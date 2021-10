Von Matthias Roth

Ludwigshafen. Sie sei "1988 oder 1989 geboren" heißt es bei Wikipedia über Melanie Charles, die in Brooklyn zur Welt kam und aufwuchs. Das ist ungewöhnlich in Zeiten, die so sehr auf Daten und Fakten fokussiert sind. Aber letztlich ist es auch egal, denn der weitere Weg der schwarzen Sängerin, Komponistin und Multiinstrumentalistin, die nun das 23. Enjoy-Jazz-Festival im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus eröffnete, ist umso detailreicher dokumentiert. Sie studierte unter anderem in New York, und diese Ausbildung, das hört man sofort, war ausgezeichnet.

Melanie Charles, den Namen wird man sich merken. Sie stellte hier ihre neue CD "Y’All Don’t (Really) Care About Black Women" vor – und schon der etwas zu lang geratene, sperrige Titel zeigt, dass man hier jemanden vor sich hat, dessen Stärke weniger die Kompromissbereitschaft als das Selbstbewusstsein ist, etwas mitteilen zu wollen. Und das ist nicht nur künstlerisch, sondern vor allem auch politisch motiviert: Die "Black Lives Matters"-Bewegung und die Stellung der Frau in der Gesellschaft spiegeln sich in ihren Texten, die haitianischen Wurzeln ihrer Familie prägen stellenweise ihre farbenreiche, recht komplexe Musik.

Marlena Shaws "Woman of the Ghetto" lässt die Anfangdreißigerin in Ludwigshafen vom Publikum mitsingen: Das hat auch etwas Komisches und erinnert an die Beatles, die die Royals baten, im Takt mit ihren Juwelen zu klimpern. Denn die wenigsten der rund 350 Konzertbesucher, von denen die meisten Ehrengäste zur Eröffnungsveranstaltung des Festivals sind, dürften über die Melodie hinaus etwas mit dem Song verbinden. Aber Charles tut es, aus eigenem Erleben heraus. Der Song ist ihr ein Spiegel, und das hört man.

Was den Abend zu etwas Besonderem macht, das ist der hohe künstlerische Anspruch dieser Sängerin und Komponistin, der weit über das übliche Jazz-Business hinausgeht: Ihre eigenen Stücke sind raffiniert vielschichtig und manchmal collageartig komponiert. Dass sie eine hervorragende, sicher geführte und facettenreiche Stimme hat, das stellt sie mit dem unbegleiteten Eingangssolo klar: "Be my Friend" trällert sie da unverstärkt in den Konzertsaal. Als sie die Bühne erreicht und zum Mikrofon greift, vor sich einen Tisch mit allerlei Apparaturen, wird ihre Stimme aufgezeichnet und manipuliert als Echoschleife in den Saal geschickt. Live-Elektronik prägt diese Komposition wie viele ihrer Stücke.

Auch die Mitmusiker Mark de Clive-Lowe aus Los Angeles (Keyboards) und Drummer Cinque "Ignabu" Kemp aus South Jamaica Queens, New York, sind in diese elektronischen Loups integriert. Der amerikanische Tastenvirtuose mit japanisch-neuseeländischen Wurzeln ist auch als DJ und Komponist unterwegs, und Ignabu, ebenso ein Multitalent, hat mehrfach mit Melanie Charles zusammengearbeitet. Sie sprengen im wahr-sten Sinn des Wortes jedes Schubladendenken, jede begrenzende Zuordnung. Sie machen alles und können alles: Ihr Spiel ist trotz improvisatorischer Ausgriffe präzise, ihre musikalische Fantasie kein reines Bauchgefühl, sondern intellektuell gesteuert. Das musikalische Verständnis von Jazz geht weit über den Off-Beat-Standard hinaus.

Dabei sind sie bestens koordiniert: Melanie Charles, in Komposition und an der Flöte ausgebildet, begleitet sich auch mal selbst am Flügel bei einem Song in Erinnerung an zwei an Covid19 gestorbene, befreundete Jazzmusiker – ein emotionaler Höhepunkt. Sie dreht sich sonst häufig zu ihrer Band um und dirigiert mit kleinen Gesten das Zusammenspiel. Trotz all dieser Könnerschaft und musikalischen Qualität kann die Elektronik allein allerdings den großen Feierabendhaus-Saal nicht zur Gänze füllen: Der kleinen Besetzung hätte man ein paar Instrumente mehr sehr gewünscht. Das Potenzial zum großen Sound ist da.

Die üblichen Eröffnungsreden wurden in diesem Jahr erfreulich kurz gehalten. Die Vorfreude, Musik wieder "live und ohne Cockies" (Rainer Kern) zu hören, war einfach zu groß.