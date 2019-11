Von Peter Wiest

Heidelberg/Mannheim. Es sind beeindruckende Zahlen: 87 Veranstaltungen insgesamt, davon 67 Konzerte – und das alles innerhalb von 46 Tagen. Die meisten davon waren ausverkauft: Insgesamt über 20.000 Besucher konnte die diesjährige Auflage des Enjoy Jazz-Festivals verzeichnen, das vom 2. Oktober bis zum 16. November an Spielstätten in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, aber auch an neuen Locations wie der Schwetzinger Wollfabrik, dem Mannheimer Marchivum und der Alten Aula der Heidelberger Universität stattfand und mittlerweile mit Fug und Recht als das wichtigste seiner Art in ganz Deutschland gilt.

Grund genug also für Rainer Kern, der Enjoy Jazz vor mittlerweile 21 Jahren ins Leben gerufen hat, sich auch mal zurückzulehnen, tief durchzuatmen und ein bisschen stolz zu sein auf „sein“ Festival. Das jedoch ist nicht Kerns Art. „Zahlen sind die eine Sache, und da bin ich natürlich schon zufrieden“, sagt er mit Blick auf die zurückliegenden fast sieben Wochen. Viel wichtiger noch ist für ihn allerdings, was er „die große Botschaft“ nennt. Und die lautet für ihn: „Enjoy Jazz ist mittlerweile ein Fest der Diversität und ein Plädoyer für die Reichhaltigkeit der Kunst schlechthin und darüber hinaus der unterschiedlichen Kulturen, die sich hier gleichwertig und ohne gegenseitigen Wettbewerb vorstellen können“.

Nicht umsonst heißt das Ganze schließlich ja auch „Festival für Jazz und Anderes“, erinnert Kern: „Und ich bin glücklich darüber, dass es immer mehr und immer wieder neue und interessante Entwicklungen gibt – und dass unser Festivalkonzept diese zulässt“. So hätten die zurückliegenden Wochen neben permanenten musikalischen Höhepunkten auch gezeigt, dass „diejenigen, die mit Vielfalt nicht umgehen können und versuchen, sie zu reduzieren, am Ende bloß alles zerstören“, unterstreicht Kern das Eintreten für Offenheit, Freiheit und kulturelle Vielfalt, das für ihn das Credo seines Festival ist. Eine essenzielle Botschaft von Enjoy Jazz sei deshalb auch, dass diese Vielfalt niemals versiegen könne: „Wenn man diese Diversität abschaffen wollte, wäre das etwa so, als wolle man die Schwerkraft abschaffen – nämlich absolut unmöglich“.

Insofern geht das Festival längst über die Musik hinaus – wobei diese jedoch selbstverständlich nach wie im Mittelpunkt steht. „Es ist einmal mehr inhaltlich voll aufgegangen“, blickt Rainer Kern zurück auf die vielen Veranstaltungen, von denen er keine als Highlight herausheben möchte: „Der Bogen wurde gespannt vom Eröffnungskonzert bis zum Schlussakkord, und das hat alles prima gepasst“.

Die Themenscherpunkte „Polnische Jazz-Szene“ und „50 Jahre ECM Records“ seien perfekt gesetzt gewesen – was auch die Abschlussveranstaltung im Mannheimer Nationaltheater bewies, bei der ECM-Gründer Manfred Eicher persönlich anwesend war und eine besondere Ehrung erfuhr durch den Schauspieler Matthias Brandt in dessen Eigenschaft als Mitglied des Enjoy Jazz Kuratoriums.

Für Kern selbst sind die Tage nach Enjoy Jazz bereits wieder die Tage vor Enjoy Jazz. Auch wenn er noch diverse andere Tätigkeitsfelder hat, wie etwa als Sprecher aller mittlerweile 47 Unesco Cities of Music, zu dem er vor zwei Jahren gewählt wurde, hat er bereits die 22. Auflage seines Festivals im Visier, das im kommenden Jahr vom 2. Oktober bis zum 14. November stattfinden wird.

Wer dann auf der Bühne stehen könnte, darüber will er derzeit noch keine Auskunft geben. Und auch, ob es wieder einen „Artist in Residence“ geben wird, wie jetzt Jan Bang, sei noch nicht vollkommen klar: „Aber ich liebäugele schon damit“. Ein anderes neues Projekt für 2020 steht dagegen bereits fest. Dann werden die sechs so genannten „Thinkers in Residence“, die in diesem Jahr institutionalisiert wurden, um „sich mit der Zukunft und der ästhetischen Dimension von Festivals, Kunst und Kulturarbeit auseinanderzusetzen“, wie es Rainer Kern ausdrückt, jeweils selbst einen Programmpunkt des Festivals gestalten.

Die aus China, Italien, Polen, Israel, Togo und Deutschland stammenden „Thinkers“ werden dabei Künstler vorschlagen, welche an sechs Abenden bei Enjoy Jazz auftreten.