Von Wolf H. Goldschmitt

Heidelberg. Erst Sensation und später peinlicher Skandal: 1983 veröffentlicht das Magazin "Stern" Hitlers geheime Tagebücher. Kurz darauf entlarven Experten die angeblich intimen Einblicke in die Gefühlswelt eines Tyrannen als Fälschungen.

In der neuen RTL-Serie "Faking Hitler" spielt Moritz Bleibtreu den schwäbischen Kunst- und Tagebuchfälscher Konrad Kujau. Es ist nicht seine erste Serie. Am Rande des Filmfestivals im ägyptischen El Gouna sprach der 50-Jährige mit der RNZ über das Serien-Projekt.

Herr Bleibtreu, nehmen wir an, Sie wüssten nicht, wann Sie geboren wurden. Wie alt würden Sie sich fühlen?

Eigentlich wie ein 19-Jähriger, aber nur schlauer. Grundsätzlich hat sich meine Sicht auf die wesentlichen Dinge des Lebens auch mit 50 Jahren nicht verändert. Aber ich habe dazugelernt.

Gibt es Rollen, die Sie heute nicht mehr übernehmen würden?

Ja, eine Menge sogar. Ich habe zu Beginn meiner Karriere Filme gemacht, nur um überhaupt zu spielen und meine Miete bezahlen zu können. Letztlich ging es dabei nicht um inhaltliche Entscheidungen, sondern allein um Existenzielles. Heute ist das anders. Manchmal kommen drei gute Angebote gleichzeitig rein, dann ein Jahr lang nichts.

Was macht für Sie den Reiz aus, in eine neue Rolle zu schlüpfen?

Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl, damit bin ich bisher gut gefahren. Entweder muss die Figur stimmen oder die Geschichte. Die Entscheidung funktioniert wie beim Lesen eines Buchs. Lege ich es nach vier Seiten weg, dann ist es nichts für mich. Oder wie beim Schauen einer Serie. Wenn die erste Folge nichts taugt, dann schaut man sich auch nicht die nächsten Staffeln an, oder?

Früher kannte man Sie allein vom Kino, jetzt stehen sie auch für Streamingdienste vor der Kamera. In wenigen Tagen kann man Sie in der Kunstfälscher-Serie "Faking Hitler" erleben. Woher kommt der Sinneswandel, denn als Freund von Serien sind Sie nicht bekannt?

Früher nahmen Bühnenschauspieler das Fernsehen als Medium nicht ernst, es war sogar verpönt. Aber man hat es eben mitgenommen, denn für eine Folge "Derrick" hat man für die Nebenrolle so viel bezahlt bekommen wie für ein halbes Jahr am Theater. Das ist heute völlig anders geworden. Nur alles über acht Folgen ist für mich ein Problem. Das passt bei "Faking Hitler". Eine Geschichte braucht eine Struktur und ein Ende, keinen Cliffhanger, der dann in der nächsten oder übernächsten Staffel aufgelöst wird.

Sind die vielen Newcomer wie RTL+ oder Joyn überhaupt gut für die deutschen Filmschaffenden?

Absolut. Allein deswegen, weil viel mehr Rollen besetzt werden können. Auf dieser Art erhalten viele Schauspieler Engagements. Nicht zuletzt für interessante Nebenfiguren gibt es wie bei "Faking Hitler" ein Betätigungsfeld, das es so breitgefächert bisher nicht gegeben hat.

Was war das netteste Kompliment, das Sie bekommen haben?

Wenn du von deinem kleinen Sohn einen Zettel zum Geburtstag bekommst, auf dem steht "Dem besten Papa", ist das wohl nicht zu toppen. Das bestärkt mich in der Ansicht, dass die wichtigste Entscheidung in meinem Leben war, Vater zu sein.

Und auf was könnten Sie in ihrem Leben am ehesten verzichten?

Auf Soziale Medien. Gerne sofort abschalten! Denn jede sogenannte Diskussion, die in Kommentaren bei Facebook & Co. geführt wird, macht eigentlich alles nur noch schlimmer. Hier kann ja gar keine Kommunikation stattfinden, denn es gibt in den allermeisten Fällen auch keinen Moderator für die unterschiedlichen Meinungen. Es ist vorprogrammiert, dass man sich missversteht. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine bis in alle Ewigkeit geführte Pro-und-Kontra-Diskussion am Ende nie etwas Positives bringt. Ich spiele nicht mit bei jeglicher Form von Ideologie oder Kollektivismus, bei allem, wo ich das Gefühl habe, dass es einseitig wird. Manchmal ist es eben ganz gut, mal einfach nur die Klappe zu halten.

Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?

Ich würde dafür sorgen, dass die Menschen genügsamer werden und es schaffen, auch mit kleineren Dingen zufriedener sind. Das gilt vor allen für jene Menschen, die ohnehin zu viel haben. Sie wollen mehr und mehr aufhäufen, um sich dann noch mehr Sorgen um das zu machen, was sie bereits besitzen. Sie wollen immer mehr, um sich abzusichern. Aber Leute, das ist ein gewaltiger Trugschluss. Denn mehr Geld kann die Sorgen gar nicht vertreiben. Ganz im Gegenteil: Es bereitet Sorgen.

Info: Die Serie "Faking Hitler", die sechs Teile zu 45 Minuten lang ist, startet am 30. November auf RTL+.