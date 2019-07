Von Heribert Vogt

Heppenheim. Hochgeschwindigkeits-Witz ist angesagt im Krimi-Express, der von einer grotesken Steilkurve in die nächste jagt. Da heißt es: Bitte anschnallen! Und gut zuhören! Denn die Jagd nach einem Mörder im dunklen englischen Moor rast in absurdem Slalom über die Bühne des Kurmainzer Amtshofs. Dort feierte Ken Ludwigs hochturbulente Krimi-Komödie "Baskerville" mit dem Ensemble des Altonaer Theaters Hamburg zum Auftakt der Festspiele Heppenheim Premiere. In dem Stück nach Arthur Conan Doyles berühmtem Werk "Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville" bleibt kein Stein auf dem anderen. Wenn zu Beginn vom "unkalkulierbaren Achterbahn-Abenteuer" des Abends die Rede ist, so wird dieses Versprechen voll eingelöst.

Nebulös geht es in der Inszenierung von Eva Hosemann bereits beim finsteren Mord eines Schlossbesitzers im verhangenen britischen Devonshire Moor zu. Aber Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson nehmen bereits im wohlgeordneten London Witterung auf nach dem bestialischen Höllenhund, der in den Sümpfen sein Unwesen treiben soll. Der treue Watson voraus und Holmes in verdeckter Mission hinterdrein: Mit dieser Doppelstrategie soll das Mord-Monster zur Strecke gebracht werden. Ein guter Plan soweit - der allerdings ins völlige Chaos führt.

Schon im quirligen London hat der Meisterdetektiv zwischen all den Zeitungen, Droschkenfahrern und eigen-willigen Hausangestellten reichlich Mühe, als die Licht-gestalt zu erscheinen, welche die dunkle und abgründige Welt des Verbrechens souverän in Schach hält. Und in der schaurigen Moorlandschaft droht er, vollends aus der Rolle zu rutschen - jedoch weniger wegen des morastigen Bodens als vielmehr deshalb, weil er sich zwischendurch heillos im Netz der Indizien verheddert hat und feststellen muss: "Nichts ergibt einen Sinn."

Da hat der zweieinhalb Stunden fahrende Theaterzug längst hohes Tempo aufgenommen. Nur fünf Darsteller spielen insgesamt 36 Rollen, allein Holmes und Watson werden durchgehend von einem Schauspieler verkörpert. Das sorgt immer wieder für fliegende Wechsel und wahres Blitzumziehen in offener Szenerie (Bühne: Eva Hosemann, Kostüme: Volker Deutschmann). Schlag auf Schlag gehen die Schauplätze ineinander über, mitunter nur durch eine leichte Körperdrehung angedeutet. Auf diese Weise wird ganz London lebendig, mit dem Taxi geht es durch die City, mit der rumpelnden Eisenbahn aufs Land, mit der gemächlichen Pferdekutsche ins Moor.

Frank Roder gibt einen distinguiert-exzentrischen Holmes, der hocherhobenen Hauptes doch streckenweise den Durchblick verliert - einmal sogar einen Sprung in der Platte zu haben scheint -, bevor er am Ende des Rätsels Lösung präsentieren kann. Und Herbert Schöberl spielt den guten, hemdsärmeligen Watson, der dem Chef-Ermittler freilich nicht das Wasser reichen kann. Daneben toben Mats Kampen, Achmed Ole Bielfeldt und Melissa Holley in immer neuen Rollen so irrwitzig wie hirnrissig durch das britische Absurdistan (in diesem Stück), wobei auch Brexit und WhatsApp-Gruppen gestreift werden sowie "ruinieren" und "urinieren" ganz nah beieinander liegen. Auch hört man mitunter das schon sauriermäßige Knurren des mysteriösen Höllenhundes - oder kläfft dieser Köter irgendwie in uns allen?

Solch tiefgründige Fragen ergeben sich bei der schnellen Kurvenfahrt von "Baskerville" durch dick aufgetragene Situationskomik und rasanten Sprachwitz stets aufs Neue: Zwischen Wahrheit und Täuschung wird man mal in Richtung Verbrechen, mal in Richtung bürgerliche (Un-) Ordnung geschleudert, mal in schauerromantische Vergangenheit, dann wieder in die wuselige Gegenwart. Und darauf fuhr das Publikum im rustikalen Kurmainzer Amtshof so richtig ab: erst Szenengelächter, dann aufgekratzte Stimmung, schließlich tosender Applaus.

Info: Fast täglich bis 11. August.