radikalisierung vornehmlich junger Frauen bekannt. Dina Amer richtet ihren Fokus allerdings nur am Rande auf das damit oft verknüpfte parallele Leben. Sie interessiert sich in "You resemble me" weniger für das politisch Konspirative als vielmehr für die menschliche Seite einer offensichtlichen Perspektivlosigkeit, die zunehmend zu einer verengten Weltwahrnehmung führt.

Und an dieser Stelle gewinnt das teils sprunghaft erzählte und deshalb inhaltlich nicht immer ausgewogene Sozial- und Immigrantendrama dann plötzlich einen brisanten Realitätsgehalt. Denn durch die Einarbeitung dokumentarischen Materials schlägt die Fiktion plötzlich um in die Wirklichkeit.

Mit der ebenso starken wie orientierungslosen Heldin ihres Films zeichnet Dina Amer nämlich das Leben der Hasna Aït Boulahcen nach, die mit ihrem Cousin, dem Rädelsführer Abdelhamid Abaaoud, in die verheerenden Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris verwickelt war. "Ich bin nicht nichts": Dieser Satz einer Verlorenen und ihres Selbstbehauptungswillens ist Ausdruck einer krisenhaften Identität und lenkt den Blick jenseits einfacher Schuldzuweisungen oder gar Entschuldigungen zugleich zurück auf die Gesellschaft.

