Von Ingeborg Salomon

Ludwigshafen. Sie steht seit ihrem 16. Lebensjahr vor der Kamera, hat ungezählte Filme für Fernsehen und Kino gedreht, in zahlreichen Serien mitgespielt und sich dabei seit den späten 1970er Jahren von der Ulknudel und dem Fotomodell für den Playboy zu einer Darstellerin entwickelt, die seit Jahren vor allem eins verkörpert: Stil, Haltung und Eleganz, gepaart mit zeitloser Schönheit und kritischem Intellekt. Iris Berben kann ihren über 40 Preisen nun einen weiteren hinzufügen: Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen überreichte ihr Festivaldirektor Michael Kötz den "Preis für Schauspielkunst".

"Iris Berben hat es geschafft, eine Art lebendes Markenzeichen zu sein, Markenzeichen für Integrität, für Haltung, Charakter und Selbstwertgefühl, jenseits von Arroganz aber auch von jeder Form der einfachen Benützbarkeit", unterstrich Kötz in seiner Laudatio. Anschließend konnten sich 2400 Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Politik - darunter Bundesministerin Julia Klöckner - in Berbens neuestem Film "Hanne" davon überzeugen, dass die "Grande Dame" des deutschen Films, so Kötz, die geballte Dramatik eines Wochenendes mit feinsten Nuancen ihrer Mimik zu erzählen weiß.

Iris Berben wurde am 12. August 1950 in Detmold geboren und wuchs in Hamburg auf. Mit 16 hatte sie ihren ersten Fernsehauftritt, einem breiten Publikum wurde sie 1978 an der Seite von Ingrid Steeger in "Zwei himmlische Töchtern" bekannt. Mit Hannelore Elsner spielte sie 1998 in "Andrea und Marie", in der Roman-Verfilmung der "Buddenbrooks" war Berben als Konsulin zu sehen. Als TV-Kommissarin verkörperte sie 20 Jahre lang in 31 Folgen die Titelrolle der "Rosa Roth"; Regie führte in fast allen Folgen Carlo Rola, Produzent war Berbens Sohn Oliver. 2010 wurde Berben an der Seite von Bruno Ganz zur Präsidentin der Deutschen Filmakademie gewählt, seit 2013 übt sie dieses Amt allein aus. Iris Berben hat über 40 Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter dreimal den "Bambi", zweimal die "Goldene Kamera" und den Grimme-Preis. Berben engagiert sich auch politisch und gesellschaftlich stark, sie erhielt das Bundesverdienstkreuz am Band und das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse, außerdem den Europäischen Kulturpreis. 2002 verlieh ihr der Zentralrat der Juden in Deutschland den Leo-Baeck-Preis für ihr Engagement gegen Antisemitismus. sal

Gedreht wurde "Hanne" in Wilhelmshaven und Berlin, das Drehbuch schrieb Beate Langmaack ("Blaubeerblau"), Regie führte Dominik Graf, Produzent ist Jens C. Susa. Erzählt werden vier Tage im Leben von Hanne: Zu Beginn sieht der Zuschauer ihren letzten Arbeitstag nach 30 Berufsjahren als Chefsekretärin. Dass Hanne sich dabei selbst verabschieden muss, weil ihr Boss nach einem schweren Unfall ausfällt, packt sie gewohnt tüchtig und diszipliniert.

Sie tröstet die heulende Praktikantin - die sie zum Dank beklaut - und überlässt anschließend ihre Wohnung den Malern. Alle Zeichen stehen auf Neubeginn, doch Hanne, die sich im Krankenhaus eigentlich nur die Krampfadern ziehen lassen will, wird damit konfrontiert, dass ihr Blutbild nicht in Ordnung ist. Mit der Verdachtsdiagnose auf Leukämie schickt der Arzt sie nach Hause, Näheres höre sie am Montag.

Damit beginnen drei schier endlose Tage, in denen sich die Ruheständlerin mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandersetzen muss. Sie zieht ins Hotel, lenkt sich ab, schüttet einer völlig Fremden ihr Herz aus, trifft eine alte Liebe und erlebt, gebeutelt vom norddeutschen Novemberwetter, ein Abenteuer auf dem Land. Schließlich bekommt sie unverhofft Besuch von ihrem Sohn, der ihr ankündigt, sie werde Oma. Im Angesicht des Todes meldet sich das Leben zurück.

Die 89 Filmminuten sind ein Solo für Iris Berben, obwohl die Nebenrollen mit Herbert Knaup und Petra Kleinert hervorragend besetzt sind. Iris Berbens Spiel ist so nuancenreich und ausdrucksstark, dass Hanne den Zuschauer ganz in ihren Bann zieht. Die gesamte Handlung spielt sich in Hannes Mimik ab. Das ist ganz große Schauspielkunst - und dafür wurde Iris Berben ja auch ausgezeichnet.

In ihrer Dankesrede findet die Geehrte deutliche Wort zur Filmkultur: "Kultur ist stark. Kultur ist zart. Sie ist Ausdruck von Gefühlen, Werten, Erfahrungen und Wissen. Kultur hilft neugierig, offen und wach zu bleiben. Politischer Machtmissbrauch jedoch gehört zu oft und in vielen Ländern immer noch, oder plötzlich wieder, zur Tagesordnung. Dagegen müssen wir uns wehren", so die Schauspielerin, die erst vor Kurzem ein stärkeres bürgerschaftliches Engagement gegen die AfD gefordert hatte.

Auch zur MeToo-Debatte hatte sich Iris Berben geäußert und berichtet, wie Dieter Wedel sie in den 1970er Jahren bei Dreharbeiten schikaniert hatte, nachdem sie seine eindeutig zweideutige Einladung zum Essen ausgeschlagen hatte. Ziemlich mutig für die damals alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes. Das Publikum feierte den sichtlich gerührten Star mit begeistertem Applaus.

Info: "Hanne" ist noch zu sehen am 31.8. um 20 Uhr sowie am 2. und 8.9. jeweils um 19 Uhr. www.fflu.de