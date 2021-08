Ludwigshafen. (dasch) Nachdem es kurzzeitig so ausgesehen hatte, als sei das Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein durch die Entwicklung der Corona-Inzidenz bedroht, scheint klar, dass die Veranstaltung nun doch wie geplant stattfinden kann. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung der Organisatoren hervor. Man habe einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt, heißt es in dem Schreiben. "Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass, wie allgemein diskutiert, die Inzidenzzahlen allein kein ausreichend zuverlässiger Indikator für die reale Gefährdung der Menschen mehr darstellt." Deshalb werde das Filmfestival auf der Parkinsel in Ludwigshafen auch trotz einer Inzidenz über 35, ansonsten aber gemäß der Corona-Verordnung, stattfinden können. Die Regeln besagen, dass sich zwischen dem 1. und 19. September maximal 5000 Menschen zeitgleich auf dem Festivalgelände aufhalten können. Sie müssen die Abstandsregeln einhalten und zuvor gründlich darauf kontrolliert werden, ob sie geimpft, genesen oder hinreichend getestet sind.