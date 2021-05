Von Isabelle von Neumann-Cosel

Heidelberg. Die Heidelberger Tanzbiennale, ein Flaggschiff der Kooperation zwischen dem Theater Heidelberg und dem UnterwegsTheater, ist vom ursprünglich angepeilten Kurs ziemlich weit abgekommen. Dieses Schicksal teilt die Biennale mit dem gesamten Theaterangebot. Aber in diesem Fall hat der Schlingerkurs besonders früh begonnen: Dem Zweijahresturnus folgend wäre die Tanzbiennale eigentlich im Februar 2020 dran gewesen – noch unbehelligt von Corona. Was auch immer zur Verschiebung um ein Jahr geführt hat – alles geriet in den Sog der Pandemie. Planung, Verschiebung, Neuplanung, live, digital – im organisatorischen Chaos hat sich nun eine zweigeteilte Biennale herausgeschält.

Einer der beiden Hauptakteure, das UnterwegsTheater, setzt auf Live-Aufführungen und hat bereits mehrfach hektische Verschiebungen der geplanten Termine in Kauf genommen. Nach letztem Stand stehen zwei Aufführungstermine im Juli bereits fest, weitere Terminplanungen sind in Arbeit. Naturgemäß ist ein städtisches Theater als größerer Partner ungleich unbeweglicher als eine Bühne der freien Szene, die viel kurzfristiger (um)disponieren kann. So haben Intendant Holger Schultze und der Leiter des Dance Theatre Heidelberg, Iván Pérez, die Entscheidung getroffen, den Beitrag des Heidelberger Theaters zu einer "Tanzbiennale light" ausschließlich online stattfinden zu lassen. Vom 4. bis 6. Juni werden vier außergewöhnliche Programme im Internet gezeigt, live und als Streaming-Angebot. Im Anschluss an die Live-Aufführungen gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme an Nachgesprächen.

Gemäß dem Motto "Every Body can Dance" bietet die Biennale die Begegnung mit außergewöhnlichen TänzerInnen – und mit guten Bekannten. Denn der traditionelle Tanzbiennale-Abschluss, die große Tanz-Gala Baden-Württemberg, findet in diesem Jahr ebenfalls per Stream statt; die Filme dafür wurden vorproduziert. Vertreten sind natürlich die Gastgeber, Dance Theatre Heidelberg und UnterwegsTheater, dazu die großen städtischen bzw. staatlichen Kompanien aus Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Stuttgart und Ulm, aber auch Vertreter der freien Szene, Gauthier Dance aus Stuttgart und das Nostos Tanztheater aus Heidelberg. Die Gala (Sonntag, 6. Juni, 20 Uhr) bildet den Abschluss.

Zum Auftakt (Freitag, 4. Juni, 20 Uhr) wird die Arbeit "Coloured Swan 3: Harriet’s ReMix von Moya Michel gezeigt. Passend zur aktuellen Rassismus-Debatte erforscht die südafrikanische, in Belgien lebende Choreografin in einer Serie von Soli den Einfluss von außen auferlegter Identitäten auf die Bewegungen des Körpers, auf Sprache und Gesang.

Am Samstag, 5. Juni warten gleich zwei Vorstellungen auf TanzliebhaberInnen. "Honest Bodies" (17 Uhr) kombiniert drei Stücke von sehr ungewöhnlichen DarstellerInnen. Eine Tänzerin mit einer Beinprothese aus Kirschholz, in die eine Kuckucksuhr und ein Pendel eingelassen sind, geht in "Cuckoo" der individuellen Wahrnehmung von Zeit und Geschwindigkeit nach. In "Unspoken Spoken" setzen sich DarstellerInnen ohne und mit Handicap mit unausgesprochenen, aber deutlich wahrnehmbaren gesellschaftlichen Regelungen auseinander. Der Tanzfilm "My heart goes boom" von Danielle Ninarello zeigt die Begegnung von Menschen mit dem Parkinsonsyndrom mit zeitgenössischem Tanz. Am Abend (20 Uhr) ist mit dem Projekt "Freiraum" ein Beitrag des Dance Theatre Heidelberg zu sehen, in dem die Mitglieder des Ensembles selbst als ChoreografInnen fungieren.

Über die Tanzbiennale hinaus will das Theater künftig dem Tanz mehr Raum geben. Über die Zusammenarbeit mit dem UnterwegsTheater hinaus kündigte Holger Schultze eine Kooperation mit weiteren VertreterInnen der regionalen freien Tanzszene an. Deren Arbeiten sollen im Zwinger präsentiert werden.