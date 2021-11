Von Peter Wiest

Heidelberg. Sie haben sich während einer beruflichen Onlinekonferenz kennengelernt, aber das Einvernehmen war trotzdem sofort da. Doris Sommer und Rainer Kern verstanden sich auf Anhieb, auch wenn ihre ersten Treffen im Rahmen einer Zoom-Vortragsreihe zunächst nur virtuell stattfanden. Schließlich verfolgen der Heidelberger Leiter des Enjoy Jazz Festivals und die Harvard-Professorin ähnliche oder sogar gleiche Ziele und haben dieselben Anliegen, wie sich schnell herausstellte. Beiden geht es darum, "die Kraft der Kunst und der kreativen kulturellen Praktiken zu nutzen, um die öffentliche Politik auf eine Weise zu erneuern, die die menschlichen Fähigkeiten entwickelt und die sogenannte SDG-Agenda mit deren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung voranbringt", wie es Doris Sommer ausdrückt. Oder, mit einfacheren Worten: Sie wollen über ihre kulturelle Tätigkeit und in diesem Fall naturgemäß speziell über das Enjoy Jazz Festival Wege finden, die Menschen und ihre Anliegen zusammenzuführen, darüber ausführlich und in allen Facetten zu reden – und dann auch entsprechend zu handeln.

Es sind Ziele, die sich weitgehend auch mit denen des Kuratoriums des Enjoy Jazz Festivals decken. Da war es naheliegend, dass Rainer Kern Doris Sommer die Mitgliedschaft anbot – was sie im September dankend annahm. Erstmals kam sie jetzt zu einer Stippvisite nach Heidelberg und in die hiesige Region und lernte Kern und andere Mitglieder des Beratungsgremiums auch persönlich kennen.

Selbst wenn ihr Name "absolut typisch deutsch" sei, wie Doris Sommer im Gespräch mit der "Rhein-Neckar-Zeitung" schmunzelnd sagt: Sie ist eine waschechte Amerikanerin, deren Eltern einst aus Polen in die USA kamen. Geboren in New York, wuchs sie in der "Stadt, die bekanntlich niemals schläft", auch auf und wurde durch die Menschen und das Ambiente dort in ihrer Lebensweise und Weltanschauung geprägt, wie sie bekennt. Seit gut 30 Jahren ist sie Professorin für romanische Sprachen und Literatur sowie für Afrikanistik und Afroamerikanistik an der renommierten Harvard-Universität in Cambridge; außerdem ist sie dort Direktorin der "Cultural Agents Initiative", einer Initiative zur Förderung von Kultur als Medium zur Schaffung von Nachhaltigkeit.

Jazz und generell Musik sieht Doris Sommer dabei als ein treibendes, vorrangiges und sehr effizientes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Gerade die über mehr als 100 Jahre reichende Kultur des Jazz habe sie schon immer fasziniert: "Nicht zuletzt, weil diese Musik ja gezeigt hat und immer wieder zeigt, was man alles über Improvisation im besten Sinne des Wortes erreichen kann." Jazz-Musiker seien dabei in ihren musikalisch-technischen Fähigkeiten so versiert, dass erst dies ihnen die Freiheit gebe, sich auf immer wiederkehrende Experimente einzulassen – was letztendlich auch belege, weshalb Erziehung und Ausbildung so wichtig seien, da erst diese Kindern ihre Freiheit und Unabhängigkeit ermögliche. Kunst, Kultur und ganz speziell Musik könnten ein hervorragendes Vehikel sein für Erziehung. Und genau in diesem Punkt gleiche sich auch ihr persönliches Interesse mit dem des Enjoy Jazz-Kuratoriums, so die Professorin.

Unter diesen Aspekten hat sie Rainer Kern und sieben andere Experten in eine Steuerungsgruppe eingeladen, um das neue Harvard-Projekt "Renaissance-Now" zu entwickeln, das Wege und Möglichkeiten sucht, wie über Kunst und Kultur nachhaltige Entwicklung gefördert und erreicht werden kann. Dabei sei die Öffentlichkeit aufgefordert, im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten weitgehend mitzuwirken, Ideen einzubringen und ein Teil davon zu werden, so Doris Sommer: "Das ist doch wie bei einem guten Jazz-Konzert. Wenn man soziale Integration erreichen will, darf man die Leute nicht nur unterhalten, sondern muss sie letztlich zu einem Teil der gesamten Show werden lassen."

Info: Mehr zum Renaissance-Now-Projekt unter https://www.renaissancenow-cai.org/