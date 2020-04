Von Holger Buchwald

Heidelberg. Keine Auftritte, kein Publikum, keine Einnahmen: Viele freischaffende Künstler sind angesichts der Corona-Krise in ihrer finanziellen Existenz bedroht. Nun bekommen 60 von ihnen aber wenigstens Zugang zu einer digitalen Bühne. "Solo Fantastico", eine gemeinsame Aktion des städtischen Theaters, des Heidelberger Kulturamtes und der Rhein-Neckar-Zeitung, macht es möglich.

Auch viele Angestellte des Theaters bleiben zuhause: Schauspielerin Sheila Eckhardt und andere versorgen ihr Publikum mit Homevideos. Foto: Theater Heidelberg

"Die Kunst lebt vom Publikum, vom analogen Live-Erlebnis, von den Diskussionen der Menschen, die sie erleben", weiß Theaterintendant Holger Schultze, der das Projekt zusammen mit seinem Team initiiert hat. Doch auf einmal finde dieser künstlerische Austausch nicht mehr statt. "Das trifft alle, den Bildenden Künstler, den Zauberer, der nicht mehr auf Kindergeburtstagen auftreten darf, Theatergruppen, die nicht mehr vor Schulklassen stehen", so Schultze. Einen solchen flächendeckenden Ausfall von Kultur habe es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Und genau hier setze "Solo Fantastico" an.

Auch viele Angestellte des Theaters bleiben zuhause: der stellvertretende Generalmusikdirektor Dietger Holm und andere versorgen ihr Publikum mit Homevideos. Foto: Theater Heidelberg

Wie auch in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gibt es in der freien Kunstszene große Existenzängste. "Wie ernst die Lage wirklich ist, werden wir erst in Zukunft sehen. Da kommen noch viele Probleme auf uns zu", ist Schultze überzeugt. In diesem Wissen haben sich die Theaterleute zusammengesetzt und sich Gedanken gemacht, wie sie sich in dieser Situation mit den regionalen Künstlern solidarisch zeigen können. "Alle, die von der Idee gehört haben, haben sofort zugesagt", freut sich der Theaterintendant über die Offenheit gegenüber der Initiative.

Zwei Monate lang – vom 15. April bis 13. Juni – stellt die Stadtredaktion jeden Tag einen Künstler mit einem kleinen Text und Foto in der Zeitung vor. Jeweils ab 11 Uhr wird dann auf der RNZ-Homepage und auf der Internetseite des Theaters ein Kurzvideo des "Künstlers des Tages" veröffentlicht. Für diesen ist dies mit einer Gage in Höhe von 500 Euro für die Videopräsentation verbunden, gesponsert aus dem Etat des Theaters und des Kulturamtes der Stadt Heidelberg.

Auch viele Angestellte des Theaters bleiben zuhause: Tänzer Marc Galvez und andere versorgen ihr Publikum mit Homevideos. Foto: Theater Heidelberg

Alle hauptberuflichen und selbstständigen Künstlerinnen und Künstler aus dem RNZ-Verbreitungsgebiet können sich für einen Auftritt bei "Solo Fantastico" bewerben – von Musikern über Schriftsteller bis hin zu Tänzern oder Foto- und Videokünstlern. Das entsprechende Anmeldeformular gibt es auf der Homepage des Theaters. Wer mitmachen will, muss auch ein etwa einminütiges Video von sich und seiner Kunst mitschicken.

"Wir müssen uns jetzt alle gegenseitig unterstützen", findet Schultze und ruft dazu auf, auch die zahlreichen Lieferservices der Heidelberger Restaurants und des Einzelhandels zu nutzen. "Wir als Theater möchten uns vor allem mit der freien Kunstszene solidarisch zeigen."

Info: Das Anmeldeformular für "Solo Fantastico" gibt es online unter www.theaterheidelberg.de. Bewerbungsschluss ist der 13. April. Bei über 60 Anmeldungen entscheidet das Los.