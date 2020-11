In „Neige“ („Schnee“) haben Juliet Berto und Jean-Henri Roger Regie geführt. Die Hauptrolle der Anita spielt Berto selbst; Thema ist das Drogenmilieu am Montmartre. Foto: iffmh

Von Wolfgang Nierlin

"Le deuxième souffle", also "Der zweite Atem", lautet der anspielungsreiche Titel der Retrospektive, mit der das 69. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg in diesem Jahr den Blick auf die französische Filmgeschichte, insbesondere auf Filme der Post-Nouvelle-Vague lenken möchte. Als "Kino des Umbruchs" oder auch als ein "Kino des Danachs" reflektieren diese Arbeiten den gesellschaftlichen und politischen Wandel nach den Pariser Mai-Unruhen von 1968. Sie sind aber nicht nur Reflex auf politische Zäsuren, sondern suchen auch im Filmästhetischen die Auseinandersetzung mit dem Mythos der Nouvelle Vague, der bis heute das Schaffen der nachfolgenden Generationen bestimmt und in der Rezeption überschattet.

Auf diese sogenannte "zweite Generation" bezieht sich der Titel der Festival-Retrospektive, die sieben (ursprünglich zwölf) Filme aus den Jahren zwischen 1968 und 1982 präsentiert. Dass mit dem Begriff mehr eine ästhetische Verortung gemeint ist, klingt sowohl an in Referenz auf Jean-Luc Godards epochalen Film "À bout de souffle" ("Außer Atem", 1959) als auch im direkten Zitat von Jean-Pierre Melvilles Gangsterfilm "Le deuxième souffle" (1966). Schließlich gilt der französische Meisterregisseur, der übrigens auch einen kleinen, aber bezeichnenden Auftritt in Godards Spielfilmdebüt hat, als Vater der Nouvelle Vague.

Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass sich mehrere Filme der Auswahl mit Generationsfragen beschäftigen und dabei Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellen. Diese sind durchweg Außenseiter, die von der Gesellschaft vernachlässigt werden oder keinen Halt in ihr finden.

Einen zweiten Schwerpunkt innerhalb der Retrospektive bildet das feministische Kino, das sich als Reaktion auf die gesellschaftlichen Umwälzungen verstehen lässt. In Nelly Kaplans ziemlich subversiver, antibürgerlicher Satire "La fiancée du pirate", bereits 1969 entstanden und in Deutschland unter dem frivol-anarchischen Titel "Moneten für das Kätzchen" veröffentlicht, revoltiert ein sexuell ausgebeutetes Dienstmädchen (Bernadette Lafont) gegen ihre kleinbürgerlichen Unterdrücker. Nach dem Tod ihrer Mutter dreht die hübsche Außenseiterin kurzerhand den Spieß um und setzt ihren Körper als Waffe gegen eine heuchlerische, von Männern dominierte Gesellschaft ein. Dabei porträtiert Kaplan mit komödiantischen Mitteln deren moralische Verkommenheit.

Auch Michèle Rosier, die zunächst als Modejournalistin und Designerin reüssierte, beschreibt die neu gewonnenen Freiheiten in einer sich schnell verändernden Welt mit einem ironischen Unterton: "Auch wenn es unsere Aufgabe ist, Liebe zu geben, so haben wir doch auch eine Seele." In ihrem Film "Mon cœr est rouge" ("Mein Herz ist rot") von 1976, der mit einer Reminiszenz an Godards "Le mépris" ("Die Verachtung", 1963) beginnt und mit einer Klavier-Improvisation von Keith Jarrett unterlegt ist, befragt eine Marktforscherin im Auftrag eines Kosmetikunternehmens Frauen zu ihren Make-up-Gewohnheiten und erlebt nebenbei eine romantische Liebe. Allerdings ist Rosiers Film widerständig genug, um in einer Drag-Show berühmter Geistesgrößen zu münden.

Weniger kämpferisch, im Tonfall melancholisch und inhaltlich einem Gefühl existenzieller Einsamkeit auf der Spur sind Philippe Garrels experimentelle Porträt-Studie "Les hautes solitudes" (1974) sowie Chantal Akermans moderner Klassiker "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles", der sich auf stilistisch eindringliche Weise und mit dezidiert weiblichen Blick dem monotonen Alltag einer Hausfrau widmet, die sich außerdem prostituiert. "Vielleicht ist dieser Film ein Liebesfilm über meine Mutter", hat die belgische Regisseurin gesagt.

Auch die beiden Kartenabreißerinnen in Marie-Claude Treilhous Debütfilm "Simone Barbès ou la vertu" ("Simone Barbès oder die Tugend", 1980) befinden sich zunächst in einem geschlossenen Raum. Das Foyer des Pornokinos Cinevog Montparnasse mit seinen eilig vorbeihuschenden Männern öffnet zugleich eine Spannung zum anonymen städtischen Außenraum, in dessen Gewebe aus nächtlicher Einsamkeit und Verlorenheit die Titelheldin schließlich eintaucht.

Auch Paul Vecchialis Film "L’étrangleur" ("Der Würger mit dem weißen Schal", 1970) ist ein atmosphärisch dichtes Nachtstück, allerdings mehr mit einer somnambulen, unwirklichen, rätselhaften Aura. Der 1930 geborene, nach wie vor aktive Filmemacher und Schriftsteller war besonders in den 1970/80er Jahren mit seiner Produktionsfirma Diagonale, der "letzten großen Schule im französischen Kino nach der Nouvelle Vague", wie der 1972 geborene Regisseur Serge Bozon meint, eine Schlüsselfigur des unabhängigen Films in Frankreich und damit Mentor der Post-Nouvelle-Vague. Über ihn, der eine umfangreiche Enzyklopädie zum französischen Film der 1930er Jahre erstellt hat, sagte einst François Truffaut: "Paul Vecchiali ist der einzige Erbe von Jean Renoir."

