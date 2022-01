Von Peter Wiest

Die Vorfreude auf dieses Konzert war riesig gewesen, bei Fans weit über die Region hinaus. Mit ihren 96 Jahren wollte Ende Februar noch einmal eine Ikone des deutschen Jazz im "Ella & Louis"-Club im Mannheimer Rosengarten auf der Bühne stehen. Dann jedoch kam am Wochenende die niederschmetternde Nachricht: Emil Mangelsdorff hat es nicht mehr geschafft. In seiner Heimatstadt Frankfurt ist der Saxofonist, Klarinettist und Flötist am Donnerstag gestorben.

1925 in Frankfurt geboren, musste Mangelsdorff als Heranwachsender früh erfahren, dass seine Lieblingsmusik während des NS-Regimes als subversiv galt. Nachdem er als Mitglied der sogenannten Swing-Jugend mit Freunden im Hinterzimmer eines Hotels heimlich verbotene Klänge gespielt hatte, wurde er sogar vorübergehend inhaftiert. Über die Erfahrungen aus der Zeit des Dritten Reiches berichtete er später an Schulen, lange Zeit hielt Emil Mangelsdorff Vorträge zu diesem Thema.

Nach dem Zweiten Weltkrieg prägte er dann die neue deutsche Jazzszene mit seinem Spiel entscheidend mit – ebenso wie sein bereits 2005 verstorbener Bruder, der Posaunist Albert Mangelsdorff. Vorbilder waren Musiker wie Charlie Parker und Lee Konitz, wobei Emil Mangelsdorff stets offen für neue musikalische Strömungen war und neben Swing und Dixieland auch Stilrichtungen wie Bebop oder Fusion integrierte.

Ab den Fünfziger Jahren spielte Mangelsdorff mit diversen Gruppierungen und wurde international bekannt. Als Mitglied des Jutta Hipp Quintets nahm er als einer der ersten europäischen Musiker eine Platte für das Jazz-Kult-Label Blue Note Records auf. Zudem spielte er mit amerikanischen Jazz-Größen wie Charles Mingus in New York. Mit den "German All Stars", zu denen unter anderem auch sein Bruder Albert gehörte, tourte er durch zahlreiche Länder. Im Laufe der Jahre veröffentlichte er diverse Plattenaufnahmen, darunter erste Jazz- und Lyrikproduktionen, und war auch damit erfolgreich. Über Jahrzehnte hinweg war Mangelsdorff außerdem festes Mitglied des Jazzensembles des Hessischen Rundfunks, zu dessen Gründern er im Jahr 1958 gehörte.

Emil Mangelsdorffs erstes Instrument war in seiner Jugend ursprünglich das Akkordeon gewesen, bevor er 1942 bis 1943 am Konservatorium in Frankfurt Klarinette studierte. Nach dem Krieg stand dann sein mitreißendes Saxofonspiel im Mittelpunkt seines musikalischen Schaffens, mit dem er letztlich einer der großen Wegbereiter des deutschen Jazz wurde, wie es der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann jetzt in einer Stellungnahme ausgedrückt hat. Für seine Verdienste um die Kultur erhielt Mangelsdorff zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hessischen Jazzpreis und das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Livekonzerte, die für ihn stets den Inbegriff des Jazzfeelings ausmachten, spielte der Musiker auch in hohem Alter noch – und das nicht nur in seiner Heimatstadt Frankfurt, sondern fast überall in Deutschland. In Mannheim stand er im "Ella & Louis" 2019 zum letzten Mal vor der Pandemie vor Zuhörern auf der Bühne und gab dort dann im Januar 2021 noch einmal ein viel beachtetes Livestream-Konzert. Lange zuvor war er immer wieder auch anderswo in der Region präsent wie etwa zum Millenniumswechsel bei einem Konzert zur Eröffnung des Jazzhauses in Heidelberg.

Dem Mannheimer Trompeter und "Ella & Louis"-Geschäftsführer Thomas Siffling war die Bestürzung und Trauer über die Nachricht von Emil Mangelsdorffs Tod gestern noch deutlich anzumerken. "Auch wenn er natürlich mit 96 Jahren ein gesegnetes Alter erreicht hatte, kam das dann doch ziemlich plötzlich", so Siffling, der erst im November noch mit dem Jazz-Urgestein in Frankfurt aufgetreten war. Für ihn sei Mangelsdorff stets "inspirierend als Mensch und Musiker gewesen". Im "Ella & Louis" werde es am 25. Februar, an dem beide ja noch einmal gemeinsam dort spielen sollten, jetzt auf jeden Fall eine musikalische Gedenkveranstaltung geben, so Siffling.

Auch Hessens Ministerpräsident würdigte Emil Mangelsdorff am Wochenende als einen Musiker, der sich um die Kultur im Lande verdient gemacht hat. Nach den Worten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth schließlich verliert die deutsche Jazz-Szene mit dem Musiker einen ihrer profiliertesten und renommiertesten Solisten.