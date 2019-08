Illustre Kundschaft: Der New Yorker Gitarrenbauer Rick Kelly (links) bekommt oft Besuch von berühmten Leuten, hier dem Filmemacher und Musiker Jim Jarmusch. Foto: Real Fiction

Von Wolfgang Nierlin

Der Ort wirkt wie aus der Zeit gefallen. Vollgestopft mit Gitarren, Holz und Werkzeug trotzt der Laden des Gitarrenbauers Rick Kelly den Zumutungen der modernen Welt. Während der New Yorker Stadtteil Greenwich Village, bekannt als Künstlerviertel, durch Gentrifizierung seinen Charakter verliert, ist die altmodische Werkstatt in der Carmine Street für viele Musiker eine Oase der Entschleunigung.

Hier fertigt Rick seit vielen Jahren zusammen mit seiner jüngeren, vornehmlich für das Artwork zuständigen Assistentin Cindy Hulej ganz besondere Gitarren. Deren Holz stammt nämlich aus abgerissenen Hotels, Bars und Kirchen und ist nicht selten weit über 100 Jahre alt. Rick bezeichnet es als "die Knochen des alten New York".

Die ruhige, konzentrierte Arbeitsatmosphäre in seiner Werkstatt hat sich dieser fernen Vergangenheit, zu der auch noch Ricks Mutter Dorothy gehört, förmlich anverwandelt. Ron Manns nach Wochentagen gegliederter Dokumentarfilm "Carmine Street Guitars", der ein Porträt des Handwerkers und seiner illustren Kundschaft zeichnet, überlässt sich ganz diesem entspannten Flow. In mehr oder weniger inszenierten Gesprächen tauschen Rick und die Musiker Erinnerungen aus, erzählen sich Geschichten oder lauschen den Klängen, die von den Gitarristinnen und Gitarristen den handgefertigten Instrumenten entlockt werden. Nicht selten geht es dabei um die Resonanzen des Holzes, sein Gedächtnis und seine "Narben", die wie Erinnerungen sind und die dem jeweiligen Instrument eine Aura des Individuellen verleihen: Die Gitarre werde in unterschiedlichen Händen zur eigentlichen Spielerin.

Zu Rick Kellys berühmten Kunden, die sich nacheinander ein Stelldichein geben und neben lockeren Unterhaltungen oft auch kurze musikalische Impressionen beisteuern, gehören unter andern Lenny Kaye von der Patti Smith Group, die innovativen Jazzgitarristen Bill Frisell und Marc Ribot, Charlie Sexton von Bob Dylans Begleitband oder auch der Filmemacher Jim Jarmusch, der in einer Band namens Sqürl spielt.

Dabei geht es um das Telecaster-Design von Leo Fender, das Sterben der Eschen und um die "heilenden Drones" in der Musik von Lou Reed. Implizit verhandelt wird in diesen Gesprächen immer wieder der "unsichtbare Teil" der Musik, den Marc Ribot jenseits der aufgenommenen und gespeicherten Töne jenen Menschen und Räumen zuordnet, zu denen maßgeblich auch Rick Kelly mit seiner Werkstatt gehört.

Ribot beschwört hier eine Gemeinschaft, die der Musik Kontinuität schenkt und diese durch die Zeit hindurch zugleich bewahrt.

Info: Heidelberg, Karlstorkino, OmdtU: 29.8., 30.8. und 13.9., im Mannheimer Cinema Quadrat läuft der Film am 1. und 4.9. im Rahmen des Musik Film Festivals 4.