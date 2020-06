Von Volker Oesterreich

Mannheim. Mephisto ist ein teuflisches Weib, Faust zeigt ebenfalls seine femininen Seiten, dafür sind Gretchen und Frau Marthe zwei Mannsbilder. Alles anders also bei diesem sehr speziellen "Faust", den vier Ensemblemitglieder des Nationaltheaters Mannheim beim "Carstival" auf dem Maimarktgelände vor und auf der Riesen-Leinwand skandieren, rappen und parodieren. Ratzfatz in 80 Minuten. Das ist rekordverdächtig schnell für den ersten Teil des Stationendramas über den wissensdurstig-umtriebigen Forscher, der sich auf einen Teufelspakt einlässt, um sich in Auerbachs Keller mit ein paar Saufkumpanen zu amüsieren und das 14-jährige Gretchen mittels Schmuckkästchen und Galanterie erst zu betören und anschließend zu schwängern.

So verläuft sie auch im Autokino, die Gretchentragödie. Die Truppe zappt sich in einem Zwischending aus Live-Hörspiel und Video-Performance durch ein "Best of" und macht dabei in Corona-Schutzkleidung recht gute Figur. Theater in den Zeiten der Pandemie gehorcht eben anderen Regeln. Vertiefung und Gedankenschärfe darf man bei diesem Hopplahopp-Goethe aber nicht erwarten, dafür gibt’s was auf die Ohren: vom wuchtigen Intro mit Richard Strauss’ "Also sprach Zarathustra" bis zum gerappten Song "Als hätte sie Lieb’ im Leibe".

Der Sound und die dazu gehauchten, geflüsterten, geschrienen und geplärrten Dialogfetzen kommen aus dem Autoradio. Allerdings nur dann, wenn man zuvor die UKW-Frequenz 92,3 gewählt hat. Aus den Lautsprechern erfährt man auch vom Mutter- und Kindsmord Gretchens und von ihrer wahnsinnigen Verzweiflung im Kerker, aus dem sie Mephisto und Faust nicht retten können. Aus die Maus – die weiblich besetzten Kerle suchen das Weite, und die Zuschauer in den rund 200 vor der Autokino-Leinwand geparkten Karossen bedienen fleißig die Lichthupe als Zeichen der Anerkennung. Gewöhnlicher Applaus wäre hier fehl am Platze.

Iddie Irle hat diesen Goethe-Verschnitt Corona-gerecht als Multimedia-Spektakel inszeniert und sich gleich auch noch die Gretchen-Partie gesichert. Dass er zur berühmten Gretchen-Frage "Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?" ausgerechnet die "Sweet little lies" von Fleetwood Mac dudeln lässt, ohrwurmt keinen auf den Autositzen. Im Gegenteil, es hat einen gewissen Witz, Fausts Antworten über den "Allumfasser" und "Allerhalter" als wortreiches Ausweichmanöver mit naturphilosophischem Bodensatz zu entlarven.

Auf Vieles musste bei dieser Produktion verzichtet werden, um der Situation gerecht zu werden: aufs Vorspiel auf dem Theater genauso wie auf die verjüngende Hexenküche, auf die urkomische Schülerszene oder auf die triebgesteuerte Walpurgisnacht. Geschenkt. Solche Rotstift-Kompromisse gehören zum normalen dramaturgischen Geschäft.

In der Titelpartie lässt sich Annemarie Brüntjen auf das Spiel mit den vertauschten Geschlechterrollen ein, während Vassilissa Reznikoff als mephistophelischer Teufelsbraten etwas somnambul aus der Wäsche guckt. Patrick Schnicke schließlich macht aus seiner Kupplerin Marthe ganz rollengerecht ein mannstoll-berechnendes Wesen, das den Tricksereien Mephistos auf den Leim geht. Dennoch muss man im Autokino, rein emotional betrachtet, auf dem Bremspedal bleiben. Denn große Kunst ist er nicht, dieser Goethe im Popkornkino-XXL-Format.

Ein Besucher aus einem weiter hinten geparkten Wagen brachte es so auf den Punkt: halbes Vergnügen zum doppelten Preis. Da hat er nicht ganz Unrecht, denn der Stellplatz vor der "Carstival"-Leinwand kostete für ein voll besetztes Auto 144 Euro. Wer lacht sich da wohl mehr ins Fäustchen? Die Veranstalter oder das Publikum?