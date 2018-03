Von Rainer Köhl

An Klaviertrios mangelt es nicht im aktuellen Jazz. Das Gerald Clayton Trio, das nun bei "Enjoy Jazz" spielte, sticht besonders positiv heraus. Ein begeistertes Publikum im Heidelberger Karlstorbahnhof feierte das amerikanische Trio gebührend.

Drei Jahre spielte der Spross des Bassisten John Clayton in der Band von Startrompeter Roy Hargrove, bevor er sein eigenes Trio gründete. Mit Joe Sanders am Bass spielt er schon in seiner Schulzeit zusammen. Traumwandlerisches Einverständnis prägte daher ihren Auftritt, auch im Verbund mit dem Drummer Jeff Ballard, der als Einspringer hinzukam. Ein wunderbar egalitäres Triospiel entwickelte sich dabei. Mit Claytons Bearbeitung einer Billy Strayhorn-Nummer begann die Formation sehr bluesig in verwegener Harmonik.

"Envisionings" heißt eine ruhige, expressive Eigenkomposition aus Claytons aktuellem Album. Seine raffinierte Anschlagskunst brachte er dabei in erlesenen, warmen Klängen zu schönster Entfaltung. Der Pianist ist ein Meister der Variation. Unendlich lange kann er Themen und Motive aufdröseln, verändern, kreisen lassen, und doch klingt es immer brisant. Dennoch ein sehr entspanntes, abgeklärtes Spiel, das Clayton auf die Tasten setzt. Lakonisch und federleicht lässt er seine Läufe dahinfliegen, wobei sich dies kaum in süßlichem Wohlklang ergießt, sondern immer wieder Sperriges einfließen lässt. Oder Bluesiges.

Der Blues ist überhaupt die Basis für Claytons Spiel. Dabei kann er kantige Anklänge an Monk ebenso einflechten wie Erinnerungen an weitere große Klassiker des Jazzpianos. Zwischen Tradition und Moderne ist Claytons Spiel bestens ausgependelt. Einen Blues in Oldtime-Manier zelebrierte der Pianist zu Beginn des zweiten Teils, garnierte ihn mit allen pianistischen Ingredienzien, mit launigen Girlanden und Trillern, die mal gewitzt, mal abgeklärt waren. Intensive Dialoge ging Cleaver mit Joe Sanders ein, der seinen Kontrabass genauso gesanglich spielte. Dass die Läufe des Bassisten voller Intensität stecken, hörte man aus dem knorrigen Ton ebenso heraus wie aus der Gewohnheit, dass er bei seinen Soli unisono mitsang. Facettenreiche Sounds und Rhythmen entlockte Jeff Ballard dem Drumset ebenso locker wie erregend.

Ein vorwiegend spielerischer, lustvoller Umgang mit dem Material ist es, was das Claytons Klavierspiel prägt: Es swingt und groovt ganz wunderbar. Und doch hat sein Spiel eine starke Tiefendimension. Wenn sich der Pianist im Lyrischen verliert, ist dies frei von Kitsch.

Im Handumdrehen kann Clayton vom Poetischen ins Spielfreudig-Ornamentreiche wechseln. Quirlig hingetupfte Motive und Läufe serviert er, lässt launige Figuren über die Tasten tanzen. Daraus formte das Trio intensive Geflechte, jeder im eigenen Stil und doch sehr fein aufeinander reagierend: Ein großer Abend des Jazz.