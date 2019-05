Von Peter Wiest

Mannheim. Seine Performance zu spektakulären Licht-Installationen im Foyer des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) im Rahmen des Enjoy Jazz-Festivals 2014 ist ebenso unvergessen wie sein Auftritt mit Vijay Iyer im vergangenen November in der Mannheimer Alten Feuerwache.

Jetzt will der Schweizer Pianist Nik Bärtsch noch einen drauf setzen und präsentiert im Rahmen von Enjoy Jazz am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, gemeinsam mit der Video-Künstlerin Sophie Clements eine Weltpremiere: "When the Clouds clear - A Light and Sound Poem", also ein Gedicht aus Licht und Klang, stellen die beiden dann im Trafowerk Mannheim vor. Die Künstler planen eine Performance, bei der sie Wasser, Licht und Klang zu einem Werk kombinieren wollen.

Zu diesem Zweck wird das Trafo-Werk in speziellem Design umgewandelt und ein Wasserbassin in den Raum gebaut, in dessen Mitte Nik Bärtsch mit einem Steinway-Flügel auf einem Podest stehen wird. Die RNZ sprach vorab mit dem Musiker.

Herr Bärtsch, wie sind Sie auf die Idee zu diesem Kunstprojekt gekommen?

Ich habe Sophie Clements und ihre Arbeiten 2008 am Punktfestival kennengelernt. Die Art der Verbindung von Natur, Kunst und kluger, unmittelbarer Sinnlichkeit in ihren Werken hat mich direkt angesprochen. Dort begann ein kreativer Dialog zwischen uns, der nicht mehr aufgehört hat. Eigentlich wollte ich mit Sophie schon im EMBL zusammenarbeiten. Aber damals hat es noch nicht geklappt. Nun sind wir endlich so weit.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit und wer hat welche Beiträge geleistet?

Wir haben uns bereits seit Jahren Musik, Bilder und Skizzen zwischen Zürich und London hin- und hergesendet und uns auch mehrmals getroffen. Sophie liegt ja als visuelle Künstlerin mit ihrer Art des Arbeitens und ihrer Behandlung medialer "Stoffe" wie ich zwischen den Genres und Stilen, und sie hat auch Schlagzeug gespielt und versteht sehr viel von Musik und musikalischer Dramaturgie. Konkret spiele ich zwar in der Performance einfach Klavier und Sophie leitet mit ihrer Partnerin für die Technik, Lena Schmidt, die Video, Licht und Raum-Effekte, aber die ganze Entwicklung fand zusammen statt und zusätzlich mit den Teams für die einzelnen Installations-Teile. An den finalen Proben in London waren auch Rainer Kern vom Enjoy-Jazz-Festival und Chris Sharp vom Barbican-Center in London zugegen. Rainer hat das Projekt maßgeblich mitgeprägt und lanciert.

Welche Musik werden Sie bei der audiovisuellen Installation darbieten? Gibt es Freiraum für Improvisationen?

Ich habe Sophie eine Auswahl meiner Stücke gegeben und sie hat sie regelrecht von allen Seiten wie besessen durchgescannt. Dann haben wir zusammen einige wenige Stücke ausgewählt, weiterentwickelt und zu einer musikalischen Landschaft zusammenwachsen lassen. Es gibt dabei dazu auch neue Musik, die im Prozess entstanden ist. Jedes Konzert braucht eine gute Mischung von Spontanität und Struktur, vom formaler Schönheit, intuitiver Unmittelbarkeit und zündenden Überraschungen.

Welche Rolle kann das Publikum bei solch einer Performance spielen?

Wir mögen beide die Kunst der präzisen Struktur und Dramaturgie, in welchen dann viel Freiheit und Selbstständigkeit möglich wird sowohl für die Künstler wie für die Wahrnehmenden. So wie Strawinsky einst sagte, dass durch Einschränkung Freiheit entsteht. Diese poetische Freiheit möchten wir auch dem Publikum schenken. Es ist Teil des Raums und Teil der Konzentration, die durch den Fokus auf die Elemente Wasser, Licht und Luft entsteht. Musik ist ja einfach in Schwingung organisierte Luft, bewegt durch kinetische Energie. Auf dem Mond hören Sie also nichts, auf der Erde in Mannheim aber schon.

Sind nach Mannheim weitere Aufführungen Ihrer audiovisuellen Performance geplant?

Ja, die sind aber noch geheim. Die Mannheimer Aufführung ist absolut speziell und soll auch genau als das wahrgenommen werden. Das Enjoy-Jazz-Festival und Rainer Kern haben mir seit über zehn Jahren die Möglichkeit gegeben, die frühste Entwicklung eines Projekts und eines Band-Programms zu zeigen. Dies ist alles andere als selbstverständlich und diese Aufführung ist auch ein Dank dafür.

Info: Die audiovisuelle Installation von Nik Bärtsch und Sophie Clements findet am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Mannheimer Trafo-Werk, Boventstraße 22-24 statt. Tickets gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen.