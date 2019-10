Von Andrea Döring

Mannheim. Lust auf neue Wege zeigte Rolf Kühn bei Enjoy Jazz in der Alten Feuerwache. Frisch und jung klingt die Musik des Klarinetten-Meisters im Quartett mit Boris Netsvetaev, Klavier, Lisa Wulff am Bass und Tupac Mantilla, der auf das Schlagzeug, aber auch auf dem eigenen Körper trommelte. Überwiegend Eigenkompositionen von der letzten CD „Yellow + Blue“ spielten die vier vor dem begeisterten Publikum. Zwei Zugaben erklatschten sich die Zuhörer.

Am Anfang bringen sie Kühn jedoch selbst ein Ständchen. Im September ist er 90 geworden. Doch weder er noch seine Musik wirken alt. Für Kühn gibt es immer noch Neues auszuprobieren. "Hier bin ich zum ersten Mal. Ich kann mir richtig vorstellen, wie früher die Feuerwehrautos raus und reingefahren sind", sagt Kühn.

Mit dem warmen Klang, den er seiner Klarinette entlockt, füllt er mühelos den riesigen Raum. Er kann atemberaubend schnell, aber auch ganz zärtlich spielen. Hoch intellektuell und manchmal ein bisschen verkopft sind einige der neuen Kompositionen. Doch auch wunderschöne und sehnsuchtsvolle Melodien sind dabei.

"Wo wollen die hin? In die Kantine, aufs Klo, eine rauchen?", fragt Kühn augenzwinkernd, als Wulff und Netsvetaev die Bühne verlassen. Das nun folgende Duett mit Body-Drummer Mantilla entwickelt sich zum Höhepunkt des Abends. Mit den Füßen stampft der junge Kolumbianer auf den Boden, klatscht auf die Oberschenkel, die Brust, den Mund und die Wangen. Allein die verschiedenen Klang-Arten, die er beim Klatschen mit den Händen erzeugen kann, sind verblüffend. Zwischen Mantilla und Kühn entwickelt sich ein aufregender musikalischer Dialog, der die Zuhörer begeistert.

Ganz genau hören die Musiker aufeinander und haben – immer an der richtigen Stelle – selbst viel zu sagen. Überzeugend sind die Soli der Bassistin, ob gestrichen oder gezupft. Auch Netsvetaev aus Russland setzt im Quartett oder bei den Soli der Bandmitglieder zurückhaltend und geschickt Akzente. Mit der Aussprache seines Namens hat Kühn bei den Ansagen seine Probleme. Humorvoll sich selbst auf die Schippe nehmend, führt er durch den Abend.

Bei so viel Bühnen-Erfahrung darf der eine oder andere Standard nicht fehlen. „Tausendmal gespielt, abgedroschen? Nicht abgedroschen!“, so kündigt Kühn eine bemerkenswerte Version von „Body and Soul“ an, auf die das bemerkenswerte Body-Beat-Klarinetten-Duett folgt. Mit wem er im Laufe seines Lebens „Body and Soul“ oder auch „Angels Eyes“, eines der ersten Stücke des Konzerts, interpretiert hat, ist nicht zu zählen.

Kühn hat eine weltweite Karriere hingelegt und unter anderem in Amerika mit Benny Goodman, John Coltrane, Chick Corea und Billie Holiday gespielt. Doch Kühn verliert sich nicht in sentimentaler Rückschau. „What are you doing the rest of your life?“ heißt die Sammelbox seiner Alben auf Vinyl. Kühns humorvolle Antwort ist im Titel des letzten Stücks auf der CD „Yellow + Blue“ zu finden: „The best is yet to come“ – Das Beste kommt noch.