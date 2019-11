Von Peter Wiest

Mannheim. War es tatsächlich "nur" die Musik, mit der afroamerikanische Sklaven zu Beginn des letzten Jahrhunderts ihre tiefe Verzweiflung und ihre abgrundtiefe Trauer ausdrückten über das Leben, das sie gezwungen waren zu leben? Ja, das war es am Anfang sicher. Aber bereits da war es viel mehr als das. Ausdruck tiefster Traurigkeit, aber zugleich auch höchsten Wohlgefühls: All dies und noch viel mehr hallt wider im Blues, dieser archetypischen und ursprünglichen Musikform, aus der sich letztlich Rock-Musik und zumindest teilweise sogar Pop-Musik entwickelte - bis auf den heutigen Tag.

Und auch der Jazz findet viele seiner Ursprünge im Blues und hat sich in mancherlei Hinsicht daraus geformt - weshalb es doch schade sei, dass gerade diese Musikform so wenig vorkomme beim Enjoy Jazz-Festival, wie zumindest einige Kritiker in der Vergangenheit immer wieder anmerkten. Kritik allerdings, die Festival-Leiter Rainer Kern so nicht gelten lassen will, wie er beim "Portfolio Americano" im Mannheimer Marchivum und damit einmal mehr einer neuen Enjoy Jazz-Location betonte - und die denn auch mit der folgenden Blues-Lesung inklusive herrlicher Südstaaten-Blues-Klänge eindrucksvoll widerlegt wurde.

Slide-Guitar und akustische Gitarre; dazu drei eindringliche Gesangs-Stimmen, jede davon auf eigene Art unverkennbar; das Ganze dann noch in einem Anflug von Progressivität umrankt und spielerisch-verbrämt durch ein paar elektronische Klänge: Purer kann man ihn kaum spielen, den Blues, als es die Musiker hier taten. Man hat ihn eben oder man hat ihn nicht, wie es gleich am Anfang auch von Schauspieler Oliver Jaksch deutlich gesagt wurde: "Aber wenn man ihn hat, den Blues, dann kriegt man ihn nie wieder los." Und warum sollte man auch? Jaksch selbst hat ihn gesanglich ebenso wie die beiden Gitarristen und Sänger Simon Seeleuther und Jörg Teichert; der für elektronische Spielereien zuständige Flo Huth hat ihn kaum weniger. Und sie leben ihn aus, diese vier - in allen Facetten und Variationen; himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Es ist alles drin.

Dabei war sie viel mehr als "nur" Musik, diese Matinee im Mannheimer Stadtarchiv. "Portfolio Americano" war eine eindrucksvolle Lesung nicht nur über den Blues, sondern über ein trübes Stück amerikanischer Zeitgeschichte, das in mancherlei Hinsicht bis auf den heutigen Tag nicht abgeschlossen ist. Da gab es erschütternde Einblicke in die Schrecken des Alltags der Südstaaten-Sklaverei, in den alltäglichen Rassismus und dessen Ausprägungen in den unterschiedlichsten Formen, wie es sie teilweise bis heute noch gibt - und wie sie eben auch zum Blues führten und führen. Es sei fast schon Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Musik derjenigen, die ursprünglich als Sklaven aus Afrika nach Amerika kamen, dort zum Ausdruck der Lebensart und sogar auch der Lebensfreude einer Gesellschaftsschicht wurde - und auf gewisse Art bereits relativ früh zum "fortgeschrittensten Pop der damaligen Zeit", stellte Oliver Jaksch fest. Der Einfluss, den Musiker wie etwa Robert Johnson auf die Musik nahmen, könne durchaus verglichen werden mit dem ganz großer Meister anderer Sparten: "So kann man Johnson durchaus als ein archaisches Pendant sehen etwa zu Mozart oder auch Kafka."

Passend ergänzt und visuell begleitet wurde die Veranstaltung von Video-Collagen der Filmemacherin Christina Stihler, die nicht nur Einblicke gaben in die Zeit der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten und die Bürgerrechts-Bewegung um Martin Luther King, sondern auch in einigen historischen Aufnahmen die Mannheimer Blues-Vergangenheit lebendig werden ließen.

Alles ist möglich und noch viel mehr - wenn man ihn nur hat, den Blues. Denn "bekanntlich ist er ja nicht nur der Ausdruck aller Leiden und der Unbill des Lebens insgesamt - sondern gleichzeitig auch die Medizin dagegen", so Oliver Jaksch zu Recht.