Von Nike Luber

Mannheim. Das Abschlusskonzert des 21. Enjoy Jazz-Festivals in der Metropolregion war etwas Besonderes. Es fand im Nationaltheater Mannheim statt, vor vollem Haus – und es wurde nicht gejazzt. Tatsächlich heißt Enjoy Jazz mit vollem Titel ja auch „Internationales Festival für Jazz und Anderes“. Das Andere waren Stücke, die Eleni Karaindrou für verschiedene Filme komponiert hat.

Es handelt sich dabei nicht um bombastische Klangwelten für Blockbuster, sondern um fein gewobene Töne für Autorenfilme, gespielt von der Komponistin selbst am Flügel, einem Streicherensemble und einem weiteren Ensemble mit Flöte, Oboe, Fagott, Schlagzeug und traditionellen Instrumenten wie Laute, Mandoline, Lyra und Akkordeon.

Eleni Karaindrou komponiert sparsam, aber effektvoll. Sie spielt raffiniert mit den unterschiedlichen Klangfarben. Gerade die Lyra, die Laute und das Akkordeon verleihen ihren Stücken etwas Zeitloses, als seien die Melodien schon immer da gewesen. Auch der Part der Sängerin Sotiria Rouvoli wirkte so, als hätten ihre Vokalisen so schon vor 2000 Jahren klingen können. Karaindous Musik ist eingängig, ohne einprägsam zu sein, man kann sie nicht wie so manche Verdi-Arie nachsingen oder nachpfeifen.

Aber ihre Stücke beschwören eine bestimmte Atmosphäre herauf. Zusammen mit den Titeln braucht man den Film nicht, um sich selbst als Zuhörer Bilder und ganze Szenen ausmalen zu können. Karaindrous Kompositionen erzählen häufig von gescheiterter Liebe, Sehnsucht und Träumen. Und selbst der „Waltz of Hope“ vermittelte über dem Dreivierteltakt weniger Hoffnung als sanfte Melancholie.

Eleni Karaindrou spielt nebenbei ausgezeichnet Klavier, was in „Loves First Call“ schön zum Ausdruck kam. Zart und transparent spielte die Komponistin den Klavierpart von „The Wind of War“. Denn, ganz typisch für ihren Stil, klingt der „Wind des Krieges“ nicht stürmisch oder gar aufgeblasen, sondern wie eine aus der Ferne herüberwehende Klage. Sotiria Rouvoli sang diese, wie auch andere Klagen ohne Worte, konzentriert und ausdrucksvoll.

Die erste Hälfte des Abends war der Musik zum Theaterstück „Tous des oiseaux“ gewidmet, der Geschichte einer unmöglichen Liebe zwischen einem Juden und einer Araberin. Ebenfalls aus den letzten zwei, drei Jahren stammen die Stücke für den Film „Bomb, a Love Story“. Dazu gehört der abgedunkelte „Waltz of Hope“ und „Love’s First Call“, poetisch verträumt interpretiert von Karaindrou und dem Akkordeonisten Dinos Hadjiordanou.

Bekannt wurde Eleni Karaindrou in den 80er Jahren durch ihre Musik für die Filme von Theo Angelopouolos. Daran erinnerten das tragisch gefärbte „Adagio“ für Oboe und Streicher aus „Landscape in the Mist“, „Journey to Cythera“ oder „The Weeping Meadow“ nach dem gleichnamigen Film. Karaindrou ist sich über die Jahrzehnte musikalisch treu geblieben. Das Publikum feierte die Komponistin und die Musiker für das atmosphärisch stimmungsvolle Konzert mit einer Standing Ovation.