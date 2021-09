Von Peter Wiest

Heidelberg/Mannheim. Der Enthusiasmus ist ungebrochen – nach mittlerweile 23 Jahren, und die Vorfreude auf das kommende Festival ist nach den pandemiebedingten Ausfällen im letzten Jahr bei allen Beteiligten größer denn je. Das war deutlich zu merken im "Europäischen Hof" in Heidelberg, bei der Vorstellung des Programms für die 23. Auflage von Enjoy Jazz, dieses "Festivals für Jazz und Anderes", das sich von den kleinen Anfängen im Heidelberger Karlstorbahnhof zum anerkanntermaßen größten seiner Art in Deutschland gemausert hat.

Was dabei vom 1. Oktober bis zum 14. November geboten wird in den drei großen und einigen kleineren Städten der Metropolregion Rhein-Neckar, brachte eingangs Schirmherr Michael Sieber auf den Punkt; "Ein Programm voller Vielfalt und Weltoffenheit".

Hintergrund Hier eine Auswahl aus den insgesamt über 60 Veranstaltungen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 14. November bei Enjoy Jazz stattfinden. > 1. Oktober: Eröffnungskonzert mit Melanie Charles [+] Lesen Sie mehr Hier eine Auswahl aus den insgesamt über 60 Veranstaltungen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 14. November bei Enjoy Jazz stattfinden. > 1. Oktober: Eröffnungskonzert mit Melanie Charles und Band im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. > 3. Oktober: "Drone Music" mit Anja Lechner, Björn Meyer und Michele Rabbia im Betriebswerk Heidelberg. > 7. Oktober: Laura Perrudin, Karlstorbahnhof Heidelberg. > 10. Oktober: Cory Wong, Alte Feuerwache Mannheim. > 11. Oktober: "Black sea songs" mit Sanem Kalfa, Joachim Badenhorst und George Dumitriu, Stift Neuburg. > 12. Oktober: "Konzert im Dunkeln" mit Beyond Borders, Schloss-Schule Ilvesheim. > 15. Oktober: Tania Giannouli Trio, das Haus Ludwigshafen. > 22. Oktober: United Jazz + Rock Ensemble Second Generation, Rokoko-Theater Schwetzingen. > 29. Oktober: Sarah Chaksad Septett: Songlines, BASF-Gesellschaftshaus Ludwigshafen. > 31.Oktober: "Music was my first Love" mit Rabbiner Janusz E. Pawelczyk-Kissin, Tankturm. > 1. November: Silje Nergaard, Karlstorbahnhof; Jo Bartmes, Ella & Louis Mannheim. > 5. November: Alexandra Lehmler Quartett, Alte Feuerwache. > 7. November: Extreme Music mit Kevin Richard, Martin & Pedro Maia, Karlstorbahnhof. > 8. November: Konzert der Musikhochschule Mannheim, Feuerwache. > 14. November: Abschlusskonzert mit Archie Shepp und Jason Moran, Alte Feuerwache. > 18. November: Encore 1: Wollfabrik Schwetzingen. > 21. November: Encore 2: SWR New Jazz Meeting 2021, Alte Feuerwache. > 26. November: Encore 3: Bohren & Der Club Of Gore, Karlstorbahnhof. (wit)

Das war und ist bis heute denn auch von Anfang an das Motto dieses Festivals, bei dem sich das "Andere" im Untertitel bei weitem nicht nur auf die Musik bezieht. Wie gewohnt werden sich auf musikalischer Ebene nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler, Weltstars, lokale Granden und Nachwuchsmusiker auf den Bühnen präsentieren und dabei einmal mehr die Grenzen ausloten zwischen Jazz, Klassik, Pop, Avantgarde, Rock, Hip-Hop und Elektro. Darüber hinaus allerdings werden wie in den Jahren zuvor auch diverse andere kulturelle und gesellschaftlich wichtige Projekte präsentiert, darunter dieses Mal gleich fünf neue, wie Festivalleiter Rainer Kern erläuterte.

Eines davon ist die Einführung eines künstlerischen Festivalplakats, das ab sofort jedes Jahr in anderer Form das Festival präsentieren soll. Geschaffen hat es dieses Jahr Frida Orupabo, die als eine der spannendsten Protagonistinnen der gegenwärtigen Kunstszene gilt. Auf dem Plakat, das wie alle ihre Werke in Schwarz-Weiß gehalten ist, setzt sie sich mit dem Thema Rassismus auseinander und weist damit auch darauf hin, dass sich Enjoy Jazz seit langem den Kampf dagegen auf die Fahnen geschrieben hat.

Ein weiteres Thema ist Intersektionalität, die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person, die ineinandergreifen und Status sowie Handlungsfelder prägen. Das Mannheimer Nationaltheater ist Schauplatz des Auftakts einer Reihe von Enjoy Jazz-Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".

Neu ist zudem eine Reihe "Extreme Music", die sich extremen Spielweisen der unterschiedlichsten Art widmet, welche die Zuhörer oft an ihre Grenzen führen. Bei einem sogenannten Drone-Konzert werden schließlich Musiker eine Aufführung darbieten, in die von anderen Künstlern digital eingereichte Sounds einfließen.

Im Blickpunkt allerdings wird die Live-Musik stehen beim Festival, das zum Auftakt mit dem Konzert der jungen und noch relativ unbekannten amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Melanie Charles einen musikalischen Knüller der besonderen Art bietet. Danach wird es rund 60 weitere Darbietungen geben, eine interessanter als die andere.

Für eine ebenfalls ganz außergewöhnliche davon warb der Musiker Emmanuel Witzthum höchstpersönlich bei der Programmvorstellung. Dieser hat eigens für Enjoy Jazz ein Stück geschrieben zum Thema "creation of community", also die Schaffung einer Gemeinschaft, das er frei nach Goethe "Verweile doch, du bist so schön" betitelt hat.

Neues und Altes also in gewohnter Mischung: Einmal mehr ist das Programm (Auszüge siehe Kasten rechts) ebenso ungewöhnlich wie attraktiv. Den Schlusspunkt werden zwei Superstars setzen, die nur selten gemeinsam auf der Bühne stehen: Archie Shepp und Jason Moran werden in der Mannheimer Alten Feuerwache als Duo auftreten.

Dass alle Förderer dem Festival in der schwierigen Zeit der letzten anderthalb Jahre die Treue gehalten haben, würdigte Rainer Kern ebenso wie den engagierten Einsatz seines gesamten Teams bei der Programmzusammenstellung mit einem herzlichen Dankeschön.

Dass dies auch weiter so sein wird, versicherten unter anderem die Leiterin Gesellschaftliches Engagement der BASF Ludwigshafen, Karin Heyl, und der Marketing-Direktor von SAS Heidelberg, Thomas Keil, aber auch der Vorsitzende des Enjoy Jazz Kuratoriums Manfred Lautenschläger.

Und dass auch die drei großen Städte der Region das Festival als einen der wichtigsten kulturellen Botschafter der Metropolregion Rhein-Neckar betrachten, daran ließen der Heidelberger Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson, der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz und die Ludwigshafener Leiterin des städtischen Bereichs Kultur, Stefanie Kleinsorge, keine Zweifel aufkommen.