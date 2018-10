Von Andreas Mayer

Heidelberg. Nikolas Anadolis ist ein improvisierender Romantiker, dessen melodisches Spiel zuverlässig Zuhörer anlockt - so auch im Rahmen des Enjoy Jazz Festivals, wo Anadolis bereits zum wiederholten Male auftrat. Die Einflüsse seiner Kunst sind gut hörbar, reichen von klassischer Musik über Swing und Blues bis hin zu Fixsternen melodischer Klavierimprovisation wie Bill Evans, Keith Jarrett oder Brad Mehldau.

Spannung erhält Anadolis Spiel häufig durch chromatisch sich verschiebende Motive, im Stile Ligetis sich die Klaviatur hinauf- und hinabarbeitende Läufe und ideell dem Minimalismus entlehnte melodische Miniaturen, die sich durch Hinzufügen einer weiteren Stimme gleich einer Spieluhr zu polyrhythmisch sich drehenden Figuren entwickeln. Man hört Anadolis gerne zu, er hat sich eine spielerische, fast kindliche Freude an der Musik bewahrt und wird dem Zuhörer in Kombination mit den leicht unbeholfenen Ansagen am Mikrofon sofort sympathisch.

Begleitet wurde Anadolis von Johannes Fink am Kontrabass und Yorgos Dimitriadis am Schlagzeug. Beide präsentierten sich über weite Strecken als dienende Bauherren eines rhythmischen Fundaments - nur ein Hörexperiment würde wohl klären helfen, ob diese Zurückhaltung die Melodien von Anadolis wirklich optimal zur Geltung brachte oder ob es sich um ein allzu vorsichtiges Zusammenspiel handelte. Nicht unwahrscheinlich, dass Anadolis Spieltrieb am Klavier durch herausforderndere Anfragen vonseiten der Rhythmusgruppe im positiven Sinne angeheizt worden wäre.

Anadolis spielte vor allem Eigenkompositionen, darunter ein mit viel Humor gespickter Jazzwalzer und das eingängige "Winter Time" mit seiner so simplen, aber herrlich leichtfingerig umspielten Melodie. Das Stück steht paradigmatisch für jene Art von Jazz, die Anadolis am Herzen liegt: leicht daherkommend, melodisch eingängig, beschwingt - es ist die sanftere, weniger durch experimentelle Verstörung auffallende Seite des Jazz.