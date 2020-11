Von Stefan Otto

Noch vor dem offiziellen Eröffnungsfilm "The Death of Cinema and my Father too" eröffnete der Kurzfilm "Die Hungrigen aber wandern aus" das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Zumindest wäre der Viertelstünder, der in Mannheim und Heidelberg gedreht wurde, bei der Opening Night – so sie denn stattgefunden hätte – als erstes zu sehen gewesen. Jetzt, da sich das Festival wegen des Lockdowns digital präsentiert, steht er prominent an erster Stelle des Streamingangebots. Bereits vorab hatten Ausschnitte des Films in Kinos und Sozialen Medien für das Filmfestival geworben.

Jeweils eine halbe Minute kurz sind die sieben Teaser oder Trailer, die vor drei Wochen veröffentlicht wurden. Alte Filmtitel, wie "Was kostet der Sieg" (1983) oder "Rot im Kalender" (1965), an die sich kaum jemand erinnern dürfte, sind da zu lesen und werden gefolgt von jeweils einer Sequenz, die in der N1-Lounge im Stadthaus, im Café Warszawa in der Neckarstadt-West oder im Friseursalon Emanuele & Nico in den Quadraten gedreht wurde. Im Fokus steht die Mannheimerin Devrim Lingnau als Anne.

Das Festival sei auf sie zugekommen mit dem Vorschlag, einen Werbetrailer zu produzieren, berichtet Jan Bonny, der die Teaser und den Kurzfilm, der sich letztendlich aus ihnen zusammensetzt, mit Sophia Groening entwickelt hat. Die alten Titel, erklärt er, sind Filme, die vor Jahrzehnten beim Festival zu sehen waren, und die nachfolgenden Sequenzen Szenen, die sich auf diese Filme beziehen. "Wir haben archetypische Momente aus den Filmen ins Mannheim der Gegenwart verlagert. So, als ob die Stadt noch vom Geist dieser Filme beseelt wäre."

Erst im zweiten Schritt hätten sie, Bonny und Groening, gemerkt, dass die Trailer-Miniaturen zusammengenommen das Porträt einer jungen Frau ergeben, die sich im Arbeiter- und Migrantenmilieu bewegt und die verschiedenen Orte und Lebensräume beider Städte spiegelt. Bonny lobt besonders Mannheim als äußerst filmischen Ort. "Es ist eine unglaublich lebendige und arbeitsame Stadt. Uns hat beeindruckt, wie dicht hier das Deutsche, das Migrantische, das bürgerliche und das Arbeitermilieu miteinander verwoben sind. Man müsste viel mehr Filme in Mannheim drehen."