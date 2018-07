Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Es ist das größte Publikumsfestival unserer Region. Auch in diesem Jahr werden wieder 100.000 Besucher oder sogar noch mehr auf der Ludwigshafener Parkinsel beim Festival des deutschen Films erwartet. Die Mischung macht’s: Unterhaltsam-anspruchsvolle Kinokost und die ganz besondere Atmosphäre am Rheinufer locken immer mehr Gäste an.

Aufgrund dieses Konzepts wurde das Sommerspektakel zum zweitgrößten deutschen Publikumsfestival nach der Berlinale. Die 14. Ausgabe der Großveranstaltung startet am 22. August, sie läuft bis zum 9. September. Das Programm wurde am gestrigen Dienstag bekannt gegeben.

Insgesamt 78 Filme werden zu sehen sein, erstmals aufgeteilt in acht verschiedene Reihen. "Stilbewusst und intensiv" heißt die umfassendste und wichtigste, weitere firmieren unter den Titeln "Klassisch erzählt", "Kriminell gut" oder "Erkundungsreisen".

Eröffnet wird das Festival mit "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?", eine Roadmovie-Komödie der Wiesbadener Regisseurin Kerstin Polte. Ebenfalls im Wettbewerb sind etwa "In den Gängen" von Thomas Stuber, "In my Room" von Ulrich Köhler, "Transit" von Christian Petzold und ein neuer "Tatort" mit dem Wiesbadener Kommissars Murot, den Festival-Stammgast Dietrich Brüggemann inszeniert hat. In der Rubrik "Klassisch erzählt" werden unter anderem "Simpel", "Endlich Witwer" und "Big Manni" zu sehen sein, die Geschichte des badischen FlowTex-Skandals um die Schmider-Brüder.

Neu ist der "Salon - Internationaler Film" mit einem Dutzend Produktionen aus benachbarten Ländern wie Österreich, Luxemburg und der Schweiz, aber auch aus England, Kanada oder dem Senegal. Sie werden alle im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen sein.

"Deutsche Filme bleiben aber ein Schwerpunkt des Festivals", verspricht Festivaldirektor Michael Kötz, der im kommenden Jahr die Leitung des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg abgeben wird. Internationale Filme nehme er nicht ins Programm, um dem Festival auf der baden-württembergischen Rheinseite Konkurrenz zu machen, sondern um der vermehrt grassierenden Fremdenfeindlichkeit zu begegnen. "Der ,Salon‘ zeigt, welches Verhältnis wir zu nicht-deutschen Filmen haben, und er belegt, dass die Filmsprache universal ist."

Die Filme in dieser Reihe, etwa "Der Buchladen der Florence Green", "Gutland" oder "The Violin Player", sollen überwiegend in einem neuen, dritten Kinozelt mit etwa 300 Plätzen gezeigt werden. "Wir haben unser Terrain keinen Meter erweitert, aber die Zelte anders aufgebaut", erklärt Kötz. Zum Thema Fremdenfeindlichkeit läuft mit "Schöne heile Welt" mit dem Mannheimer Richy Müller auch ein Film in der Sektion "Klassisch erzählt".

Ebenfalls neu und ebenfalls eine Annäherung an das Internationale Filmfestival, das jährlich einen Regisseur als "Master of Cinema" auszeichnet, ist der "Regiepreis Ludwigshafen", der am 7. September an den Österreicher Hans Weingartner für sein Roadmovie "303" gehen wird. Ergänzend werden drei weitere Filme von Weingartner zu sehen sein.

Der Preis für Schauspielkunst, den das Festival bereits seit Bestehen vergibt, wird am 25. August an Iris Berben verliehen. Ihr neuer Film "Hanne", inszeniert von Dominik Graf, läuft im Rahmen des Wettbewerbs. Die Entscheidung, wer den Medienkulturpreis erhält, wird erst im Laufe des Festivals entschieden. Vergeben wird die Auszeichnung am 8. September, wenn auch der Filmkunstpreis und der Publikumspreis "Rheingold" überreicht werden, beide sind mit jeweils 20.000 Euro dotiert.

Weitere Sektionen sind das Open-Air-Kino mit neun Filmen, deren Ton wie im vergangenen Jahr nur über Kopfhörer zu empfangen sein wird, und in den Vormittagsstunden das Kinderfilmfest mit sechs Beiträgen, die zum größten Teil schon erfolgreich in den Kinos liefen. Der Vorverkauf startet am 27. Juli.

Info: festival-des-deutschen-films.de