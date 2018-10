Begeisterten die Jazz-Fans in der Heiliggeistkirche: Shae Maestro am Piano, Percussionist Ofri Nehemya (l.) und Bassist Barak Mori. Foto: Joe

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Alles ist anders an diesem Abend. Der Ort. Das Licht. Der Klang. Ja, der Klang ist Shai Maestro, dem israelischen Piano-Wunderkind des Jazz, schon vor dem Konzert ein paar Worte wert. "Wie das hallt, wunderbar." Sagt’s und legt erst nach einer Begrüßung in der nahezu ausverkauften Heiliggeistkirche los. Die Zuschauer sind gewarnt. "Es gibt keine feste Songfolge. Wir fangen an und sehen, wie sich alles entwickelt." Und so kommt es dann.

Eineinhalb Stunden werden wie im Flug vergehen. Wie kündigte Enjoy-Jazz-Festivalleiter Rainer Kern zu Beginn des Abends an: "Die israelische Jazzszene ist extrem." Extrem gut. Die aus New York und Peru stammenden "Begleitmusiker" sind es aber auch. Da wäre zuerst der Bassist, Barak Mori, zu nennen, der auf seinem Saiteninstrument ganze Songs im Solo erzählt, immer wieder Leitmotive aufgreift und dann Standards mit den Eigenkompositionen Maestros auf fast schon magische Weise verwebt. Und der Percussionist Ofri Nehemya, mit dem der Bandleader in intensivem Blickkontakt steht und der ebenfalls breiten Entfaltungsraum erhält. Für den Zuhörer entwickelt sich daraus allenfalls das Dilemma eines ewigen Hin und Hers: Wer von den Dreien ist nochmal der größere Künstler? Schwer zu sagen.

Noch ein Wort zum besonderen Licht. Die Kirche ist im Altarraum und im Mittelschiff bunt beleuchtet, die eigentliche Bühne vor dem Altar wird im Hintergrund von zwei Kerzen erhellt und die Musiker selbst werden von zwei Weißlichtscheinwerfern angestrahlt. Daraus entsteht nicht nur ein sehr schöner Warm-Kalt-Kontrast, sondern auch ein Schattenspiel der Protagonisten an den Säulen und Seitenwänden. Insbesondere der Percussionist sorgt (fast schon naturgemäß) für Bilder aus dem platonischen Höhlengleichnis.

Dass es wiederum dieser Ort, also die Kirche, sein durfte, ist der Heiliggeistgemeinde zu verdanken, die ihr Heiligstes mittlerweile verlässlich mit musikalischem Leben füllt. So lebt Kirche also auch.

Shai Maestro, der mit fünf das Klavierspielen lernte, mit 20 Mitglied in der Band des weltbesten Jazz-Bassisten Avishai Cohen war, versteht die Kunst, aus Mainstream-Elementen epische Kunstwerke zu konstruieren. Spielerisch bewegt er die Zuhörer zum Mitsummen. Und wenn er schließlich in der zweiten Zugabe zu einer Solo-Variation von "Smile" ansetzt, hinterlässt er ein ebenso lächelndes wie entzücktes Publikum.