Ludwigshafen. Erst zum zweiten Mal wurde beim 15. Festival des deutschen Films der "Regiepreis Ludwigshafen" verliehen. Er ging an Rainer Kaufmann, der vor zwei Monaten 60 Jahre alt wurde, und, so Festivaldirektor Michael Kötz, "ein Meister seines Faches" ist, "einer der besten lebenden deutschen Filmregisseure".

Sein erster Kinoerfolg kam vor gut 25 Jahren ganz unerwartet. "Der schönste Busen der Welt", hieß der Kurzfilm, den Kaufmann noch im Rahmen seines Studiums an der Münchener Hochschule für Fernsehen und Film inszeniert hatte. Der surreale Viertelstünder nach einer Erzählung von Roland Topor fand seinen Weg ins Kino als Vorfilm der Komödie "Abgeschminkt!", die mit nur knapp einer Stunde Laufzeit sonst zu kurz für eine Kinoauswertung gewesen wäre. Auf über eine Million Besucher kam Kaufmanns "Busen" auf diese Weise und machte den Namen des damals 34-jährigen Regisseurs bekannt.

Heute sieht man in ihm den Bayer, München hat ihn offenbar geprägt, doch eigentlich ist er ein Hesse: Geboren in Frankfurt am Main und aufgewachsen in einem Dorf im Taunus, wo er in einem winzigen Kino zuallererst den Monsterklassiker "King Kong und die weiße Frau" gesehen hat. Doch diese Art Film hat er selbst nie gemacht. Stattdessen hat er zunächst in einem SOS-Kinderdorf und dann als Zimmermann gearbeitet, bevor er bei der Filmwissenschaftlerin Christine Noll Brinckmann studierte, der jüngeren Schwester der Weinheimer Krimiautorin Ingrid Noll.

Von ihr, der mittlerweile 83-jährigen Erfolgsschriftstellerin, hat er dann auch zwei Romane, "Kalt ist der Abendhauch" und "Die Apothekerin" verfilmt. Letzterer, in Heidelberg angesiedelt, wurde neben dem Hamburger "Stadtgespräch" zu Kaufmanns erfolgreichstem Kinofilm. Wie das beziehungskomödiantische Kammerspiel "Und wer nimmt den Hund?", das am 3. September beim Festival des deutschen Films zu sehen ist, sollte "Stadtgespräch" dabei ursprünglich nur im Fernsehen laufen und schaffte es dann doch ins Kino.

Mit "Die Apothekerin", 1997, habe Kaufmann sich "endgültig als ein Kinokünstler etabliert, der es wie wenige andere versteht, durch und mit dem Spiel seiner Darstellerinnen und Darsteller zu erzählen", formulierte Kötz in seiner Laudatio. Besonders Namen wie Katja Riemann, Jürgen Vogel oder Richy Müller sind mit seiner Karriere verbunden. Mit Maria Schrader hat der Regisseur eine Tochter, die ihn auf die Ludwigshafener Parkinsel begleitete.

Mal abgesehen von seiner erfolgreichen Verfilmung der Martin-Walser-Novelle "Ein fliehendes Pferd", inszenierte Kaufmann später vor allem fürs Fernsehen. Dem habe keinerlei grundsätzliche Entscheidung zugrunde gelegen, wusste Kötz, sondern das habe sich einfach so entwickelt, denn Kaufmann arbeite zu gerne, als dass er die Geduld habe, jahrelang darauf zu warten, dass wieder mühsam Gelder für ein neues Kinovorhaben zusammenkämen.

Besonders auf "Marias letzte Reise", die "Kluftinger-Krimis" nach den Romanen von Volker Klüpfel und Michael Kobr, "Operation Zucker" oder "Blaubeerblau", 2012 in Ludwigshafen mit dem Publikumspreis bedacht, verwies Kötz und errechnete anhand der Einschaltquoten und Besucherzahlen: "In Kürze müsste Rainer Kaufmann mit seinen Filmen jene Anzahl an Zuschauern erreicht haben, die der Gesamtzahl der Bundesbürger entspricht. Na ja, so zehn Jahre muss er dafür noch arbeiten. Aber das soll er ja auch!"

Kaufmann, der tatsächlich bereits mehr als 40 Filme gedreht hat, zeigte sich gerührt, bedankte sich bei seinem Laudator mit einer langen Umarmung und der Bemerkung: "Manchmal habe ich gedacht, du redest gar nicht von mir, aber wenn man das Leben Revue passieren lässt, dann sieht es wohl so aus." Der Regiepreis, den im ersten Jahr der Österreicher Hans Weingartner bekam, bedeute ihm viel, gerade weil das Ludwigshafener Festival "ein so publikumszugewandtes" sei. Auf der Parkinsel treffe er als Geschichtenerzähler auf Zuschauer, die auch Geschichten hören möchten und bereit seien, sich führen zu lassen und mitzugehen. "Einer meiner Antriebe ist tatsächlich, die Leute vergessen zu lassen, dass sie vielleicht pinkeln müssen, Hunger haben oder vorher noch gestritten haben. Daran können sie nach dem Film wieder denken."