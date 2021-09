Das Nationaltheater in Mannheim. Foto: dpa

Von Franz Schneider

Mannheim. Eine Geschichte aus der Zeit, als der Schauspieler August Zirner noch ein Schuljunge in den USA war: Er wuchs dort auf, da seine Eltern aus Österreich vor den Nazis fliehen mussten. In den Vereinigten Staaten besuchte er eine liberale Schule, deren Anliegen es war, auch afroamerikanische Schüler aus der Unterschicht aufzunehmen. Eines Tages wurde anlässlich eines Vortrags über die Lage der Afroamerikaner in den USA auch Zirner gefragt, ob er ohne Vorurteil sei. Als er dies spontan bejahte, wurde ihm vom Referenten auf den Kopf hin zugesagt, er sei ein Lügner. Das sollte wohl bedeuten, er habe den allgegenwärtigen Rassismus noch nicht reflektiert.

Dies einem bewusst zu machen, war sicherlich hehres Ziel des diesjährigen Pre-Opening von Enjoy Jazz, für das in der Reihe jüdisches Leben unter dem Titel einer berühmten Gedichtzeile von Hilde Domin, dem "Gewöhn dich nicht", ein Versuch über das Fremde im Eigenen inszeniert wurde. Aufgeführt wurde dieses Projekt des Ehepaars August Zirner und Katalin Zsigmondy im Nationaltheater Mannheim.

Kernstück war eine szenische Lesung literarischer Texte, ergänzt durch Autobiografisches. Darin ging es um das Phänomen des Fremden und die Ängste und Aggressionen, die es bei einem auslösen kann. Besonders einprägsam blieb eine Begebenheit aus der Jugend André Hellers, der sich im Zirkus scheinbar völlig daneben benahm, weil ihm alles so fremd erschien. Katalin Zsigmondy schilderte ebenso intensiv ein Erlebnis im Zirkus, wo sich ihr ein Schimpanse näherte und sie als quasi völlig Fremde neugierig und unbefangen anstarrte. Man ahnte schnell, wie komplex und facettenreich die Polarität zwischen Fremdheit und Vertrauen sein kann.

Zuerst jedoch erschien auf der Bühne Luna Kühn Guerrero, Schülerin aus Mannheim mit großem Talent für die Schauspielkunst. Eindringlich, aber auch sehr natürlich trug sie Hilde Domin vor und leitete damit zu einem kleinen von ihnen selbstverfassten Dramolett über, in dem die Jugendlichen Milena Andris, Lilith Herko, Jo Benjamin Kurz, Annika Pillong sowie Sascha Weis eine Szene nachspielten, wie sie typischer für Alltagsrassismus und Antisemitismus nicht sein könnte. Irgendein Spieletreffen, man quatscht, man lästert, dann fällt ein diskriminierendes Wort. Und man wird spontan Zeuge einer Auseinandersetzung und einer Satire über allzudeutsches Verhalten.

Wen darf man jetzt nicht vergessen? Den 13-jährigen Paul Rinneberg natürlich, einen schon vielfach preisgekrönten Multiinstrumentalisten, der hier auf seinem Lieblingsinstrument zu hören war, der Trompete. Auch bei ihm beeindruckt die Ungekünsteltheit und die Hingabe wie eigentlich bei allen Beteiligten, die damit in ihrer Leichtigkeit durchaus den Atem des Jazz spüren ließen.

Insgesamt ein klares politisches Statement gegen Rassismus und Fremdenhass.