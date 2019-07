Mannheim. (RNZ) Die Equitana Open Air kommt erstmals nach Mannheim. Das Festival bringt vom 5. bis 7. Juli das Beste aus der Welt des Pferde-Breitensports auf das Maimarktgelände: zahlreiche spannende Wettbewerbe, viel Information, Shows und Shopping unter freiem Himmel. Ein Höhepunkt wird der Weltrekordversuch mit der größten Friesenquadrille der Welt: 120 Friesenpferde werden erwartet, die mit ihrer Formation einen Eintrag in Guinness-Buch der Rekorde anstreben. In der Zeltstadt zeigen rund 120 Aussteller ein großes Sortiment an Reitsportzubehör - von Bekleidung über Futtermittel bis hin zum Stall- und Weidebedarf.

Die Equitana Open Air verbindet Menschen und Pferde. Paare aus unterschiedlichen Disziplinen treffen sich auf dem Maimarktgelände. Dressurspezialisten reiten direkt neben den Startern im Westernbereich ab, Mehrgänger geben auf der Ovalbahn Gas, und in der Working Equitation galoppieren Einsteiger und Profis zur Bestform. Sieger und Platzierte gehen in mehr als 150 Prüfungen auf die Ehrenrunde, unterschiedliche Rassen und Reitweisen lassen sich aus unmittelbarer Nähe verfolgen und miteinander vergleichen. Schaubilder, Showeinlagen und Lehrstunden ergänzen das Turnierprogramm.

Einblicke in die Ausbildung ihrer Spitzenpferde gewährt die erfolgreiche Grand-Prix-Reiterin Uta Gräf. Gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Schneider gestaltet sie am Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, einen lehrreichen Abend im großen Springstadion. Sie bringt neben Talenten und reiferen Sportlern unter dem Sattel auch ihr langjähriges Erfolgspferd Le Noir mit nach Mannheim.

Tagsüber geben ebenfalls zahlreiche Trainer mit unterschiedlichen Schwerpunkten ihr Wissen weiter. Peter Kreinberg erläutert seine Philosophie von der Leichtigkeit im Sattel und am Boden, Karin Kattwinkel präsentiert ihren ganzheitlichen Ansatz zur Körperschulung von Reiter und Pferd, Yvonne Gutsche berichtet, wie sie aus Pferden Partner macht, und Franziska Keth demonstriert eindrucksvoll, dass auch Haflinger durchs Viereck tanzen können.

Weitere Höhepunkte sind der Barockpferde-Cup am Samstag ab 16 Uhr sowie ein Gala-Abend mit Überraschungseffekt ab 20 Uhr mit Freiheitsdressuren, rasanten Stunts, farbenfrohen Schaubildern und Cowboys, die durch die Arena jagen.

Info: Mannheim, Freitag, 5. Juli, ab 10 Uhr, Samstag/Sonntag, 6./7. Juli, ab 9 Uhr, Maimarktgelände. Tageskarte ab 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.