Von Peter Wiest

Heidelberg. Er ist der mit erfolgreichste Kurpfälzer Comedian und Mundart-Kabarettist; sie ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin. 2007 lernten sie sich kennen; seit 2012 sind sie verheiratet. Kurz darauf begannen Britta und Chako Habekost, sich gemeinsam dem Heimatkrimi zu widmen und starteten ihre Erfolgsreihe "Elwenfels". Anfang Mai wird jetzt mit "Weingartengrab" die bereits vierte Folge erscheinen. Vorab sprachen wir mit den Autoren.

Britta und Chako, vor mittlerweile sieben Jahren habt Ihr Euren ersten gemeinsamen "Elwenfels"-Krimi veröffentlicht. Hättet Ihr Euch den großen Erfolg damals träumen lassen?

Chako: Schon ä bissel, oder? (lacht)

Britta: Anfangs haben wir vorsichtig gehofft, der Region zumindest aus der Seele zu sprechen. Dass "Elwenfels" dann so ein Sehnsuchtsort bei den Lesern wird, konnten wir uns damals nicht ausmalen.

Wie seid Ihr eigentlich auf die Idee zu diesem Pfälzer Krimi und wie auf diesen "verwunschenen Ort" namens Elwenfels gekommen?

Britta: Wir hatten schon länger den Impuls, ein Dorf zu erfinden, das alle positiven, besonderen, schrägen, liebenswerten Eigenschaften von Pfalz und Kurpfalz in sich vereinigt, ein bisschen wie das gallische Dorf bei Asterix. Es sollte eine Collage aus allem werden, was unsere Region ausmacht, mit Wein und Mundart und Mentalität. Und weil rund um dieses Dorf natürlich auch die sagenhaften Elwetritsche wohnen, war der Name schnell gefunden.

Nach "Rebenopfer", "Winzerfluch" und "Rieslingmord" folgt jetzt das "Weingartengrab". Was darf man sich darunter vorstellen?

Britta: Im neuen Band beschäftigen wir uns mit der Elwenfelser Geschichte, mit Sagen, Mythen und Archäologie. Nicht nur, weil wir gerne Netflix gucken, endete der dritte Band ja mit einem Cliffhanger, bei dem der abgesunkene Kirchturm ein unterirdisches Gewölbe freigibt. Und deswegen geht’s jetzt in den Elwenfelser Underground, denn dieses Gewölbe wirft Fragen auf, die den Elwenfelsern schlaflose Nächte bescheren.

Welche Rolle spielt der Pfälzer Dialekt, welche das Pfälzer Ambiente in Euren gemeinsamen Krimis?

Chako: In unseren Krimis übernimmt pfälzische Mentalität und Mundart eine eigene, handlungstragende Rolle. Wir geben der Mundart sehr viel Raum, achten aber natürlich darauf, dass das auch Leser von außerhalb verstehen.

Ist es Euch in Zeiten der Pandemie schwerer gefallen zu schreiben als vorher?

Britta: Im Gegenteil. Wir schreiben gerade so viel, wie noch nie.

Chako: Jo, des stimmt. Mei Fraa is e Erzählmaschin. (lacht)

Britta: Der vierte Band war übrigens schon fertig, als das Virus kam. Der Piper-Verlag hat dann entschieden, die Veröffentlichung etwas zu strecken. Die wissen schon, was sie machen.

Chako, Du sagst, Du seist wie viele Deiner Künstler-Kollegen pandemiebedingt zu einem "berufsverbotenen Künstler" geworden. Daraus sprechen deutliche Vorwürfe gegen die Politik, oder?

Chako: Ach echt, wollen wir damit jetzt wirklich anfangen? Könntscht naus, wo ke Loch is. Aber ja, natürlich ist das eine Art Berufsverbot für Kulturschaffende, Gastronomen und so weiter. Es ist ein hartes Wort, aber auch nicht härter als "Ausgangssperre". Es gibt ja auch Beispiele aus anderen Ländern, wo man der Kultur und der Gastronomie nicht vollständig den Saft abdrehen musste, um das Virus zu bekämpfen. Natürlich sind wir alle überfordert, auch die Politik. Aber, wenn man als Bürger auf einmal den Verdacht bekommt, dass Wahlkampf wichtiger ist als das überparteiliche Ringen um die richtige Gesundheitspolitik, dann fällt es schwer, positiv zu bleiben. Mir ist das bisher trotzdem gelungen. Wäre schlimm, wenn der Komiker den Humor verliert.

Britta, Du hast eine ganze Reihe eigener Bücher herausgegeben. Ist da auch mal wieder mal was in Planung?

Britta: Im Dezember 2020 kam die Fortsetzung meines Kriminalromans "Ein dunkles Spiel" heraus. "Eine dunkle Lüge" spielt nun nicht mehr in Mannheim, sondern in Bad Dürkheim. Im Oktober erscheint außerdem im Penguin Verlag mein Roman "Stadt der Mörder", ein literarischer Krimi aus dem Paris der Surrealisten. Ich schreibe momentan bereits an der Fortsetzung dieses Projekts.

Chako, Du hast die letzten Termine Deines neuen Programms "De Edle Wilde" pandemiebedingt absagen müssen. Jetzt planst Du für den Sommer Open Airs mit einem "Best Of"-Programm.

Chako: Leider hat es da in den letzten Wochen wieder Absagen gehagelt. Es gibt Veranstalter, die machen jetzt schon vorsorglich alles dicht; glücklicherweise aber auch solche, die mutiger sind und abwarten, um spontan zu reagieren. Und es gibt ein paar wenige, die solidarisch auf die Künstler zugehen, um ihren Kulturetat, den sie zur Verfügung haben, irgendwie unter die Leute zu bringen, und sei es als Livestreaming oder Ähnliches. An dieser Stelle: Danke dafür!

Vor ewig langen Zeiten hast Du auch mal eine Band gegründet. Wie sieht es da aus?

Chako: Gut sieht’s da aus. Für irgendwas muss des bleede Virus doch gut soi, odder? Ich habe die viele Zeit genutzt, Lieder geschrieben, eine Band gegründet und ein neues Projekt gestartet mit dem Titel "Chako’s HaardtBeat": Reggae mit Mundarttexten. Das war schon immer ein Traum von mir. Damit schließt sich auch biografisch für mich ein Kreis – von Mannem nach Jamaika, nach Trinidad, nach Därkem. Bei Stefan Kahne, der nicht nur ein Gitarrengenius, sondern auch ein super Produzent ist, habe ich ein ganzes Album aufgenommen. Jetzt warten 13 geile, pälzische Roots-Reggae-Songs, vier Musiker und ein Chako auf den besten Termin, um auf die Menschheit losgelassen zu werden.

Info: Britta und Chako Habekost, "Weingartengrab - Ein Elwenfels-Krimi (4)". Piper-Verlag München, ab 3. Mai im Handel. 12 Euro.