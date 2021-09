Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Dieser Tage ist sie vor allem als Kommissarin auf dem Motorrad, Leiterin einer Tanzschule und als Mutter dreier Mädchen bekannt.

Der "Preis für Schauspielkunst", den Claudia Michelsen nun beim Ludwigshafener Festival des deutschen Films in Empfang nehmen konnte, gilt jedoch ihrer gesamten, mittlerweile mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere.

"Wenn ich mir das so anhöre, was ich alles so gemacht habe", staunte Michelsen selbst, nachdem sie die Laudatio von Festivaldirektor Michael Kötz gehört hatte und schließlich die Auszeichnung und einen Blumenstrauß in Händen hielt. Weil in der Rede zur Sprache gekommen war, dass sie, geboren am 20. Jahrestag der DDR, älter ist als die Fernsehkrimireihe "Polizeiruf 110", und ihre Debüts am Theater, im Kino und Fernsehen ebenso lange zurückliegen wie die Wiedervereinigung Deutschlands, fühlte sich die 52-Jährige möglicherweise älter als sie ist.

Kötz schwenkte weiter zurück und verwies auf Michelsens Vater, den Intendanten und Komponisten Udo Zimmermann, sowie auf ihren frühen Förderer, den 2018 verstorbenen Rolf Hoppe. Auch Michelsen erwähnte den großen Schauspieler und führte überhaupt an, die Kunst, für die sie nun geehrt werde, sei keinesfalls nur ihr Werk: "Das ist etwas, was man ja nicht alleine macht." All ihrer Bühnenerfahrung zum Trotz schien sie erleichtert, als sie auf dem Podium nicht mehr alleine im Zentrum der Preisverleihung stand, sondern der Filmkomponist Johannes Gwisdek und Regisseurin Kerstin Polte an ihre Seite traten.

In ihrer neuen TV-Komödie spielt Michelsen eine glücklose Berliner Schaufensterdekorateurin, die eine überdimensionierte Nase mit sich herumträgt, aber meistens auch eine mausgraue Wollmütze auf dem Kopf. Michelsen war zur Preisverleihung direkt von Dreharbeiten nach Ludwigshafen gekommen, aus Magdeburg, wo sie als "Polizeiruf 110"-Ermittlerin Doreen Brasch meistens auf dem Motorrad zum Tatort unterwegs ist. "Doreen Brasch ist", so Michael Kötz, "im achten Jahr schon die Kommissarin, die ganz offensichtlich zu viel Herz hat".

Info: "Immer der Nase nach" läuft am 13.9. um 14 Uhr beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Rhein.